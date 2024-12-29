ÄÔ󠄀Ä´Íý»ÕÀìÌç³Ø¹»¤È¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¡Ö¤ê¤ó¤´¥¸¥ã¥à¡×¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤â¡ª¥Û¥ï¥¤¥Æ¥£¤¦¤á¤À¡ØÅß¥È¥¯Sale¡Ù
¡Ö¥Û¥ï¥¤¥Æ¥£¤¦¤á¤À¡×¤Ï¡¢2025Ç¯1·î2Æü(ÌÚ)¤«¤éÆ±·î31Æü(¶â)¤Þ¤Ç¡ØÅß¥È¥¯Sale¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Û¥ï¥¤¥Æ¥£¤¦¤á¤À¡ØÅß¥È¥¯Sale¡Ù
¡Ö¥Û¥ï¥¤¥Æ¥£¤¦¤á¤À¡×¤Ï¡¢2025Ç¯1·î2Æü(ÌÚ)¤«¤éÆ±·î31Æü(¶â)¤Þ¤Ç¡ØÅß¥È¥¯Sale¡Ù¤ò³«ºÅ¡£
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥ê¥é¥¯¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¡¦»¨²ß¡¦¥³¥¹¥áÅ¹ÊÞ¤Ç¤ªÆÀ¤Ê¥»¡¼¥ë¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹´ë²è¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿1·î11Æü(ÅÚ)¤«¤éÆ±·î13Æü(·î¡¦½Ë)¤Þ¤Ç¤Î3Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢ÀÄ¿¹¸©¤ê¤ó¤´ÂÐºö¶¨µÄ²ñ¶¨»¿¤Î¤ê¤ó¤´¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¡¢ÄÔ󠄀Ä´Íý»ÕÀìÌç³Ø¹»¤È¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³ä°ú¥»¡¼¥ë¡õÊ¡ÂÞ¤òÈÎÇä¡ª
¥Û¥ï¥¤¥Æ¥£¤¦¤á¤À¤ÎÊªÈÎÅ¹ÊÞ³ÆÅ¹¤Ç¤ªÆÀ¤Ê³ä°ú¥»¡¼¥ë¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢Ê¡ÂÞÈÎÇä¤ò¼Â»Ü¡£
¥È¥ì¥ó¥É¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä»¨²ß¡¢¥³¥¹¥á¤Ê¤É¡¢º£¤Û¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¥»¡¼¥ë¥×¥é¥¤¥¹¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ãí°Õ»ö¹à¡§³ÆÅ¹¤¬ÍÑ°Õ¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤äÊ¡ÂÞ¡¢¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Î¿ô¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢ÈÎÇä¤ä¿ÊÄè¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢³ÆÅ¹ÊÞ¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡Ö¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¤Ç¤ê¤ó¤´¼ý³Ï¤·¥È¥¯¡©¡×¤ò³«ºÅ¡ª¡ª¥¢¥Ã¥×¥ë¥¯¡¼¥Ø¥ó¤äÀÄ¿¹¸©»º¤ê¤ó¤´¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª
¤ê¤ó¤´¤ÎÌÏ·¿¤¬Æþ¤Ã¤¿¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¤ËÄ©Àï¡ª¤ê¤ó¤´¤ò¸«»öGET¤Ç¤¤¿Êý¤ËÃêÁª¤Ç¡¢¾®¸þÀ½²Û¤Î¥¢¥Ã¥×¥ë¥¯¡¼¥Ø¥ó¡¢¤Þ¤¿¤ÏÀÄ¿¹¸©»º¤ê¤ó¤´2¸Ä¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à(¥¤¥á¡¼¥¸¥¤¥é¥¹¥È)
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¡Ö¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¤Ç¤ê¤ó¤´¼ý³Ï¤·¥È¥¯¡©¡×
³«ºÅÆü»þ¡¡¡§2025Ç¯1·î11Æü(ÅÚ)¡Á13Æü(·î¡¦½Ë)¡¡³ÆÆü12:00¡Á20:00
³«ºÅ¾ì½ê¡¡¡§Àô¤Î¹¾ì¡¦¥µ¥Ë¡¼¥Æ¥é¥¹(¥Û¥ï¥¤¥Æ¥£¤¦¤á¤ÀÆâ)
»²²ÃÊýË¡¡¡¡§ÀÇ¹þ3,000±ß°Ê¾å¤ÎÍøÍÑ¥ì¥·¡¼¥È(¹ç»»²Ä)¤Î¤´Äó¼¨¤Ç
¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¤Ë1²óÄ©Àï¡£
¤ê¤ó¤´¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤¿¾ì¹ç¡¢¤µ¤é¤ËÃêÁª¤Ç¾®¸þÀ½²Û¤Î¥¢¥Ã¥×¥ë¥¯¡¼¥Ø¥ó¡¢
¤Þ¤¿¤ÏÀÄ¿¹¸©»º¤ê¤ó¤´2¸Ä¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨1·î2Æü(ÌÚ)¡Á13Æü(·î¡¦½Ë)¤Ë¥Û¥ï¥¤¥Æ¥£¤¦¤á¤À³ÆÅ¹¤ò
ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥ì¥·¡¼¥È¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
(Â¾¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤ÎÊ»ÍÑÉÔ²Ä)
¢¨¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¼ºÇÔ¤Ç¤ê¤ó¤´¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢»²²Ã¾Þ¤È¤·¤Æ
ÀÄ¿¹¸©»º¤ê¤ó¤´1¸Ä¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨·ÊÉÊ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£
¶¨»¿¡¡¡¡¡¡¡§ÀÄ¿¹¸©¤ê¤ó¤´ÂÐºö¶¨µÄ²ñ¡¡´ØÀ¾ÃÏ¶è ÀÄ¿¹¤ê¤ó¤´¤Î²ñÂçºå»ÙÉô
¢£Whity¡ßÄÔ󠄀Ä´Íý»ÕÀìÌç³Ø¹»¡¡¥³¥é¥Ü¤ê¤ó¤´¥¸¥ã¥à¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¥Û¥ï¥¤¥Æ¥£¤¦¤á¤À¤ÈÄÔ󠄀Ä´Íý»ÕÀìÌç³Ø¹»¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¤è¤ë»º³ØÏ¢·È¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢ÄÔ󠄀Ä´Íý»ÕÀìÌç³Ø¹»À¸¤¬ÀÄ¿¹¸©»º¤ê¤ó¤´¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æºî¤Ã¤¿¡Ö¤ê¤ó¤´¥¸¥ã¥à¡×¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
1·î2Æü(ÌÚ)¡Á13Æü(·î¡¦½Ë)¤Ë¥Û¥ï¥¤¥Æ¥£¤¦¤á¤À³ÆÅ¹¤òÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥ì¥·¡¼¥È¹ç·×ÀÇ¹þ3,000±ß°Ê¾å¤Ç1¸Ä¿ÊÄè¤·¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤ÏÄÔ󠄀Ä´Íý»ÕÀìÌç³Ø¹»À¸¤«¤é¼êÅÏ¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¡Ö¥³¥é¥Ü¤ê¤ó¤´¥¸¥ã¥àPREZENT¡×
³«ºÅÆü»þ¡¡¡§2025Ç¯1·î12Æü(Æü)¡¦13Æü(·î¡¦½Ë)¡¡³ÆÆü12:00¡Á20:00
³«ºÅ¾ì½ê¡¡¡§¥µ¥Ë¡¼¥Æ¥é¥¹(¥Û¥ï¥¤¥Æ¥£¤¦¤á¤ÀÆâ)
»²²ÃÊýË¡¡¡¡§ÀÇ¹þ3,000±ß°Ê¾å¤ÎÍøÍÑ¥ì¥·¡¼¥È(¹ç»»²Ä)¤Î¤´Äó¼¨¤Ç
¡Ö¥³¥é¥Ü¤ê¤ó¤´¥¸¥ã¥à¡×1¸Ä¤ò¿ÊÄè¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1·î2Æü(ÌÚ)¡Á13Æü(·î¡¦½Ë)¤Ë¥Û¥ï¥¤¥Æ¥£¤¦¤á¤À³ÆÅ¹¤Ç
ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥ì¥·¡¼¥È¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
(Â¾¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤ÎÊ»ÍÑÉÔ²Ä)
Ãí°Õ»ö¹à¡¡¡§³ÆÆüÀèÃå150Ì¾ÍÍ(Äê°÷¤Ë¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»)
¤ê¤ó¤´¥¸¥ã¥à(¥¤¥á¡¼¥¸²èÁü)
´ÛÆâÉ÷·Ê
´ÛÆâ¿·¥²¡¼¥È
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ Âçºå»ÔËÌ¶è¾®¾¾¸¶Ä®ÇßÅÄÃÏ²¼³¹
Å¹ÊÞ¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ Ìó170Å¹ÊÞ(2024Ç¯12·î12Æü¸½ºß)
±Ä¶È»þ´Ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ÊªÈÎÅ¹¡¿10:00¡Á21:00
°û¿©Å¹¡¿10:00¡Á22:00
NOMOKA¡¿11:00¡Á23:00
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¡¢
°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç±Ä¶È»þ´Ö¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
±Ä¶È½êTEL¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ 06-6312-5511
Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.
The post ÄÔ󠄀Ä´Íý»ÕÀìÌç³Ø¹»¤È¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¡Ö¤ê¤ó¤´¥¸¥ã¥à¡×¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤â¡ª¥Û¥ï¥¤¥Æ¥£¤¦¤á¤À¡ØÅß¥È¥¯Sale¡Ù appeared first on Dtimes.