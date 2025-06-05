ÎÐÃã¤Ç¤âÇþÃã¤Ç¤â¥¦¡¼¥í¥óÃã¤Ç¤â¤Ê¤¤¡ÄËèÆü°û¤à¤ÈŽ¢ÂÎ¤Î¤À¤ë¤µŽ£¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÇã¤¨¤ëŽ¢¤ªÃãŽ£¤ÎÌ¾Á°
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¹©Æ£¹§Ê¸¡Ê´Æ½¤¡Ë¡Ø¡ÖµÙÍÜ¡×¤Ë¤¤¤¤¤³¤È¡¢1ºý¤Ë¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¿·½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥°¥é¥¹°ìÇÕ¤Î¥Ó¡¼¥ë¤¬»ý¤Ä·ò¹¯¸ú²Ì
¥Ý¥Ã¥³¥ê¤ªÊ¢¤ò¡Ö¥Ó¡¼¥ëÊ¢¡×¤È¸Æ¤Ö¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤ß¤¹¤®¤ë¤È¡¢³Î¤«¤Ë¤ªÊ¢¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ëµ¤¤ò»È¤¤¡¢Åü¼ÁÀ©¸Â¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¼Â¤Ï¥Ó¡¼¥ë¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç°¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ó¡¼¥ë¤Ë¤ÏÆÈ¼«¤Î·ò¹¯¸ú²Ì¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ó¡¼¥ë¤Î¸¶ÎÁ¤Ç¤¢¤ë¥Û¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢ÈèÏ«²óÉü¤ò½õ¤±¡¢¿©Íß¤òÁý¿Ê¤µ¤»¤ëÆ¯¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÄÃÀÅºîÍÑ¤â¤¢¤ê¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Û¥Ã¥×¤Ï¥Û¥ë¥â¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤ë¥¨¥¹¥È¥í¥²¥óÍÍºîÍÑ¤â»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¹¹Ç¯´ü¾ã³²¤äPMS¡Ê·î·ÐÁ°¾É¸õ·²¡Ë¤Î¾É¾õ´ËÏÂ¤Ë¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Û¥Ã¥×¤Ë¤ÏÇòÈ±Í½ËÉ¤ä¡¢²ÃÎð¤Ë¤è¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇº¤ß¤Ë¤âÌòÎ©¤ÄÀ®Ê¬¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢²¿»ö¤â²á¾êÀÝ¼è¤ÏÈò¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ó¡¼¥ë¤òÅ¬ÎÌ¡¢1Æü¤Ë¥°¥é¥¹°ìÇÕÄøÅÙ³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬·ò¹¯¤ËÎÉ¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÀÖ¥ï¥¤¥ó¤Ï¡Ö¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë¡×¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é
°ìÊý¤Ç¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¤ª¼ò¤È¤·¤ÆÀÖ¥ï¥¤¥ó¤Î¿Íµ¤¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åü¼Á¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤ª¼ò¤ò¥Ó¡¼¥ë¤äÆüËÜ¼ò¤«¤éÀÖ¥ï¥¤¥ó¤ËÂØ¤¨¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÀÖ¥ï¥¤¥ó¤Ë¤Ï¹³»À²½ºîÍÑ¤¬¶¯¤¤¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë¤Î°ì¼ï¡¢¥ì¥¹¥Ù¥é¥È¥í¡¼¥ë¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬Æ°Ì®¹Å²½¤ä¤¬¤ó¤ÎÍ½ËÉ¤Ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÀÖ¥ï¥¤¥ó¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤ÊÀ®Ê¬¤â¤¢¤ê¡¢Æ¬ÄË¤äÊØÈë¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤ò°²½¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë¤Ï¡¢·ì´É¤ò³ÈÄ¥¤µ¤»¤Æ·ìÎ®¤òÂ¥¿Ê¤·¤¿¤ê¡¢·ì°µ¤ò¾å¾º¤µ¤»¤ëºîÍÑ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯°û¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÊÐÆ¬ÄË¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë¤Ï¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ë¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥º¥¥º¥¤È·ì´É¤¬Ì®ÂÇ¤Ä¤è¤¦¤ÊÊÐÆ¬ÄË¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤ò¸«Ä¾¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£²¿»ö¤âÅ¬ÎÌ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡£²á¾ê¤ËÀÝ¼è¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¤·¤¸¤ß½Á¤ÏÆóÆü¿ì¤¤¤Ë¸ú¤¯¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤
