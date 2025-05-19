¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥»¥Ã¥È¤òÃæ¹ñ¿Í¤¬Å¾ÇäÌÜÅª¤ÇÇúÇã¤¤¡©Ãæ¹ñ¥Í¥Ã¥È¡Ö¤Þ¤¿Ãæ¹ñ¿Í¡×¡Ö·ù¤ï¤ì¤ë¤Î¤ÏÍýÍ³¤¬¡×
ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¤È¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥»¥Ã¥È¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤ò¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤¬Å¾ÇäÌÜÅª¤ÇÇúÇã¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤ÎÏÃÂê¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ïº£·î16Æü¤«¤é¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¤È¡ÖMinecraft¡Ê¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¡Ë¡×¤Î¥³¥é¥Ü¤ª¤â¤Á¤ã¤¬ÉÕ¤¤¤¿¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥»¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤¢¤Ã¤Æ¹ØÆþ´õË¾¼Ô¤¬»¦Åþ¤·¡¢È¯ÇäÆü¤ÎÁáÄ«¤«¤é¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤¿¤Û¤«¡¢°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¤½¤ÎÂ¾¤Î¾¦ÉÊ¤ò´Þ¤áÄó¶¡¤¬ÃÙ¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
SNS¾å¤Ç¤ÏÅ¾ÇäÌÜÅª¤È¤ß¤é¤ì¤ëÂçÎÌ¹ØÆþ¤ò¸«¤«¤±¤¿¤È¤Î¾ðÊó¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤â¹ØÆþÀ©¸Â¤òÀß¤±¤¿¤ê¡¢¡ÖÅ¾Çä¤Þ¤¿¤ÏºÆÈÎÇä¡¢¤½¤ÎÂ¾±ÄÍø¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤´¹ØÆþ¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¤ê¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Õ¥ê¥Þ¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç¤ÏÈÎÇä³«»ÏÄ¾¸å¤«¤é¤ª¤â¤Á¤ã¤¬Â¿¿ô½ÐÉÊ¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Á¤¤¤«¤ï¡ß¥Þ¥Ã¥¯¤Î¥³¥é¥Ü
¤Þ¤¿¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¿Í¤¬Çã¤¤Àê¤á¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤Î¾ðÊó¤È¶¦¤Ë¡¢¤Á¤¤¤«¤ï¤Î¥³¥é¥Ü¤ª¤â¤Á¤ã¤¬ÂçÎÌ¤ËµÍ¤á¤é¤ì¤¿¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ¤ä»æÂÞ¤ò»ý¤Ä¿ÍÊª¤Î¼Ì¿¿¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ÂºÝ¡¢Ãæ¹ñ¤ÎSNS¡¦¾®¹È½ñ¡ÊRED¡Ë¤Ç¤â¡¢¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥»¥Ã¥È¤Î¤Á¤¤¤«¤ï¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤òÂçÎÌ¤Ë¥²¥Ã¥È¤·¤¿¤È¸Ø¤ëÅê¹Æ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¸«¤é¤ì¤ë¡£¤Á¤¤¤«¤ï¤ÏÃæ¹ñ¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¯¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬Å¾ÇäÌÜÅª¤ÈÃÇÄê¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¤Î¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¥³¥é¥Ü¥»¥Ã¥È300È¢¡Ê¥²¥Ã¥È¡Ë¡×¤È¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤â¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢¸Ä¿Í¤¬¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¤Ë¤·¤Æ¤ÏÉÔ¼«Á³¤Ê¤Û¤ÉÂçÎÌ¤Ë¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¡£
¤³¤¦¤·¤¿¹Ô°Ù¤ÏÃæ¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤âÈãÈ½¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤Þ¤¿Ãæ¹ñ¿Í¡×¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¡ÖÊ¢Î©¤Ä¡×¡Ö¡ÊÃæ¹ñ¿Í¤¬¡Ë·ù¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ë¤Ï¡¢»þ¤ËÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤À¡×¡Ö¤À¤«¤é¥¤¥Ê¥´¤Ã¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡×¡ÖÆüËÜ¤ÇÅ¾Çä¥ä¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤Ä¤ÏÉáÄÌ¤Î»Å»ö¤òÃµ¤·¤Ê¤è¡Êµã¡Ë¡×¡Ö»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢Èà¤é¤Ï¤³¤ì¤¬¡ØÉáÄÌ¤Î»Å»ö¡Ù¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¡ÖÂçÎÌ¤Ë¹ØÆþ¤·¤Æ¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¸«¤»¤Ó¤é¤«¤¹°ÕÌ£¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢ºßÆüÃæ¹ñ¿Í¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤òÍê¤â¤¦¤È¤·¤¿¤éÃíÊ¸¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¼õÉÕÉÔ²Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¡×¡Ö18Æü¤Ë2Å¹ÊÞ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤É¤Ã¤Á¤â¡Ê¤Á¤¤¤«¤ï¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥»¥Ã¥È¤¬¡ËÇä¤êÀÚ¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¡£¤Þ¤À¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó»Ï¤Þ¤Ã¤Æ2Æü¤Ê¤Î¤Ë¡ÊÎÞ¡Ë¡×¡ÖÅ¾Çä¥ä¡¼¤Î¼ê¤ËÅÏ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¡Ê¤ª¤â¤Á¤ã¤À¤±¤ò»Ä¤·¤Æ¿©¤ÙÊª¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤â¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ë¤É¤¦¤«¡ÊÃæ¹ñ¿Í¤Î¡Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¿©¤ÙÊª¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ï18Æü¡¢¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç22Æü¤Þ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿Âè1ÃÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ªµÒÍÍ¤«¤éÂçÊÑ¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Í½ÁÛ¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ëÇä¤ì¹Ô¤¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡ÖÂçÊÑÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´°¦¸Ü¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤¹¤ë°ìÊý¡¢¹ØÆþ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤´´üÂÔ¤ËÅº¤¨¤º¡¢À¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ËÌÅÄ¡Ë