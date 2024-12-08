¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

Ç¾²Ê³Ø¼Ô¤ÎÌÐÌÚ·ò°ìÏº»á¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÆ°²è¡Ö¤Ê¤¼µ¯¤³¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤º¤Ã¤È¿´¤Ë»Ä¤ë¤Î¤«¡©¡×¤ò¸ø³«¤·¡¢µ¯¤³¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬»ä¤¿¤Á¤Î¿´¤Ë»Ä¤ëÍýÍ³¤È¤½¤Î°ÕµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£Æ°²è¤ÎÃæ¤ÇÌÐÌÚ»á¤Ï¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÊ¬´ôÅÀ¤ÇÁª¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿Æ»¤äÁø¶ø¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤¬¤º¤Ã¤È¿´¤Ë»Ä¤êÂ³¤±¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤·¤¿·Ð¸³¤¬¿Í´Ö¤ÎÀ®Ä¹¤ä¿Ê²½¤ËÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£

ÌÐÌÚ»á¤Ï¡¢¡Ö¿Í´Ö¤ÎÇ¾¤Ë¤Ï´ããÝÁ°Æ¬Èé¼Á¤È¤¤¤¦Éô°Ì¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤³¤Ç¸½¼Â¤ÈÈ¿¸½¼Â¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡×¤È²òÀâ¡£¡Ö¤³¤ÎÈ¿¸½¼Â¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¡×¤À¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£¸½¼Â¤È¸þ¤­¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÌ¤¼Â¸½¤Î²ÄÇ½À­¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢Ì¤Íè¤ÎÊý¸þÀ­¤ò¸«Äê¤á¤ë¼ê½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£

¤Þ¤¿ÌÐÌÚ»á¤Ï¡¢Â¿À¤³¦²ò¼á¤È¤¤¤¦ÎÌ»ÒÎÏ³Ø¤ÎÍýÏÀ¤ò°ú¤­¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¹Ô¤­¤¿¤«¤Ã¤¿¸½¼Â¤Ï¡¢¤³¤Î±§Ãè¤Î¤É¤³¤«¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¼¨º¶¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢È¿¸½¼Â¤ò¶ñÂÎÅª¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¡¢¼«Ê¬¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë½ÅÍ×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£

Æ°²è¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤ÇÌÐÌÚ»á¤Ï¡¢¡Ö¤¼¤Ò¡¢»þ¤Ë¤Ïµ¯¤³¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¼«¿È¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¿´¤Ë»Ä¤ë¤³¤È¤Î°ÕµÁ¤òÍý²ò¤·¡¢Ì¤Íè¤ÎÌÜÉ¸¤ò¸«½Ð¤¹¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£

YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ

02:00

È¿¸½¼Â¤¬¿´¤Ë»Ä¤ëÍýÍ³
03:00

´êË¾¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤¿È¿¸½¼Â
04:20

¸½¼Â¤ÈÈ¿¸½¼Â¤Î²Ê³ØÅª»ëÅÀ

´ØÏ¢µ­»ö

Ç¾²Ê³Ø¼Ô¡¦ÌÐÌÚ·ò°ìÏº¤¬¸ì¤ëÆüËÜ¤Î¶¯¤ß¤ÈÌ¤Íè¡Ö¥ß¥Í¥ë¥Ð¤Î¥Õ¥¯¥í¥¦¤«¤â¡×

Ç¾²Ê³Ø¼Ô¡¦ÌÐÌÚ·ò°ìÏº¤¬¸ì¤ëÆüËÜ¤Î¶¯¤ß¤ÈÌ¤Íè¡Ö¥ß¥Í¥ë¥Ð¤Î¥Õ¥¯¥í¥¦¤«¤â¡×

 ÌÐÌÚ·ò°ìÏº»á¤¬¸ì¤ë¡Ö¤ß¤ó¤ÊÊ¿Åù¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦Ìµ¾ï´Ñ

ÌÐÌÚ·ò°ìÏº»á¤¬¸ì¤ë¡Ö¤ß¤ó¤ÊÊ¿Åù¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦Ìµ¾ï´Ñ

 ÌÐÌÚ·ò°ìÏº»á¡¢ÈóÅÁÅýÅª¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤¬À®¸ù¤Î¸°¡ÖÅ¬Åö¤Ë¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡×

ÌÐÌÚ·ò°ìÏº»á¡¢ÈóÅÁÅýÅª¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤¬À®¸ù¤Î¸°¡ÖÅ¬Åö¤Ë¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡×
¤â¤Ã¤È¸«¤ë

¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó

ÌÐÌÚ·ò°ìÏº¤ÎÇ¾¤Î¶µÍÜ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë_icon

ÌÐÌÚ·ò°ìÏº¤ÎÇ¾¤Î¶µÍÜ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë

YouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô 9.21Ëü¿Í 6379 ËÜ¤ÎÆ°²è
°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¡Ö¸ÄÀ­¡×¤¬³è¤«¤»¤Æ¡¢¡Ö¼«Í³¡×¤Ç¡¢¡ÖÁÏÂ¤Åª¡×¤ÊÀ¸¤­Êý¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢±þ±ç¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ê£»¨¤Ê¸½Âå¤òÀ¸¤­¤ë¤¿¤á¤Î¡¢²Ê³Ø¡¢¼Ò²ñ¡¢ËÜ¡¢²»³Ú¡¢±Ç²è¡¢Ê¸²½¡¢·Ý½Ñ¡¢¿Í´Ö¡¢¥³¥á¥Ç¥£¤ò°·¤¦Áí¹çÅª¤ÊÇ¾¤Î¶µÍÜ¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£¿Í´Ö¤ÎÇ¾¤Î¤³¤È¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¤Î¤³¤È¡¢ÁÏÂ¤À­¤Î¤³¤È¡¢¸ÄÀ­¤Î¤³¤È¤Ê¤É¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
youtube.com/channel/UCIvVJaNmUFJ8MKpyBfgslCg YouTube