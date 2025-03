デジタル上の作品がフィジカルな形で展示！「Procreate」ポップアップストア

James Cudaは、世界中のクリエイターに愛されるイラストレーションアプリ「Procreate」の期間限定ポップアップストアを2025年4月に日本でオープンします。

「Procreate」ポップアップストア

開催期間: 2025年4月3日(木)〜2025年4月6日(日)

開催場所: 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6丁目32-12 1階/(詳細は後日発表)

内容 : 「Procreate」アート展示、限定グッズ販売、体験型コンテンツ ほか

「Procreate」は、iPad専用の高機能なイラストレーションアプリです。

印象に残るスケッチ、表現力豊かな描画、ゴージャスなイラストレーション、そして美しいアニメーションを作成するためのすべての機能を備えています。

クリエイティブなプロ集団からアーティストを志す多くの人に支持されています。

■期間限定!「Procreate」日本初のポップアップストアオープン

「Procreate」のポップアップストアでは、「Procreate」で描かれたアートをリアルな形で体験できる新しい試みを実施します。

デジタルとフィジカルが融合する、今までにないアート体験を楽しめます。

【「Procreate」の世界を“触れて”体感】

「Procreate」は、直感的な操作性と豊富な機能を兼ね備えたデジタルアートアプリとして、多くのアーティストやデザイナーに支持されています。

ポップアップストアでは、アプリを通じて生み出された作品をリアルに楽しめる企画を用意します。

デジタル上の作品がフィジカルな形で展示されるほか、インタラクティブな体験型コンテンツも展開予定です。

【オリジナルグッズやアーティストとのコラボレーションイベントを開催】

ポップアップストアでしか手に入らないオリジナルグッズや、アーティストとのコラボイベントなど、「Procreate」の魅力を存分に楽しめる内容となっています。

【遠方からの参加も可能に!オンライン施策も準備中】

ポップアップストアでは、遠方の方にも参加できるような工夫を検討中です。

詳細については後日発表予定です。

どこにいても「Procreate」の世界観を楽しめる施策をお届けしますので、続報をお待ちください!

ロボット

ライブドロー

最新情報は、公式サイト・SNSで随時更新予定です。

「Procreate」が創り出すアートの新しい可能性を、ポップアップストアで体験してみて下さい!

