´Ú¹ñ¶õ·³¤ÎÌ±²È¸íÇú¤Ç29¿Í¼£ÎÅ¡¡¥½¥¦¥ë¤Î¹ñËÉ¾ÊÁ°¤Ç»ÔÌ±¤é¹³µÄ
¡¡¡Ú¥½¥¦¥ë¶¦Æ±¡Û´Ú¹ñËÌÉô¤Îµþµ¦Æ»ÊúÀî¤Ç6Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¶õ·³ÀïÆ®µ¡¤Ë¤è¤ëÌ±²È¤Ê¤É¤Î¸íÇú¤Ç¡¢¹ñËÉ¾Ê¤Ï7Æü¡¢½Å·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤¿¤ê¡¢¼ªÌÄ¤ê¤Ê¤É¤òÁÊ¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¤¬·³¿Í¤ò´Þ¤á·×29¿Í¤Ë¾å¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÊúÀî¤Ê¤ÉËÌÄ«Á¯¤È¤Î·³»ö¶³¦ÀþÉÕ¶á¤Ë½»¤à»ÔÌ±¤é¤ÏÆ±Æü¡¢¥½¥¦¥ë¤Î¹ñËÉ¾ÊÁ°¤Ç¹³µÄ½¸²ñ¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡¡¹ñËÉ¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢29¿Í¤ÎÆâÌõ¤ÏÌ±´Ö¿Í15¿Í¤È·³¿Í14¿Í¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢Ì±´Ö¿Í¤Ë¤Ï°Ü½»Ï«Æ¯¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥¿¥¤¿Í4¿Í¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÆîËÌ¶³¦Àþ¤Ë¶á¤¤ÃÏ°è¤Î½»Ì±¤é¤Ï¹ñËÉ¾ÊÁ°¤Ç¶²ÉÝ¤òÁÊ¤¨¤¿¾å¤Ç¡Ö¤â¤·ËÌÄ«Á¯Â¦¤ËÅê²¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÀïÁè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£