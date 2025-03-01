[3.1 J3第3節](ギオンス)

※14:00開始

主審:鶴岡将樹

<出場メンバー>

[SC相模原]

先発

GK 46 バウマン

DF 2 加藤大育

DF 3 ピトリック

DF 33 常田克人

MF 4 島川俊郎

MF 16 高野遼

MF 17 竹内崇人

MF 22 福井和樹

MF 25 田中陸

FW 11 武藤雄樹

FW 14 高木彰人

控え

GK 1 三浦基瑛

DF 5 田代真一

DF 7 河野諒祐

DF 28 小笠原佳祐

MF 6 徳永裕大

MF 27 西山拓実

FW 23 加藤拓己

FW 80 高井和馬

FW 97 藤沼拓夢

監督

シュタルフ悠紀リヒャルト

[鹿児島ユナイテッドFC]

先発

GK 1 藤嶋栄介

DF 4 広瀬健太

DF 26 川島功奨

DF 28 ヘナン

DF 44 青木義孝

MF 6 渡邉英祐

MF 11 福田望久斗

MF 18 河村慶人

MF 27 山口卓己

FW 9 アンジェロッティ

FW 92 ンドカ・チャールス

控え

GK 16 山内康太

DF 23 小島凛士郎

DF 29 岡崎慎

MF 7 千布一輝

MF 20 圓道将良

MF 73 田中稔也

FW 10 武星弥

FW 13 近藤慶一

FW 36 米澤令衣

監督

相馬直樹