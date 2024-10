家族が出かける準備を始めると、愛犬がクンクン鳴き出したり、後追いをして離れなかったり、寂しい顔になったりする経験は飼い主にはよくあることだ。イギリスで、飼い主が外出するのを悟った犬が非常に“ドラマティック”な反応をみせ、動画がTikTokに投稿されて注目されている。米ニュースメディア『Newsweek』が伝えた。英リバプール在住のTikToker「ScouseBoomie、以下SBさん」が日本時間12日、飼い犬“ルイ(Louie)”の動画を投稿したところ、大きな反響が寄せられている。

ルイはジャックラッセルテリアとポメラニアンのミックスの「ジャカラニアン」のオスで、SBさんはその日、ちょっとした買い物をしようと一人で出かけた。SBさんは「簡単に済む買い物なので、ルイを連れて行かないほうがいい」と考えたそうで、いざ車で出発しようとすると、驚くべき光景を目にした。ルイは置き去りにされたことを悟ったのか、それともSBさんの動きを一つも見逃したくなかったのか、外の様子がよく見える窓際に移動していた。動画は窓際のルイの姿を捉えたもので、ルイはロールスクリーンの内側に入り込み、後ろ足で立っていた。しかもムササビが飛ぶように四肢を広げて、ガラスにピタリと貼り付けており、SBさんの様子を凝視していた。当時のルイは、まるで「どこに行くの? 僕も一緒に連れて行ってよ」と言わんばかりだった。そして、SBさんはこの動画に「あの子を置いてはどこにも行けないわ…。ルイが大好き」と言葉を添えており、ユーザーから次のような感想が寄せられた。「犬の姿が目に焼き付いて離れない。」「最初に動画を見た時は、ハロウィンの飾りかと思ったわ。」「私は窓に貼る等身大のステッカーかと思った。」「犬は『なんでこんな裏切り行為をしたんだよ』と言っているのよ。」「なんでドラマティックな犬! 可愛すぎる。」「あなたのベストフレンドの犬が『もう二度とこんなことをしないで』と訴えているのよ。」「もしあなたの家の近くを通って、あんな犬の姿を見たらと思うと大爆笑。」「私が仕事に出かける時、私の3匹のチワワは同じようにするわ。本当に心が痛むの。」「あの犬は怒っているわよ(笑)」「これは最高に面白いわ。」ちなみに昨年、ブラジルの渋滞中の道路で獣医を見つけた犬が思いがけない反応を見せて話題となった。犬は獣医が苦手なようで、車窓から身を乗り出して恐ろしい表情を見せていた。画像は『ScouseBoomie TikTok「Doggo Wants Chips」「Cant go anywhere without him!」』より(TechinsightJapan編集部 A.C.)