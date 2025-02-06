¡Ö¤Á¤ã¤«¤·¤¿¤ê¼ºÇÔ¤ò¾Ð¤¦¤Î¤¬¼ÒÉ÷¡×¥Ý¥í¥ê¤«¤é»àË´»ö¸Î¤Þ¤Ç¡Ä¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡È¤ä¤é¤«¤·ÊüÁ÷»Ë¡É
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎCM¤¬¤¤¤è¤¤¤èAC¥¸¥ã¥Ñ¥ó°ì¿§¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖÊüÁ÷»ö¸Î¥ì¥Ù¥ë¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¥Õ¥¸¤ÎÊüÁ÷»ö¸Î¤Ï¤â¤Ï¤ä¤ª²È·Ý?¡¡
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡¢¥Õ¥¸¤Î½÷À¥¢¥Ê3¿Í¤¬½ÐÈÇ¤·¤¿¡È¤Û¤ÜÍç¾õÂÖ¡É¤ÎÉ½»æËÜ
¡Ö¸Å¤¯¤Ï¡Ø¥É¥¥Ã!´Ý¤´¤È¿åÃå¡¡½÷¤À¤é¤±¤Î¿å±ËÂç²ñ¡Ù¤Ç¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤Î¶»¤¬¥Ý¥í¥ê¤Ê¤É¤Î¡È»Å¹þ¤ß¡É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø27»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡ÙÆâ¤Ç¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤µ¤ó¤Î¶ÉÉô¥Ý¥í¥ê¤â¡¢¤ï¤¶¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡Ø¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¤â!¡Ù¤ÏÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Â¿¤¯¡¢¥Æ¥ì¥Õ¥©¥ó¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë°ìÈÌ¿Í¤¬ÍðÆþ¤·¤¿¤³¤È¤â¡×
¡¡¤È¡¢·ÝÇ½É¾ÏÀ²È¤ÎÊõÀô·°¤µ¤ó¤¬Æ±¶É¤Î¡È¹õÎò»Ë¡É¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¤Á¤ã¤«¤·¤¿¤ê¡¢¼ºÇÔ¤ò¾Ð¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¥Õ¥¸¤Î¼ÒÉ÷¡×
¡Ö¾Ð¤¨¤Ê¤¤¡¢°Õ¿Þ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï¡Ø¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¤Î¤ä¤ë¤Ê¤é¤ä¤é¤Í¤Ð!¡Ù¤Ç¤¹¡×
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¼ýÏ¿¤Ë»²²Ã¤·¤¿¹á¹Á¤Î¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬2¡¦7¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹â¤µ¤«¤éÍî²¼¤·»àË´¤¹¤ë»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤À¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÈÖÁÈ¤ÏÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤òÀµ¼°¤ËÈ¯É½¡£
¡ÖÅö»þ¥Æ¥ì¥Ó»ï¤Î¥³¥é¥à¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ö¸Î¤¬µ¯¤¤ë1¤«·î¤¯¤é¤¤Á°¤ËÈÖÁÈ¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÂÖÅÙ¤Ëñá¤ê¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¸½¾ì¤Ï´íµ¡´ÉÍý¤¬´Ë¤¯»ö¸Î¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¤¡£¤¢¤Î»ö¸Î¤Ï¿ÍºÒ¤À¤È»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÊõÀô¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡½ÅÆÆ¤Ê»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤â¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ëÈÖÁÈ¤â¤¢¤ë¡£¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡Ê1994Ç¯¡Á¡Ë¤À¡£
¡ÖÄ«¤ÎÈÖÁÈ¤¬ÄãÄ´¤À¤Ã¤¿¥Õ¥¸¤¬NHK¤«¤éÂçÄÍÈÏ°ì¥¢¥Ê¤ò°ú¤È´¤¤¤Æ¡¢½éÂå¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ÎÈ¬ÌÚ°¡´õ»Ò¥¢¥Ê¤ä¾®ÅçÆàÄÅ»Ò¥¢¥Ê¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤â¥Ï¥Þ¤ê¡¢¾å¾ºµ¤Î®¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£µÆ´Ö¤µ¤ó¤Î»ö¸Î¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¹¥»öËâÂ¿¤·¤ÎÅµ·¿Åª¤Ê½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡1998Ç¯¡¢¤á¤¶¤Þ¤·¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿µÆ´ÖÀéÇµ¥¢¥Ê¤¬ÈòÆñ´ï¶ñ¤ÎÂÎ¸³¥ê¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤¿ºÝ¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó5³¬¤ÎÁë¤«¤éÍî²¼¤·Á´¼£3¤«·î¤Î½Å½ý¤òÉé¤¦¤³¤È¤Ë¡£
