革新的ファンコミュニティが遂にサービス開始！首の緊急手術にも言及した「YOSHIKI+」発表記者会見

2024年8月1日(木)、グランドハイアット東京にて行われた記者会見にYOSHIKIが登壇し、様々な重大ニュースの発表が行われた。会見では、YOSHIKIが10月8日(火)に米カリフォルニア州ビバリーヒルズのシダーズ・シナイ・メディカルセンター(Cedars-Sinai Medical Center)で3度目となる頸椎の緊急手術を行うことを明かした。現在YOSHIKIは、頸椎に激しい痛みを感じている他、左手の感覚が消失するなどの症状も表れており、数名の著名な医師の判断では「すぐにでも手術するべき」と言われている。今後2ヶ月のスケジュールは一部を除き大幅にキャンセルされる事となり、決定していることは、可能な限りやっていきたいという本人の意向はあるものの、手術後に予定されているスケジュールについてはキャンセルになる。

YOSHIKIは「今は左の指先に灼熱感があり、常に氷を触っているような状態。痛み止めなしだと耐えられない状況が続いています。お医者さんには来週にでも手術をするべきだとは言われましたが、すでに多くの予定が決まっています。特に翌日から始まるディナーショーについては、日本だけでなく世界中からファンの方が駆けつけてくれるので、キャンセルする選択肢はありません。今だからこそできる、ある種エキサイティングなショーを見せることができればと思います」と自身の言葉で報告した。大事な手術を控えるYOSHIKIだが、会見では革新的ファンコミュニティ「YOSHIKI+」のサービス開始をはじめとする、多くのビッグニュースの発表も行った。「YOSHIKI+」は、これまで22年続いたモバイルサービス「YOSHIKI mobile」(8月末に終了)に代わる、革新的なデジタルサービス。AIやPodcastを使ったコンテンツや、オンラインを介した本人とのコミュニケーションなど、これまでに無い革新的なコンテンツを楽しめるファンコミュニティとなっており、この日ファン待望のサービス開始を迎えた。会見内では、今後「YOSHIKI+」のメインコンテンツとなるYOSHIKIをAI技術によってバーチャルヒューマン化する“AI YOSHIKI PROJECT”の始動が発表され、そのメイキング映像が公開された。このAI YOSHIKIは学習を進め、日本のみならず海外のファンと自由に会話する体験を提供する。さらに、「YOSHIKI+」のコンテンツの一つ、ZOOMを使ったYOSHIKIとのコミュニケーションコーナー「+FAN MEETING」についても紹介され、模擬体験として、会見内でファンとZOOMをつないだQAコーナーが開催された。ファンから「YOSHIKI+」カードを作ってほしいという希望に、YOSHIKIは前向きなリアクションで返答。記者会見の場でZOOMでファンと触れ合うという前代未聞の出来事で、会場をざわつかせた。「X JAPANの中ではHIDEがファンとコミュニケーションをとる役目で、自分はリーダーとして突っ走る役目だった。ただ、HIDEが亡くなってから、ファンとのコミュニケーションを自分が取っていかなければならないんだと思い、YOSHIKI Mobileを始めました。始めは苦手で上手くできなかったけれど、大変な局面でファンの皆さんに支えてもらい、ここまでやってくることができました。そういう中で、SNSもあるけれど、もう一歩近い関係値を築き上げるために、革新的なこととアナログなことも両方やっていきたいと思っています」と話した。また8月2日(金)から8日間13公演にわたって開催するディナーショーに、YOSHIKIがプロデュースを手掛けるガールズグループ「美麗-Bi-ray-」とボーイズグループ「XY」のゲスト出演が決まった。美麗-Bi-ray-はブレックファーストショーに、XYはディナーショーにそれぞれ登場し、パフォーマンスを行う。そして7月末より、X JAPANとYOSHIKIの各楽曲とライブ映像などが海外の主要プラットフォームにて世界配信が開始されたことについても言及された。これまで音楽配信プラットフォームでは配信はされておらず、すでに世界中のファンから話題を呼んでいる。現在配信中の楽曲は、アルバム『DAHLIA』に収録されている各楽曲(『Rusty Nail』、『Forever Love』、『Tears』、『DAHLIA』など)や『JADE』など。