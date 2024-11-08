¡É¥É¥ó¥¤Î¾Æ¤¤¤¤â¡É¤¬³¤³°¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï¡©¡Ö¾ðÇ®²Á³Ê¡×¤ä¥í¡¼¥«¥é¥¤¥º¤Ê¤É¡¢¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¤¬»Å³Ý¤±¤ë·¿ÇË¤ê¤ÊÀïÎ¬¤ò·Ð±Ä¤Î½ÅÍ×¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬¸ì¤ë
¡¡Âç¼êÎÌÈÎÅ¹¡Ö¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¡×¤Ï¡¢¤Ê¤¼¡¢²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤«¡£¿Æ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥ó¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê°Ê²¼¡¢PPIH¡Ë¤¬¸øÉ½¤¹¤ë¡ÖºâÌ³¡¦¶ÈÀÓ¾ðÊó¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2024Ç¯6·î´ü¤Î·è»»»þÅÀ¤Ç¡¢¹ñÆâ³°¤Î»ö¶È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Çä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Èæ8.2¡óÁý¤Î2Ãû950²¯±ß¡£Å¹ÊÞ¿ô¤Ï¡¢¹ñÆâ¤À¤±¤Ç¤â632Å¹ÊÞ¤ò¸Ø¤ë¡£
Amazon¤Ç¡Ø¥É¥ó¥¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤¬¹¥¤¾¡¼ê¤ËÆ¯¤¤¤¿¤é2Ãû±ß´ë¶È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¤ò¸«¤ë
¡¡¤½¤ÎÆâ³°¤«¤é¡¢PPIH¤Ë¤è¤ëÀïÎ¬¤òÌÀ¤«¤¹¤Î¤¬¡¢·Ð±Ä¿Ø¤é¤Ë¤è¤ë¡Ø¥É¥ó¥¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤¬¹¥¤¾¡¼ê¤ËÆ¯¤¤¤¿¤é2Ãû±ß´ë¶È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¡ÊµÈÅÄÄ¾¼ù¡¢¿¹Ã«·ò»Ë¡¢µÜ±Ê½¼¹¸/Æü·ÐBP¡Ë¤È¡¢µ¼Ô¤È¤·¤Æ´ë¶È¤ò¿ôÂ¿¤¯¼èºà¤·¤Æ¤¤¿Ãø¼Ô¤Ë¤è¤ë¡Ø¿Ê·â¤Î¥É¥ó¥¡¡ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëµðÂç´ë¶È¤Î¿¼Ê¥¤Ê¤ë·Ð±Ä¡Ù¡Ê¼ò°æÂçÊå/Æü·ÐBP¡Ë¤À¡£»ëÅÀ¤Î°Û¤Ê¤ë2ºý¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¡×¤ÎÎ¢Â¦¤¬Á¯ÌÀ¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¢£ÂåÌ¾»ì¡Ö¾ðÇ®²Á³Ê¡×¤ÎÇØ·Ê¤Ç¤Ï¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ø¤Î´íµ¡´¶¤â
¡¡1ºýÌÜ¡Ø¥É¥ó¥¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤¬¹¥¤¾¡¼ê¤ËÆ¯¤¤¤¿¤é2Ãû±ß´ë¶È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Ç¤Ï¡¢PPIH¤òÎ¨¤¤¤ëÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¤ÎµÈÅÄÄ¾¼ù»á¤È¡¢ÂåÌ¾»ì¤È¤â¤Ê¤ë¡Ö¾ðÇ®²Á³Ê¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ò¼ê¤¬¤±¤¿PB¡Ê¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡Ë»ö¶ÈÅý³çÀÕÇ¤¼Ô¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤¹¤ë¿¹Ã«·ò»Ë»á¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢³°Éô¤«¤é¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤¿ÇîÊóÆ²¤Ç¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤¹¤ëµÜ±Ê½¼¹¸»á¤Î3¿Í¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡Ö¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¡×¤ÎÎ¢Â¦¤òÅÁ¤¨¤ë¡£
¡¡¸½¾ì¤Ï¿Í¤¬Æ°¤«¤¹¡£¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿µÈÅÄ»á¤Ï¡Ö¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¡×¤Ë¾·¤Ø¤¤¤µ¤ì¤ÆÆþ¼Ò¤·¤¿Åö»þ¡¢¼ÒÆâÊ¸²½¤ò¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È»×¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢¿·Â´Æþ¼Ò¤«¤é¤ï¤º¤«2¥ö·îÈ¾¤Î¼Ò°÷¤Ë¡Ö·î´Ö4000Ëü±ß¡×¤Î»ÅÆþ¤ì¤òÇ¤¤»¡¢Ê¿¶Ñ²Á³Ê¡Ö400±ß¡×¤Î¾¦ÉÊ¤òÇ¯´Ö¤Ç¡Ö50²¯¸Ä°Ê¾å¡×¤âÈÎÇä¤·¤Æ¡Ö2Ãû±ß¡×¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë´ë¶È¤ÎÆ°¸þ¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¡Ö·¿ÇË¤ê¡×¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤«¤Í¤Æ¤è¤êÂç¼êÎÌÈÎÅ¹¤È¤·¤ÆÈ×ÀÐ¤ÎÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢2019Ç¯¤Î¼ÒÄ¹½¢Ç¤»þ¤ËµÈÅÄ»á¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤¢¤Ã¤¿PB¡Ö¾ðÇ®²Á³Ê¡×¤Ë´íµ¡´¶¤ò¤ª¤Ü¤¨¤¿¤È¤Ï°Õ³°¤À¡£
¡ä°úÍÑ¡Êp172¡Á173¡Ë
