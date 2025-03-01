相模原vs鹿児島 スタメン発表
[3.1 J3第3節](ギオンス)
※14:00開始
主審:鶴岡将樹
<出場メンバー>
[SC相模原]
先発
GK 46 バウマン
DF 2 加藤大育
DF 3 ピトリック
DF 33 常田克人
MF 4 島川俊郎
MF 16 高野遼
MF 17 竹内崇人
MF 22 福井和樹
MF 25 田中陸
FW 11 武藤雄樹
FW 14 高木彰人
控え
GK 1 三浦基瑛
DF 5 田代真一
DF 7 河野諒祐
DF 28 小笠原佳祐
MF 6 徳永裕大
MF 27 西山拓実
FW 23 加藤拓己
FW 80 高井和馬
FW 97 藤沼拓夢
監督
シュタルフ悠紀リヒャルト
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 藤嶋栄介
DF 4 広瀬健太
DF 26 川島功奨
DF 28 ヘナン
DF 44 青木義孝
MF 6 渡邉英祐
MF 11 福田望久斗
MF 18 河村慶人
MF 27 山口卓己
FW 9 アンジェロッティ
FW 92 ンドカ・チャールス
控え
GK 16 山内康太
DF 23 小島凛士郎
DF 29 岡崎慎
MF 7 千布一輝
MF 20 圓道将良
MF 73 田中稔也
FW 10 武星弥
FW 13 近藤慶一
FW 36 米澤令衣
監督
相馬直樹
※14:00開始
主審:鶴岡将樹
<出場メンバー>
[SC相模原]
先発
GK 46 バウマン
DF 2 加藤大育
DF 3 ピトリック
DF 33 常田克人
MF 4 島川俊郎
MF 16 高野遼
MF 17 竹内崇人
MF 22 福井和樹
MF 25 田中陸
FW 11 武藤雄樹
FW 14 高木彰人
控え
GK 1 三浦基瑛
DF 5 田代真一
DF 7 河野諒祐
DF 28 小笠原佳祐
MF 6 徳永裕大
MF 27 西山拓実
FW 80 高井和馬
FW 97 藤沼拓夢
監督
シュタルフ悠紀リヒャルト
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 藤嶋栄介
DF 4 広瀬健太
DF 26 川島功奨
DF 28 ヘナン
DF 44 青木義孝
MF 6 渡邉英祐
MF 11 福田望久斗
MF 18 河村慶人
MF 27 山口卓己
FW 9 アンジェロッティ
FW 92 ンドカ・チャールス
控え
GK 16 山内康太
DF 23 小島凛士郎
DF 29 岡崎慎
MF 7 千布一輝
MF 20 圓道将良
MF 73 田中稔也
FW 10 武星弥
FW 13 近藤慶一
FW 36 米澤令衣
監督
相馬直樹