タレントのベッキー（42）が1日配信のABEMA「チャンス学校チェンジ科」に出演。最近の不幸話を披露した。ベッキーは「私はハード目のロケをやって、24時間で8カ国を回る、凄いじゃないですか。全部の国でお土産を買って、食事して観光するっていうことをやって」と語った。だが「日本に帰ってきてスタッフさんに言われたのが、“すみません、テープ紛失しました、お蔵入りです”」という言葉だったという。ベッキーは、お