¡¡Åö»þ¤¢¤Ã¤¿¡Ö¾ðÇ®²Á³Ê¡×¡Ö¾ðÇ®²Á³Ê¡ÜPLUS¡×¡Ö¾ðÇ®²Á³ÊPREMIUM¡×¤Î²Á³ÊÂÎ·Ï¤ò¸«Ä¾¤·¡¢2021Ç¯2·î¤Ë¤Ï¡¢Å¹ÊÞÌ¾¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥É¡×¤È¡Ö¾ðÇ®²Á³Ê¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¿·¥í¥´¤òÈ¯É½¤·¤Æ¡¢¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÉôÌç¤Î¿·Àß¤â·Ð¤Æ¡¢¡Ö¢þ¢þ¤È¤¤¤¨¤Ð¥É¥ó¥¡×¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¤Ù¤¯¡¢PB¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¤Î¿©ÉÊ¤ä²ÈÅÅ¤Ê¤É¤Î³«È¯¤ËÇ®¤òÆþ¤ì¤Ï¤¸¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾ÜºÙ¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤âËÜ½ñ¤ÎÃì¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¿Íµ¤¤ÎPB¾¦ÉÊ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¼Ò°÷¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëµ®½Å¤Ê¡ÈÀ¸¤ÎÀ¼¡É¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢Å¹ÊÞ¤ËÊÂ¤Ö¾¦ÉÊ¤Ø¤Î¶½Ì£¤¬¤µ¤é¤Ë¤ï¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£
¢£¡Ö¾Æ¤¤¤¤â¡×¤¬°Õ³°¤Ê¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿³¤³°Å¹ÊÞ
¡¡¹ñÆâ¤ÎÅÔ»ÔÉô¤ä¹Ù³°¤Ë¤ª¤±¤ëÇ§ÃÎÅÙ¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¸À¤ï¤º¤â¤¬¤Ê¤À¡£¤·¤«¤·¡¢³¤³°¤Ç¤â¸½ÃÏÎ®¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿ÆÈÆÃ¤ÎÅ¹Æâ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ÇµÒ¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤à¡£
¡¡¾®Çä¤ê¶È³¦¤Ê¤É¤Ø¤Î¼èºà·Ð¸³¤¬ËÉÙ¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏÆü·ÐBP¥í¥ó¥É¥ó»Ù¶ÉÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¼ò°æÂçÊå»á¤Î¡Ø¿Ê·â¤Î¥É¥ó¥¡¡ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëµðÂç´ë¶È¤Î¿¼Ê¥¤Ê¤ë·Ð±Ä¡Ù¤Ç¤Ï¡¢2017Ç¯12·î¤Ë¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿³¤³°Å¹ÊÞ¡ÖDON DON DONKI¡×1¹æÅ¹¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ä°úÍÑ¡Êp34¡Á35¡Ë
¡¡ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¸½ÃÏ¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÆüËÜ¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¥£¥¹¥È¥¢¡×¤À¡£¤µ¤«¤Î¤Ü¤ì¤Ð¡¢2015Ç¯¡£Åö»þ¡¢PPIH¤ÎÁÏ¶È²ñÄ¹·óºÇ¹â¸ÜÌä¤Î°ÂÅÄÎ´É×»á¤¬¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ø°Ü½»¤·¤¿ºÝ¡¢¸½ÃÏ¤ÎÆüËÜ¿©ÉÊ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¹â¤¯¡ÖÊ°¤ê¡×¤ò¤ª¤Ü¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤Î¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¶Ã¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Î¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤¬¡Ö¾Æ¤¤¤¤â¡×¤Ç¤¢¤ë¤Î¤â°Õ³°¤Ç¡¢¡Ö¤ï¤º¤«1Æü¤Ç3000ËÜ¡×¤âÇä¤ê¾å¤²¤ë¤Û¤É¤Î¥Ö¡¼¥à¤Ë¡£º£¤Ç¤Ï¡¢¼ÒÆâ»ñ³Ê¡Ö¾Æ¤°ò¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¡×¤â¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤Î¡Ö¥¥é¡¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Î¥Åç¤Ë¤âÅ¹ÊÞ¤¬¤¢¤ê¡¢²Æì¸©¤ÎµÜ¸ÅÅç¤äÀÐ³ÀÅç¤Ç¤Ï¡Ö¥·¥å¥Î¡¼¥±¥ë¥»¥Ã¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¥Þ¥ê¥ó¥°¥Ã¥º¡×¤Ê¤É¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¤ä¤Ï¤ê¡Ö·¿ÇË¤ê¡×¤È¤¤¤¦¤Ù¤¤«¡¢ËÜ½ñ¤òÄÌ¤·¤ÆÊ¬¤«¤ë¡Ö¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¡×¤ÎÄì¤Î¿¼¤µ¤Ë¤Ï¡¢´¶¿´¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Õ¤È¡¢Æ¬¤ËÉâ¤«¤Ö¡È¤¢¤Î¥á¥í¥Ç¥£¡É¤â¼ª¤Ë»Ä¤ë¡Ö¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¡×¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤È¤·¤Æ¡È°Û¿§¡É¤Ê¤ªÅ¹¤Î°õ¾Ý¤â¶¯¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¤¿¤·¤«¤Ë¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢³Î¸Ç¤¿¤ëÀïÎ¬¤¬¤¢¤ë¡£¾Ò²ð¤·¤¿2ºý¤ÇÆâ¾ð¤ò±®¤¤ÃÎ¤ë¤È¡¢Å¹ÊÞ¤Ø¤Î°¦Ãå¤âÉÔ»×µÄ¤È¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
Ê¸¡á¥«¥Í¥³¥·¥å¥¦¥Ø¥¤