STV¥Ë¥åー¥¹ËÌ³¤Æ»

¼Ì¿¿³ÈÂç

ËÌ³¤Æ»¡¦ÀéºÐ»Ô¤Ç2025Ç¯2·î16Æü¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤ÎÃËÀ­¤¬°ú¤Ã±Û¤·²ñ¼Ò¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢ÃËÀ­¤ÏÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀéºÐ»ÔËÜÄ®5ÃúÌÜ¤Î»ÔÆ»¤Ç¤¹¡£

16Æü¸áÁ°5»þÈ¾¤´¤í¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤ÎÃËÀ­¤¬Áö¹ÔÃæ¤À¤Ã¤¿°ú¤Ã±Û¤·²ñ¼Ò¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¤½¤Î¸å¡¢°ú¤Ã±Û¤·²ñ¼Ò¤Î¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼ê¤ÎÃËÀ­¤«¤é¡Ö60ÂåÃËÀ­¤¬¼«Æ°¼Ö¤ÈÀÜ¿¨¤·¤ÆÆ°¤«¤Ê¤¤ Æ¬Éô¤«¤é½Ð·ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ­¤ÏÆ¬Éô¤«¤é½Ð·ì¤·¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤¬Åö»þ¤Î¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£