¡ÖËÜ¿Í¤Ë¤âÈÖÁÈ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÉÔ±¿¤Ê»ö¸Î¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢µÆ´Ö¤µ¤ó¤ÏÉã¿Æ¤¬¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë³¦¤ÇÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»ö¸Î¸å¤Ï²ñ¼Ò¤¬µÆ´Ö¤µ¤ó¤òÆÃÊÌ°·¤¤¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡£Èà½÷¤â¤½¤ì¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÆ»¤òÊâ¤ß¡¢º£¤Ç¤Ï¥Õ¥¸¤Î¸ÜÌäÊÛ¸î»Î¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ò¥í¥ß¤â»ö¸Î¤ò¤¦¤Þ¤¯ÍøÍÑ¤·¤¿1¿Í¡¢¤ÈÊõÀô¤µ¤ó¡£Æ±¶É¤Î¡Ø1or8¡Ù¡Ê1991Ç¯¡Ë¤Î¡Ö¥í¥±¥Ã¥È²Ö²Ð1ËüËÜ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ±§Ãè¤Ë¹Ô¤¯¡×¤È¤¤¤¦´ë²è¤ÇÁ´¿È²Ð½ý¤òÉé¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î¸å¡¢¡Ø¥Ü¥¥ã¥Ö¥éÅ·¹ñ¡Ù¤Î»Ê²ñ¤òÌ³¤á¡¢·Ý¿Í¤Î·»µ®Åª¤ÊÎ©¾ì¤ÇÀ¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃæµïÀµ¹¤µ¤ó¤ÎÌäÂê¤Ç¤â¥Ò¥í¥ß¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¡¢µÆ´Ö¤µ¤ó¤ÏTBS¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ç»°Ã«¹¬´î¤µ¤ó¤Ë¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤¿¤ê¤È¡¢2¿Í¤¬º£ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â°ø±ï¤á¤¤¤¿¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ë»ö¸Î¤¬Â¿¤¤¸¶°ø¤È¤·¤Æ¡¢ÊõÀô¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸ø»ä¤Î¶èÊÌ¤¬¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤òµó¤²¤ë¡£
¡ÖÆâÎØ¥Î¥ê¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ø¥ª¥ì¤¿¤Á¤Ò¤ç¤¦¤¤óÂ²¡Ù¤Ç¤Ò¤ç¤¦¤¤ó¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¥º¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬½Ð±é¤·¤¿¤Î¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤ÏÎ¢Êý¤ò½¸¤á¤Æ¡¢Ìî±î¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤Þ¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£»ëÄ°¼Ô¤âÈÖÁÈ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¹Á¹À°ìÁ°¼ÒÄ¹¤Î¤³¤È¤Ï¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤ÎÈÖÁÈ¤òÄÌ¤·¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡1980Ç¯Âå¡¢1990Ç¯Âå¤Ï¤½¤ì¤¬¤¤¤¤¤Û¤¦¤Ë½Ð¤¿¡£NG½¸¤È¤·¤Æ¥É¥é¥Þ¤ÎÎ¢Â¦¤ò¸«¤»¤¿¤ê¡¢¥×¥íÌîµåÄÁ¥×¥ì¡¼¹¥¥×¥ì¡¼¤Ë¤·¤Æ¤â¤½¤¦¡£¤Á¤ã¤«¤·¤¿¤ê¡¢¼ºÇÔ¤ò¾Ð¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¥Õ¥¸¤Î¼ÒÉ÷¡£¤Ç¤â¡¢ÆâÎØ¥Î¥ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¿ÈÆâ¤Ë´Å¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢»þÂå¤Ë¤Ï¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É»ö¸Î¤Î¤â¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡Æü»Þµ×ÁêÃÌÌò¤ò´Þ¤à¡ÈÏ·³²¡É¤ò°ì¿·¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ï¥Õ¥¸¤ÎºÆÀ¸¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£