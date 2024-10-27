岩手vs大宮 スタメン発表
[10.27 J3第34節](ウエスタ)
※13:00開始
主審:佐々木慎哉
<出場メンバー>
[いわてグルージャ盛岡]
先発
GK 1 大久保択生
DF 18 宮市剛
DF 22 西大伍
DF 51 深津康太
MF 10 オタボー・ケネス
MF 14 松原亘紀
MF 15 加々美登生
MF 30 安達秀都
MF 45 水野颯太
MF 46 中村充孝
FW 19 佐藤未勇
控え
GK 21 稲葉亜我志
DF 3 斉藤諒
DF 20 下上昇大
DF 24 山内舟征
MF 17 新里涼
FW 39 河辺駿太郎
FW 99 Sillas
監督
星川敬
[大宮アルディージャ]
先発
GK 1 笠原昂史
DF 4 市原吏音
DF 25 知念哲矢
DF 34 村上陽介
MF 7 小島幹敏
MF 14 泉柊椰
MF 30 アルトゥール・シルバ
MF 33 和田拓也
MF 37 関口凱心
MF 49 大澤朋也
FW 9 ファビアン・ゴンザレス
控え
GK 21 加藤有輝
DF 38 鈴木俊也
MF 17 中野克哉
MF 31 阿部来誠
MF 39 泉澤仁
FW 28 富山貴光
FW 42 藤井一志
監督
長澤徹
※13:00開始
主審:佐々木慎哉
<出場メンバー>
[いわてグルージャ盛岡]
先発
GK 1 大久保択生
DF 18 宮市剛
DF 22 西大伍
DF 51 深津康太
MF 10 オタボー・ケネス
MF 14 松原亘紀
MF 15 加々美登生
MF 30 安達秀都
MF 45 水野颯太
MF 46 中村充孝
FW 19 佐藤未勇
控え
GK 21 稲葉亜我志
DF 3 斉藤諒
DF 20 下上昇大
DF 24 山内舟征
FW 39 河辺駿太郎
FW 99 Sillas
監督
星川敬
[大宮アルディージャ]
先発
GK 1 笠原昂史
DF 4 市原吏音
DF 25 知念哲矢
DF 34 村上陽介
MF 7 小島幹敏
MF 14 泉柊椰
MF 30 アルトゥール・シルバ
MF 33 和田拓也
MF 37 関口凱心
MF 49 大澤朋也
FW 9 ファビアン・ゴンザレス
控え
GK 21 加藤有輝
DF 38 鈴木俊也
MF 17 中野克哉
MF 31 阿部来誠
MF 39 泉澤仁
FW 28 富山貴光
FW 42 藤井一志
監督
長澤徹