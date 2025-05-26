¸«¼è¤ê¿Þ¡¢¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤¬¡È»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡ÉÎ¢»ö¾ð¤ò¹ðÇò¡Ö¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤¬»È¤¤½Ð¤·¤Æ¡Ä¡×
5·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¸«¼è¤ê¿Þ¤Î´§¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø¸«¼è¤ê¿Þ¤¸¤ã¤ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢·ÝÇ½³¦¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÅ·²¼¿Í¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¡Ö»Õ¾¢¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅìÌî¹¬¼£¤¬ÅÐ¾ì¡£¸«¼è¤ê¿Þ¤Î2¿Í¤ËÅ·²¼¤òÁÀ¤¦¤¿¤á¤ÎËÜµ¤¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2018¡Ù¤Î¥Í¥¿Ãæ¤Ë¸«¼è¤ê¿Þ¡¦À¹»³¿¸ÂÀÏº¤¬¸ý¤Ë¤·¡¢¤½¤Î¸å½÷»Ò¹âÀ¸¤òÃæ¿´¤ËÎ®¹Ô¤·¤¿¡Ö¤¢¤¿¤ª¤«¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¡Ö¤É¤ó¤É¤ó»È¤¦¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦ÅìÌî¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·À¹»³¤Ï¡Ö½÷»Ò¹âÀ¸¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é1²óDMÍè¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÈÎ¢»ö¾ð¤òÌÀ¤«¤·¡Ä¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¸«¼è¤ê¿Þ¡¦À¹»³¤¬½÷»Ò¹âÀ¸¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤¿DM¤ÎÆâÍÆ
Âçºå»þÂå¤«¤é´üÂÔ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¸«¼è¤ê¿Þ¤Ë¡¢Å·²¼¤ò³Í¤ë¤¿¤á¤ÎËÜµ¤¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÅÁ¤¨¤ëÅìÌî¡£¥³¥ó¥ÈÀÖ¿®¹æ¡¦ÅÏÊÕÀµ¹Ô¤Î¡Ö¤ª¾Ð¤¤¤È¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤¶¯¤µ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò´Ó¤¯½ÅÍ×À¤òÀâ¤¤¤¿¡£
¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç¡Ö¡È¤¢¤¿¤ª¤«¡É¤â¡¢¤â¤Ã¤È¤É¤ó¤É¤ó»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2018¡Ù¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢2019Ç¯¾åÈ¾´ü¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÎÎ®¹Ô¸ì1°Ì¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¥ï¡¼¥É¤Ë¸ÀµÚ¡£¡ÖÀéÄ»¤Î¡È¥¯¥»¤¬¤¹¤´¤¤¡É¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢1¸Ä¸ÀÍÕ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤ÈÂåÌ¾»ì¡¢Ì¾»ÉÂå¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÀâ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ºÇ¶á¤Ï¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Å¤é¤«¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÅìÌî¤¬Ìä¤«¤±¤ë¤È¡¢À¹»³¤Ï¡ÖºÇ½é¤Ï»È¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤È¤«¤¬»È¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢Åö»þ¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¤¬»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï¼«Ê¬¤Ç¸À¤¦¤Î¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬¹Í¤¨¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¼ã¤¤»Ò¤Î´Ö¤ÇÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¹¤ëÀ¹»³¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Ê¤Ë¤è¤ê¡¢½÷»Ò¹âÀ¸¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é1²óDM¤¬Íè¤Þ¤·¤Æ¡×¤È»ö¾ð¤òÌÀ¤«¤¹¡£¡Ö¡Ø¤¢¤ó¤¿¤¬¡È¤¢¤¿¤ª¤«¡Éºî¤Ã¤Æ¹¤á¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤¢¤¿¤·¤é¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬ºÇ½é¤«¤é»È¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¤Ê¡Ù¤Ã¤ÆÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¾Ð¤¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£