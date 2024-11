Stray Kids、SHIBUYA109とコラボ！5都市でポップアップストアも開催

「SHIBUYA109渋谷店」「MAGNET by SHIBUYA109」、及び「SHIBUYA109阿倍野店」の3施設にて、2024年12月1日(日)〜12月25日(水)の期間、全米No.1ボーイズグループStray Kidsをキャンペーンモデルに起用した「SHIBUYA109 XMAS × Stray Kids」「MAGNET by SHIBUYA109 XMAS × Stray Kids」が開催される。

期間中は本キャンペーンのために撮り下ろされた豪華なクリスマスキャンペーンビジュアルが各施設の館内外に掲出されるほか、その撮り下ろしビジュアルを使用した商品等も販売するPOPUP STOREのオープン、メンバーのサイン入りチェキ等が当たる豪華プレゼント企画が実施される。さらに、SHIBUYA109渋谷店にてコラボドリンクを販売、「Stray Kids」仕様のスペシャルフォトスポット、メッセージボードの登場、館内BGMジャックなど、さまざまな取り組みが行われる。POPUP STOREは近鉄パッセ(愛知)、ソラリアプラザ(福岡)、東急百貨店 さっぽろ店(北海道)にもオープンする。

■キャンペーン概要

「SHIBUYA109 XMAS × Stray Kids」

期間:2024年12月1日(日)〜12月25日(水)



●場所

SHIBUYA109渋谷店(東京)

MAGNET by SHIBUYA109(東京)

SHIBUYA109阿倍野店(大阪)



●内容

1.撮り下ろしキャンペーンビジュアル掲出 / オリジナルコメント動画の放映

2.「Stray Kids XMAS POPUP STORE 2024」オープン

3.SHIBUYA109渋谷店限定コラボドリンクを販売

4.プレゼントキャンペーン

5.スペシャルデコレーション・メンバーソロフォトスポットの登場

6.BGMジャック



「SHIBUYA109 XMAS × Stray Kids CAFE STAND」

期間:12月1日(日)〜12月25日(水)

場所:SHIBUYA109渋谷店 8階



来店方法:期間中、AM8:00より当日分の事前整理券を取得いただくことが可能です。

※先着受付となりますので、各回なくなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※事前整理券のサイト公開日は11月26日(火)18時を予定しております。



■ポップアップストア概要

「Stray Kids XMAS POPUP STORE 2024」

オープン期間

東京・大阪:12月1日(日)〜12月29日(日)

愛知・福岡:12月13日(金)〜12月22日(日)

北海道:12月14日(土)〜12月22日(日)

※1st LINEUPは12月1日(日)〜、2nd LINEUPは12月13日(金)〜販売を開始いたします。

※愛知・福岡・北海道は1st LINEUP、2nd LINEUPが同時販売となります。



●場所

東京:SHIBUYA109渋谷店 8階 DISP!!!

大阪:SHIBUYA109阿倍野店 DISP!!!

愛知:近鉄パッセ 4階

福岡:ソラリアプラザ 5階

北海道:東急百貨店 さっぽろ店 1階



●予約期間

<東京・大阪>

1st LINEUP:12月1日(日)〜12月12日(木)

事前予約申込(抽選)期間:11月19日(火)16:00〜11月21日(木)23:59

当落発表日:11月26日(火)18:00以降順次

追加予約申込(先着):11月28日(木)18:00〜受付開始



<東京・大阪・愛知・福岡・北海道>

2nd LINEUP:12月13日(金)〜12月29日(金)

事前予約申込(抽選)期間:12月3日(火)13:00〜12月5日(木)23:59

当落発表日:12月10日(火)12:00以降順次

追加予約申込(先着):12月11日(水)18:00〜受付開始

※「先着受付」は各回に空き状況がある場合、予約が可能です。

※チケットの販売状況によっては「先着受付」が実施されない場合もございます。あらかじめご了承ください。



★プレゼントキャンペーン

1.スペシャルプレゼントキャンペーン

館内にて3,000円(税込)以上お買い物をしていただいた方の中から抽選で、計26名様に「Stray Kids」メンバーの直筆サイン入りチェキ等が当たるプレゼント企画を実施いたします。



