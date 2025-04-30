PSG¤Î¿·¥¨¡¼¥¹¡ª¥Ç¥ó¥Ù¥ì¡¢CL½à·è¾¡¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÀï¤Ç¡Ö1Ç¯Á°¤ÎÇÔÂà»þ¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡×¤òÍú¤¤¤Æ·è¾¡ÅÀ¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿
UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤â¤¤¤è¤¤¤è4¶¯¤ÎÀï¤¤¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£
PSG¤Ï29Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½à·è¾¡1st¥ì¥°¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤òÁê¼ê¤Ë¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç1-0¤È¾¡Íø¤·¡¢Èá´ê¤ÎCLÀ©ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤Æ°ìÊâÁ°¿Ê¤·¤¿¡£
³«»ÏÁá¡¹¤Î4Ê¬¤Ë·è¾¡ÅÀ¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢10ÈÖ¤òÇØÉé¤¦¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½FW¥¦¥¹¥Þ¥Ì¡¦¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤À¤Ã¤¿¡£
º£µ¨¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥à¥Ð¥Ú¤¬µî¤Ã¤¿PSG¤À¤¬¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥¨¥ó¥ê¥±´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤Ç¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¿Ê²½¡£¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤Ï¤½¤ÎÃæ¤Ç¥¨¡¼¥¹¤È¸À¤¨¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ô¥Ã¥ÁÆâ³°¤Ç¸«¤»¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ø½¸Ãæ¤·¤¿»Ñ¤Ï¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê»þÂå¤òÃÎ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡ÖÊÌ¿Í¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤À¡£
¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÀï¤Ç¤âÂç¤¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»î¹ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤È¾¯¤·°ã¤¦ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Â¤â¤È¡£
adidas¤È·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥ó¥Ù¥ì¡£ºÇ¶á¤ÏÄ¾Á°¤Î¥Ë¡¼¥¹Àï¤â´Þ¤á¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É·Ï¤ÎºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¡ØF50¡Ù¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÀï¤Ï¡¢ÊÌ¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤òÆÍÁ³Íú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ØF50¡Ù¤Î°ì¤ÄÁ°¤Î¥â¥Ç¥ë¤ËÅö¤¿¤ë¡Ø¥¨¥Ã¥¯¥¹ ¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¥Õ¥¡¥¹¥È¡Ù¡£
¤·¤«¤â³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢1Ç¯Á°¤ÎCL½à·è¾¡¡¢ÇÔÂà¤·¤¿¥É¥ë¥È¥à¥ó¥ÈÀï2»î¹ç¤ÇÍú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¤³¤Î¥«¥é¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
ËÜ¿Í¤¬ÆÃ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¿¿Áê¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢1Ç¯Á°¤Î²ù¤·¤µ¤«¤éº£²ó¤Î½à·è¾¡¤Ë´ü¤¹¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ»î¹ç¤ËÎ×¤ß¡¢·è¾¡ÅÀ¤ò·è¤á¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
adidas¤È·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¡Ö¸½ÌòºÇ¶¯¡×¤Ï¤³¤Î5¿Í¡ª
¤¿¤À¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤Ï70Ê¬¤Ë¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤ÎÉé½ý¤È¤ß¤é¤ì¤ë¾É¾õ¤ÇÅÓÃæ¸òÂå¡£5·î7Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Û¡¼¥à¤Ç¤Î2nd¥ì¥°½Ð¾ì¤ÏÈùÌ¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£