ÆóÆü¿ì¤¤¤Ë¤·¤¸¤ß½Á¤¬¸ú¤¯ÍýÍ³¤Ï¡¢¤·¤¸¤ß¤ËËÉÙ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥ª¥ë¥Ë¥Á¥ó¤Î¸ú²Ì¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ë¥Ë¥Á¥ó¤Ï¥¢¥ß¥Î»À¤Î°ì¼ï¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë´ÎÂ¡¤ÎÆ¯¤¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ÎÂ¡¤Ï¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ÎÊ¬²ò¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¥ë¥Ë¥Á¥ó¤¬¤½¤Îµ¡Ç½¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤á¡¢ÆóÆü¿ì¤¤¤Î¾É¾õ¤òÏÂ¤é¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥ª¥ë¥Ë¥Á¥ó¤Ï³ÎàÁ´ÈÌ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÀ®Ê¬¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¤·¤¸¤ß¤Ï´ÞÍÎÌ¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢ÆóÆü¿ì¤¤¤äÈèÏ«²óÉü¤ËºÇÅ¬¤Ê¿©ºà¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤¸¤ß½Á¤Ï¡¢Å·Á³¤Î¥¹¥¿¥ß¥Ê¥É¥ê¥ó¥¯¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¤Ç¤¹¡£»ÔÈÎ¤Î¥Õ¥ê¡¼¥º¥É¥é¥¤¤ÎÌ£Á¹½Á¤Ç¤â¡¢¼ê·Ú¤Ë±ÉÍÜ¤òÀÝ¼è¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ÂÎ¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥¹¥¿¥ß¥Ê¤òÊä½¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤·¤¸¤ß¤Ë¤Ï¡¢´ÎÂ¡¤ÎÆ¯¤¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥ª¥ë¥Ë¥Á¥ó°Ê³°¤Ë¤â¡¢¥¿¥¦¥ê¥ó¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óB·²¡¢Å´Ê¬¡¢¥«¥ë¥·¥¦¥à¡¢°¡±ô¤Ê¤É¡¢±ÉÍÜ¥É¥ê¥ó¥¯¤Ë¤âÇÛ¹ç¤µ¤ì¤ë±ÉÍÜÁÇ¤¬ËÉÙ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î±ÉÍÜÁÇ¤¬ÈèÏ«²óÉü¤ò½õ¤±¡¢Æü¡¹¤Î·ò¹¯°Ý»ý¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¢£¤·¤¸¤ß½Á¤¬Èè¤ì¤Ë¤¯¤¤ÂÎ¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë
Æü¾ïÅª¤Ë¤·¤¸¤ß½Á¤ò¿©»ö¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Èè¤ì¤Ë¤¯¤¤ÂÎ¤òºî¤ê¡¢Æü¡¹¤Î³èÎÏ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤·¤¸¤ß¤Î¿È¤Ë¤â±ÉÍÜ¤¬¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»Ä¤µ¤º¿©¤Ù¤ë¤È¤µ¤é¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£¤·¤¸¤ß¤Ï´ÁÊý¤Ç¤â¡¢¹â¤¤¿åÊ¬Ä´À°ºîÍÑ¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÎÆâ¤ÎÍ¾Ê¬¤Ê¿åÊ¬¤òÇÓ½Ð¤·¡¢É¬Í×¤Ê¿åÊ¬¤Ï¥¡¼¥×¤¹¤ëÆ¯¤¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤à¤¯¤ß¤ä¿åÊ¬²áÂ¿¤ÎÄ´À°¤Ë¤âÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¤à¤¯¤ß¤äÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ò´¶¤¸¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤·¤¸¤ß½Á¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤·¤¸¤ß½Á¤Ë¤Ï¥¢¥»¥È¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤ÎÊ¬²ò¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ëÀ®Ê¬¤Ç¤¢¤ë¥¢¥é¥Ë¥ó¤ä¥°¥ë¥¿¥ß¥ó¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬ÆóÆü¿ì¤¤¤Î²ò¾Ã¤ËÆÃ¤Ë¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£°û¤ß¤¹¤®¤¿ÍâÄ«¡¢¤·¤¸¤ß½Á¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÊ¬²ò¤¬¿Ê¤ß¡¢ÉÔ²÷¤Ê¾É¾õ¤ò°ìµ¤¤Ë²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ÎÂå¼Õ¤¬Áá¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢ÆóÆü¿ì¤¤¤Î¾É¾õ¤¬Áá´ü¤Ë´ËÏÂ¤µ¤ì¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿µ¤Ê¬¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÈþÈ©¤Ë¤«¤«¤»¤Ê¤¤ºú
¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¿©ºà¤È¤·¤Æ¤è¤¯µó¤²¤é¤ì¤ë¡Öµû¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ëºú¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¡¼¥É¤È¸À¤¨¤ë¤Û¤ÉÍ¥¤ì¤¿±ÉÍÜ²Á¤ò¸Ø¤ë¿©ºà¤Ç¤¹¡£
ºú¤Ë¤Ï¡¢ËÉÙ¤Ê¥Ó¥¿¥ß¥óÎà¤ä¥ª¥á¥¬»éËÃ»À¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¿´¿È¤Î·ò¹¯¤ËÂ¿Âç¤Ê²¸·Ã¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ºú¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥µ¡¼¥â¥ó¥Ô¥ó¥¯¤Î¿§ÁÇ¤Ç¤¢¤ë¥¢¥¹¥¿¥¥µ¥ó¥Á¥ó¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë¶¯ÎÏ¤Ê¹³»À²½ºîÍÑ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¹¥¿¥¥µ¥ó¥Á¥ó¤Ï¡¢¥·¥ß¤ä¤·¤ï¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë³èÀ»ÀÁÇ¤ò½üµî¤·¡¢»ç³°Àþ¤Ë¤è¤ëÆü¾Æ¤±¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤ò·Ú¸º¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¹³»À²½ÎÏ¤Ï¡¢¦Â¥«¥í¥Æ¥ó¤Î40ÇÜ¡¢¤½¤·¤ÆÈþÈ©¤ÎÌ£Êý¤Ç¤¢¤ë¥Ó¥¿¥ß¥óE¤Î1000ÇÜ¤Ë¤âÁêÅö¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤Ê¿ôÃÍ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ºú¤ÏÈþÈ©ºî¤ê¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¿©ºà¤È¤·¤Æ¡¢ÂçÊÑ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ºú¤Ë¤Ï´ãÀºÈèÏ«¤ä¸ª¤³¤ê¤Î²þÁ±¤Ë¤â¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÉÔÄ´¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤âÍ±×¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ºú¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥ª¥á¥¬-3»éËÃ»À¤Ï¡¢Æ°Ì®¹Å²½¤ä¹â·ì°µ¤ÎÍ½ËÉ¤Ë¤âÌòÎ©¤Á¡¢·ìÅüÃÍ¤ò²¼¤²¤ëÆ¯¤¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤ÎÍ½ËÉ¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î·ò¹¯¸ú²Ì¤Ï¡¢ºú¤òÄê´üÅª¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿´¿È¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤Î¤ËÈó¾ï¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¢£Ä«¿©¤Ëºú¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤
Ä´Íý¤â¼ê·Ú¤Ç¡¢¤Û¤«¤Î¿©ºà¤È¤ÎÁêÀ¤âÎÉ¤¯¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎÁÍý¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢µíÆý¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥Ó¥¿¥ß¥óB2¤È°ì½ï¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë¤È¡¢Æ¬ÄË¤Î´ËÏÂ¤ä°ßÄ²¤Î·ò¹¯°Ý»ý¤Ë¤â¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¥ª¥á¥¬-3»éËÃ»À¤ÏÇ®¤Ë¼å¤¤¤¿¤á¡¢ºú¤òÄ´Íý¤¹¤ëºÝ¤Ï¼êÁá¤¯Ä´Íý¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
Ä«¿©¤Ëºú¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µíÆý¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥È¥ê¥×¥È¥Õ¥¡¥ó¤¬¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢Ìë¤Ë¤Ï¼Á¤ÎÎÉ¤¤¿çÌ²¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ºú¤òÆü¾ïÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ò¹¯¤ÈÈþÍÆ¤ÎÎ¾Êý¤ËÎÉ¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Û¤«¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥ï¥·´Ì¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£Ä´Íý¤Î¼ê´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢¥ª¥á¥¬-3·Ï»éËÃ»À¤ò¼ê·Ú¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£Éý¹¤¤·ò¹¯¸ú²Ì¤ò»ý¤Ä¹á¿ÉÎÁ¡Ö¥·¥Ê¥â¥ó¡×
¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¤ä¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ê¤É¡¢´Å¤¤¤ª²Û»Ò¤Ç¤è¤¯¸«¤«¤±¤ë¥·¥Ê¥â¥ó¡£ÆÈÆÃ¤Î¹á¤ê¤¬ÆÃÄ§¤Î¤³¤Î¹á¿ÉÎÁ¤Ï¡¢¸ÅÂå¥¨¥¸¥×¥È»þÂå¤«¤é½ÅÊõ¤µ¤ì¡¢Ìô¤È¤·¤Æ¤âÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¡Ö·ËÈé¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢´ÁÊýÌô¤ÎÀ¸Ìô¤È¤·¤Æ¤âÀÎ¤«¤é»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥Ê¥â¥ó¤Ï¡¢¹á¤ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¸úÇ½¤Ë¤âÃíÌÜ¤¹¤Ù¤ÆÃÄ§¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥Ê¥â¥ó¤Ï¡¢Èó¾ï¤ËÂ¿¤¯¤Î¸úÇ½¤ò»ý¤ÄËüÇ½¤Î¹á¿ÉÎÁ¤Ç¤¹¡£·ì¹Ô¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢ÂÎÆâ¤Î¥³¥ê¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢»éËÃ¤ÎÇ³¾Æ¤ò½õ¤±¡¢ÌÓºÙ·ì´É¤ò¼ãÊÖ¤é¤»¤ëºîÍÑ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À°Ä²ºîÍÑ¤ä¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¡¢ÉÔ°Â¤äÉÔÌ²¡¢¤á¤Þ¤¤¤Î´ËÏÂ¤Ë¤â¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÈ±ÖÎÏ¤Î²óÉü¤äÈþÈ©¸ú²Ì¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¸úÇ½¤Ï¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥·¥Ê¥â¥ó¤Ï¹³»À²½ºîÍÑ¤ò»ý¤Á¡¢ÂÎÆâ¤Î³èÀ»ÀÁÇ¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥·¥Ê¥â¥ó¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·ò¹¯¸ú²Ì¤ò¼ê·Ú¤ËÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¢£°û¤ßÊª¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÎÁÍý¤Ë¤â³èÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¤
¥«¥×¥Á¡¼¥Î¤ä¥Á¥ã¥¤¤Ê¤É¡¢¥·¥Ê¥â¥ó¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë°û¤ßÊª¤Ï¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¸ú²Ì¤òÁÀ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¥·¥Ê¥â¥ó¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò»È¤Ã¤¿¥·¥Ê¥â¥ó¥Æ¥£¡¼¤Ï¡¢¹á¤ê¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¿´¤òÍî¤ÁÃå¤±¤ë°û¤ßÊª¤È¤·¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¥·¥Ê¥â¥ó¤Ï¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ç¤â¤½¤Î¸úÇ½¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢²ÈÄí¤Ç¼ê·Ú¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¥Ã¥Á¥ó¤Ë¾ïÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢Æü¾ïÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ßÖ¤áÊª¤Î»Å¾å¤²¤Ë¿¶¤ê¤«¤±¤ë¤À¤±¤ÇÉ÷Ì£¤¬Áý¤·¡¢·ò¹¯¸ú²Ì¤âÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥·¥Ê¥â¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¥¢¥ì¥ó¥¸¤âËÉÙ¤Ç¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤ÊÎÁÍý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´Å¤¤ÎÁÍý¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥·¥Ê¥â¥ó¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ë¾¯¤·º½Åü¤ò²Ã¤¨¤Æ¥·¥Ê¥â¥ó¥·¥å¥¬¡¼¤òºî¤ê¡¢¤ª²Û»Ò¤ä¥È¡¼¥¹¥È¤Ë¤Õ¤ê¤«¤±¤Æ³Ú¤·¤à¤Î¤âÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢º½Åü¤ò²Ã¤¨¤ëºÝ¤ÏÀÝ¼èÎÌ¤ËÃí°Õ¤·¡¢²á¾êÀÝ¼è¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦µ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¥·¥Ê¥â¥ó¤Ï¤½¤ÎÉ÷Ì£¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·ò¹¯¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î²¸·Ã¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤¿¤á¡¢¾å¼ê¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ÆËèÆü¤ÎÀ¸³è¤ËÌòÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ï¥È¥à¥®Ãã¤ÎÀ®Ê¬¤¬¤à¤¯¤ß¤äÈ©¹Ó¤ì¤ò²ò¾Ã
