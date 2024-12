ÄÔ󠄀Ä´Íý»ÕÀìÌç³Ø¹»¤È¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¡Ö¤ê¤ó¤´¥¸¥ã¥à¡×¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤â¡ª¥Û¥ï¥¤¥Æ¥£¤¦¤á¤À¡ØÅß¥È¥¯Sale¡Ù

「ホワイティうめだ」は、2025年1月2日(木)から同月31日(金)まで『冬トクSale』を開催します。

「ホワイティうめだ」は、2025年1月2日(木)から同月31日(金)まで『冬トクSale』を開催。

ファッション・リラクゼーション・雑貨・コスメ店舗でお得なセールやサービス企画を展開します。

また1月11日(土)から同月13日(月・祝)までの3日間限定で、青森県りんご対策協議会協賛のりんごクレーンゲームイベントや、辻󠄀調理師専門学校とのコラボ商品のプレゼント企画も実施します。

■割引セール&福袋を販売!

ホワイティうめだの物販店舗各店でお得な割引セールやサービス、福袋販売を実施。

トレンドファッションや雑貨、コスメなど、今ほしいアイテムがうれしいセールプライスで購入できます。

注意事項:各店が用意する商品や福袋、ノベルティの数には限りがあるので、無くなり次第、販売や進呈を終了します。

詳細については、各店舗までお問い合わせください。

■「クレーンゲームでりんご収穫しトク?」を開催!!アップルクーヘンや青森県産りんごがもらえるチャンス!

りんごの模型が入ったクレーンゲームに挑戦!りんごを見事GETできた方に抽選で、小向製菓のアップルクーヘン、または青森県産りんご2個がプレゼントされます。

クレーンゲーム(イメージイラスト)

【開催概要】

イベント名:「クレーンゲームでりんご収穫しトク?」

開催日時 :2025年1月11日(土)〜13日(月・祝) 各日12:00〜20:00

開催場所 :泉の広場・サニーテラス(ホワイティうめだ内)

参加方法 :税込3,000円以上の利用レシート(合算可)のご提示で

クレーンゲームに1回挑戦。

りんごを獲得できた場合、さらに抽選で小向製菓のアップルクーヘン、

または青森県産りんご2個がプレゼントされます。

※1月2日(木)〜13日(月・祝)にホワイティうめだ各店を

利用いただいたレシートが対象です。

(他のイベントとの併用不可)

※チャレンジ失敗でりんごが取れなくても、参加賞として

青森県産りんご1個がプレゼントされます。

※景品がなくなり次第終了します。

協賛 :青森県りんご対策協議会 関西地区 青森りんごの会大阪支部

■Whity×辻󠄀調理師専門学校 コラボりんごジャムプレゼント!

ホワイティうめだと辻󠄀調理師専門学校のコラボによる産学連携イベントとして、辻󠄀調理師専門学校生が青森県産りんごを使用して作った「りんごジャム」がプレゼントされます。

1月2日(木)〜13日(月・祝)にホワイティうめだ各店を利用いただいたレシート合計税込3,000円以上で1個進呈します。

当日は辻󠄀調理師専門学校生から手渡しします。

【開催概要】

イベント名:「コラボりんごジャムPREZENT」

開催日時 :2025年1月12日(日)・13日(月・祝) 各日12:00〜20:00

開催場所 :サニーテラス(ホワイティうめだ内)

参加方法 :税込3,000円以上の利用レシート(合算可)のご提示で

「コラボりんごジャム」1個を進呈します。

※1月2日(木)〜13日(月・祝)にホワイティうめだ各店で

利用いただいたレシートが対象です。

(他のイベントとの併用不可)

注意事項 :各日先着150名様(定員になり次第終了)

りんごジャム(イメージ画像)

館内風景

館内新ゲート

所在地 : 大阪市北区小松原町梅田地下街

店舗数 : 約170店舗(2024年12月12日現在)

営業時間 : 物販店/10:00〜21:00

飲食店/10:00〜22:00

NOMOKA/11:00〜23:00

※イベント期間中、

一部店舗で営業時間を変更している場合があります。

営業所TEL : 06-6312-5511

