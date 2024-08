Äã¾²¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ç¤Þ¤¿¤®¤ä¤¹¤¤¡ªRENAULT Marseille206E

ジックは、RENAULTより、低床フレームでまたぎやすい、おしゃれな電動アシスト自転車「RENAULT Marseille206E」を2024年10月中旬に発売します。

RENAULT Marseille206E

RENAULT Marseille206E 車体カラー:Beige

■SPEC

商品名 :RENAULT Marseille206E

カラー :Navy、Beige、Renault Orange、Mint Blue

フレーム素材 :Steel

重さ :総重量約19.5kg

タイヤサイズ :20×1.95

サドル高さ :770-950mm

ハンドル高さ :1170mm

Component :SHIMANO Tourney 6speed

ブレーキ :前キャリパー、後ろバンドブレーキ

走行モード :4モード(アシストなし【0モード】含む)

走行距離 :約38km(lowモード時)

補助速度範囲 :0〜10km比例補助/10〜24km逓減補助

モーター型式 :直流ブラシレスモーター

モーター定格出力 :250W

バッテリー型式 :充電式リチウムイオンバッテリー

バッテリー定格出力:25.2V

バッテリー容量 :5.2Ah

バッテリー寿命 :約300回

電源 :AC100〜240V

消費電力 :131.04Wh

充電器定格出力電圧:DC29.4V 1.5A

充電時間 :約4時間

PRICE :本体価格99,000円(税込108,900円)

■低床フレーム

乗り降りしやすい「低床フレーム」を採用

チェーンガードも装備しており、裾の巻き込みも起きにくい設計

■安定性の高い幅広20インチタイヤ

小回りも効き、安定した走行が可能

■4アシストモード+6段変速

安心のSHIMANO製、6段変速搭載

4モードのアシストと合わせて様々なシーンにマッチ

■おしゃれでクッション性の高いサドル

肉厚でクッション性の高いテリーサドルを採用

長時間の走行でもお尻が痛くなりにくく、安心

■フロントキャリア

バスケット取り付け可能なフロントキャリアを装備

通学やお買い物に便利(バスケット別売り)

