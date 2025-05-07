Â©»Ò£²¿Í¾è¤»¤¿¼«Å¾¼Ö¡¢²£ÃÇÊâÆ»¶á¤¯¤Ç¤Ï¤Í¤é¤ìÊì»àË´¡Ä£µºÐ¤È£±ºÐ¤ÏÌ¿¤ËÊÌ¾ò¤Ê¤·

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡£·Æü¸áÁ°£·»þ£´£°Ê¬º¢¡¢¹â¾¾»ÔÈÖÄ®¤Î»ÔÆ»¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢£µºÐ¤È£±ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤ò¾è¤»¤Æ¼«Å¾¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¶á¤¯¤Î½÷À­¡Ê£³£¹¡Ë¤¬·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤¿¡£

¡¡½÷À­¤ÏÆ¬¤Ê¤É¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Á¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£Â©»Ò£²¿Í¤Ï°Õ¼±¤¬¤¢¤ê¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£

¡¡¹áÀî¸©·Ù¤Ï¡¢¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò°÷¤Î½÷¡Ê£²£°¡Ë¤ò¼«Æ°¼Ö±¿Å¾»à½ý¹Ô°Ù½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¡Ê²á¼º±¿Å¾Ã×½ý¡ËÍÆµ¿¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¡¢ÍÆµ¿¤ò²á¼º±¿Å¾Ã×»à½ý¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¸½¾ì¤Ï¿®¹æµ¡¤Î¤Ê¤¤¸òº¹ÅÀ¡£È¯É½¤Ç¤Ï¡¢½÷À­¤Ï¼«Å¾¼Ö¤ÎÁ°¸å¤ËÂ©»Ò£²¿Í¤ò¾è¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢²£ÃÇÊâÆ»ÉÕ¶á¤Ç¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£