´ÁÊý¤Ç¤Ï¡¢ÂÎÆâ¤Î¡Öµ¤¡×¡Ö·ì¡×¡Ö¿å¡×¤Î3¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯Ä´ÏÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬·ò¹¯¤Î´ðÈ×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÍ×ÁÇ¤¬Àµ¾ï¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ì¤ÐÂÎ¤Ï¸µµ¤¤Ç¡¢µÕ¤Ë¤½¤ÎÎ®¤ì¤¬ÊÐ¤Ã¤¿¤êÂÚ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢ÉÔÄ´¤äÉÂµ¤¤¬°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â¡Ö¿å¡×¤Ï¡¢ÂÎÆâ¤Î·ì±Õ°Ê³°¤Î¿åÊ¬¤ò»Ø¤·¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï´À¤ä¥ê¥ó¥Ñ±Õ¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡Ö¿å¡×¤ÎÎ®¤ì¤¬ÂÚ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤à¤¯¤ß¤äÈ©¹Ó¤ì¤Ê¤É¤ÎÉÔÄ´¤¬¸½¤ì¡¢¤½¤ì¤¬¡Ö¿åÆÇ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿åÆÇ¤Ë¤è¤ëÉÔÄ´¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢À¸Ìô¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ê¡Ö¥è¥¯¥¤¥Ë¥ó¡×¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¥Ï¥È¥à¥®¤¬Èó¾ï¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£¥Ï¥È¥à¥®¤Ï¥¤¥Í²Ê¤Î°ìÇ¯Áð¤Ç¡¢ÊÆ¤ä¾®Çþ¤ËÈæ¤Ù¤ÆÌó2ÇÜ¤â¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ò´Þ¤à±ÉÍÜ²Á¤Î¹â¤¤¿©ºà¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¸Å¤¯¤«¤é·ò¹¯¤ËÎÉ¤¤¤È¤µ¤ì¡¢´ÁÊý¤Ç¤âÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£»éËÃÇ³¾Æ¤â¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë
¥è¥¯¥¤¥Ë¥ó¤Ï¡¢ÂÎÆâ¤ÎÍ¾Ê¬¤Ê¿åÊ¬¤äÏ·ÇÑÊª¤òÇÓ½Ð¤¹¤ëÆ¯¤¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¤à¤¯¤ß¤äÈ©¹Ó¤ì¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿·ÄÄÂå¼Õ¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë¸ú²Ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¡¢ÂÎÆâ¤Î½Û´Ä¤¬À°¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»éËÃÇ³¾Æ¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥è¥¯¥¤¥Ë¥ó¤Ë¤ÏÌÓ·ê¤Î¾õÂÖ¤òÀ°¤¨¤ëºîÍÑ¤ä¡¢³Ñ¼ÁÁØ¤Î²þÁ±¤Ë¤â´Ø¤ï¤ë¤¿¤á¡¢ÈþÈ©¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥è¥¯¥¤¥Ë¥ó¤ò¼ê·Ú¤ËÀÝ¼è¤¹¤ëÊýË¡¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥È¥à¥®Ãã¤Ç¤¹¡£¥Ï¥È¥à¥®Ãã¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤äÌô¶É¤Ç´ÊÃ±¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ËèÆü°û¤à¤³¤È¤Ç·ÑÂ³Åª¤Ë·ò¹¯¸ú²Ì¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¡¼¥×¤äÎÁÍý¤Ë¥Ï¥È¥à¥®¤ò²Ã¤¨¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤ÊýË¡¤Ç¤¹¡£¿©»ö¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂÎÆâ¤«¤é¤Î¿åÊ¬Ä´À°¤¬¿Ê¤ß¡¢¤à¤¯¤ß¤äÈ©¹Ó¤ì¤Î²þÁ±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ËèÆü¤Î½¬´·¤È¤·¤Æ¥Ï¥È¥à¥®¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂÎÆâ¤Î¡Ö¿å¡×¤ÎÎ®¤ì¤¬À°¤¤¡¢·ò¹¯Åª¤ÇÈþ¤·¤¤ÂÎºî¤ê¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢È©¹Ó¤ì¤ä¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÇº¤àÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ê¿©ºà¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
----------
¹©Æ£ ¹§Ê¸¡Ê¤¯¤É¤¦¡¦¤¿¤«¤Õ¤ß¡Ë
Æâ²Ê°å
¹©Æ£Æâ²Ê±¡Ä¹¡£Ê¡²¬¸©¤ß¤ä¤Þ»Ô¤ÎÆ±°å±¡¤ÇÃÏ°è°åÎÅ¤ò¹Ô¤¦¡£ÅüÇ¢ÉÂÆâ²Ê¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È³°Íè¡¢´ÁÊý°åÎÅ¤òÀìÌç¤È¤·¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä»¨»ï¤Ê¤É¤Ç¤â³èÌö¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÁé¤»¥°¥»¤ÎË¡Â§¡Ù¡ÊúÈ½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤Û¤«Â¿¿ô¡£
----------
¡ÊÆâ²Ê°å ¹©Æ£ ¹§Ê¸¡Ë