★賞品

SPECIAL賞:直筆サイン入りメンバー集合チェキ 計10名様

Stray Kids賞:メンバーが選べる直筆サイン入りソロチェキ 計8名様

XMAS PRESENT賞:メンバーが選べる直筆クリスマスメッセージカード 計8名様



応募期間:12月1日(日)〜12月25日(水)

対象施設:SHIBUYA109渋谷店、MAGNET by SHIBUYA109、SHIBUYA109阿倍野店

応募方法:応募専用WEBページからレシート画像と必要事項を送信

※レシート合算可。

※ご応募はスマートフォンからのみとなります。

※応募ページはお会計時にご案内いたします。

※「Stray Kids XMAS POPUP STORE 2024」、「SHIBUYA109 XMAS × Stray Kids CAFE STAND」、一部店舗でのお買い物は対象外となります。



2.オリジナルステッカープレゼント

期間中館内にてお買い物をしていただいた方を対象に、「SHIBUYA109 XMAS × Stray Kids」のキャンペーンビジュアルを使用したノベルティを先着でプレゼントいたします。



★賞品

1.オリジナルステッカー(縦型 / 全1種):館内にて、1会計3,000円(税込)以上お買い物をしていただいた方

※飲食店舗は対象外となります。



2.オリジナルステッカー(横型 / 全1種):館内の飲食店舗にて、1会計1,000円(税込)以上お買い物をしていただいた方



配布期間:12月20日(金)〜

対象施設:SHIBUYA109渋谷店、MAGNET by SHIBUYA109、SHIBUYA109阿倍野店

※12月20日(金)〜12月25日(水)のみのレシートが対象となります。

※ノベルティは各店なくなり次第終了となります。

※1会計につき1枚までのお渡しとなります。※レシート合算不可。

※「Stray Kids XMAS POPUP STORE 2024」、「SHIBUYA109 XMAS × Stray Kids CAFE STAND」、一部店舗でのお買い物は対象外となります。



3.「Stray Kids XMAS POPUP STORE 2024」直筆サイン入りアイテムプレゼント

SHIBUYA109公式Xをフォロー&該当ポストをリポストしてご応募いただけるプレゼント企画。抽選で計5名様に、Stray Kidsからのクリスマスプレゼントとしてメンバー全員直筆サイン入りの「Stray Kids XMAS POPUP STORE 2024」アイテムをプレゼントいたします。



★賞品

メンバー全員直筆サイン入りPOPUP STOREアイテム 計5名様

応募期間:12月20日(金)〜12月25日(水)

SHIBUYA109渋谷店公式Xアカウント:@SHIBUYA109NET

※応募詳細はアカウントの該当ポストをご覧ください。

※アイテムの詳細は追って発表いたします。



4.SHIBUYA109公式LINEアカウントにてオリジナル待ち受け画像プレゼント

SHIBUYA109公式LINEにて、本キャンペーンビジュアルを使用したオリジナル待ち受け画像をプレゼントいたします。

配布期間:12月1日(日)〜12月25日(水)

5.スペシャルデコレーション・メンバーソロフォトスポットの登場

フォトスポット設置場所:SHIBUYA109渋谷店館内 地下1階階段〜1階階段

設置期間:12月1日(日)〜12月25日(水)



メンバーソロフォトスポット設置場所:SHIBUYA109渋谷店 2階外階段壁面

設置期間:12月1日(日)〜12月25日(水)



応援メッセージボード設置場所:SHIBUYA109渋谷店館内1階階段〜2階階段 踊り場スペース

設置期間:12月16日(月)〜12月25日(水)

※ペンなどの筆記用具は、メッセージボード横に設置しています。

※各日なくなり次第終了となります。



6.BGMジャック

対象施設:SHIBUYA109渋谷店、MAGNET by SHIBUYA109、SHIBUYA109阿倍野店

放送期間:12月1日(日)〜12月25日(水)

※SHIBUYA109阿倍野店のみBGMジャックではなく、館内に楽曲が流れます。

※すべての内容は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。



