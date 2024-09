2024年9月4日に、AIチップ市場で強大な支配力を持つNVIDIAに対し、アメリカ司法省(DOJ)が独占禁止法に基づく召喚状を送ったことが報じられました。しかしその後、NVIDIAは「召喚状は受け取っていない」と報道を否定しています。Nvidia (NVDA) Says It Has ‘Not Been Subpoenaed’ by DOJ - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2024-09-04/nvidia-says-it-has-not-been-subpoenaed-by-justice-department

Nvidia did not receive a US Justice Department subpoena, spokesperson says | Reutershttps://www.reuters.com/technology/nvidia-did-not-receive-us-justice-department-subpoena-spokesperson-says-2024-09-04/Nvidia denies it got subpoena from the U.S. DOJ in AI antitrust investigation | Tom's Hardwarehttps://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/nvidia-denies-it-got-subpoena-from-the-us-doj-in-ai-antitrust-investigation2024年9月4日に海外メディアのBloombergは、「DOJがAI市場におけるNVIDIAの優位性に焦点を当てた反トラスト調査の一環として、NVIDIAに対し法的拘束力のある召喚状を発行した」と報じました。Nvidia (NVDA) Subpoenaed by Justice Department in Antitrust Investigation - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2024-09-03/nvidia-gets-doj-subpoena-in-escalating-antitrust-investigationかねてよりDOJは「NVIDIAは自社のAIプロセッサを使用するようにユーザーに圧力をかけており、競合他社に不利益を与えた上に顧客の選択肢を制限している」「競合プラットフォームへの切り替えを困難にすることで反競争的な行動をとっている」との懸念からNVIDIAに対する調査を実施しています。なお、NVIDIAはこれらの疑惑を否定しています。この報道に対し、NVIDIAは「DOJに問い合わせましたが、召喚状は発行されていませんでした。それでもDOJが当社のビジネスについて抱く可能性のある懸念には喜んで回答します」と述べています。NVIDIAによると、DOJから正式な召喚状は発行されていないものの、これまでに情報提供の要求や民事調査要求(CID)は受け取っているとのこと。召喚状とは、個人または団体に文書の提出や法定への出廷、または法的機関での証言を命じる正式な法的文書で、法的拘束力を持ちます。一方CIDは、質問への回答を書面で求めたり、口頭での証言を求めたりすることが可能ですが、CIDはあくまで法的措置を取るかどうかを評価するための情報収集の一環として用いられるため、法的拘束力を持ちません。ある関係者は「NVIDIAによるRun:aiの買収とそのチップ事業に関する情報を求めるためにDOJはCIDを送ったようです」と語っています。NVIDIAがGPUリソース管理ツールの開発企業「Run:ai」を買収 - GIGAZINENVIDIAは今回の報道に際して「AIコンピューティング市場における同社の優位性は、優れた製品に由来するものです。NVIDIAは、ベンチマークの結果と顧客にとっての価値に反映されているように、競合他社に比べて多くのメリットがあります。それでも、顧客は自分に最適なソリューションを選択することもできます」との声明を出しています。◆フォーラム開設中本記事に関連するフォーラムをGIGAZINE公式Discordサーバーに設置しました。誰でも自由に書き込めるので、どしどしコメントしてください!Discordアカウントを持っていない場合は、アカウント作成手順解説記事を参考にアカウントを作成してみてください!• Discord | "NVIDIAは独禁法違反だと思う?" | GIGAZINE(ギガジン)https://discord.com/channels/1037961069903216680/1281184737225867275