また、ライブ映像については、日本中を熱狂させたX JAPAN伝説の東京ドームライブ『X JAPAN 青い夜/白い夜 完全版』や『X JAPAN THE LAST LIVE 完全版』などが配信となった。さらに、YouTube Channel メンバーシップには、これまで「ニコニコ」でしか見ることができなかったYOSHIKI CHANNELの過去放送がアーカイブ化され、X JAPAN伝説の無観客LIVEなど、貴重な過去映像が見られるようになる。当時日本語版のみだった放送も、新録された英訳版と共にアップされる。会見では、立て続けに予定されている今後のグローバルなスケジュールにも言及された。サウジアラビアからの招待訪問に関するトピックが発表された。サウジアラビアは、石油に頼らない国づくりを目指し、エンターテインメント産業への投資を進めておりその一環として、7月から世界最大のeスポーツ大会「Esports World Cup」が開催されYOSHIKIが特別に招待された。特に来年は日本とサウジアラビアの国交70周年でもあり、日本のゲーム会社との連携強化にも意欲的であることから、YOSHIKIの現地視察が両国の交流にどのような化学反応をもたらすのか注目される。さらに2024年9月には米サンフランシスコで開催されるセールスフォース社の「DREAMFORCE 2024」に、YOSHIKIが特別招待され、登壇することが決定した。世界最大のAIクラウドプラットフォームイベントとして名高く、数多くの業界リーダーや専門家が集まるイベントでYOSHIKIが業界における影響力と評価の高さを示している。AIやデータの活用の専門家として知られ、アメリカのNational AI Advisory Committee(NAIAC:国家人工知能諮問委員会)のメンバーとして幅広く活躍しているセールスフォース社のPaula Goldmanさんと共に登壇し、AIについてのディスカッションが行われる予定だ。ワインやファッションなど、さまざまな分野でのYOSHIKIの活躍も話題が尽きない。先日、YOSHIKIがプロデュースを手掛けるワインブランド「Y by YOSHIKI」から新作が発表され、特に今回初のお披露目となったロゼワイン「Y by YOSHIKI Rosé California 2023」が大好評を博し、好調に売り上げを伸ばしている。カリフォルニアワイン協会 北アジア豪州地域共同代表によると、今回いくつものワインがリリースされたが、多くのワインショップで最初に売り切れたのがこのロゼワインだったとのことで、ローンチからわずか1か月以内にも関わらず、YOSHIKI がすでに⽇本⼈のロゼワインに対する⾒⽅に⼤きなインパクトが与えていると称した。体調面の不安を抱えながらも、様々な重大発表が行われた今回の記者会見。通常であれば、全てのスケジュールに優先して手術を行うべき状況であるが、信じられない精神力で常識を覆し続けるYOSHIKIの今後に目が離せない。<「YOSHIKI+(PLUS)」について>サービス開始日:2024年8月1日(木)URL:https://www.yoshikiplus.com/会費:STANDARD 880円(税込)/月 PREMIUM 1,760円(税込)/月コンテンツ内容(予定)・YOSHIKICHANNEL連動 ファンミーティング・YOSHIKI+限定Podcast・AIを活用したコンテンツ・YOSHIKISTORE限定商品販売・コンサートチケット優先販売<「AI YOSHIKI」とは>YOSHIKIの映像、音声合成、LLM(Large Language model)など様々なAI生成を駆使して制作されたYOSHIKI のvirtual human。YOSHIKI+の新サービスとしてファンと自由会話を実現する。さらに、より豊かな体験の為、3Dフェイススキャナー「LUMIO3D」を活用した3DCGアバターの制作も進行中。また、アバター制作の撮影では、東映ツークン研究所の全面協力で国内に2台しかない世界最高峰の3D顔スキャナ【Light Stage】の撮影も敢行され、世界にも通用する品質を目指す。<ディナーショー各種申込みについて>ディナーショーチケット受付詳細:https://jp.yoshiki.net/info/5211/チケット一般発売:https://l-tike.com/yoshiki/<ディナーショー公演概要>『EVENING / BREAKFAST with YOSHIKI 2024 in TOKYO JAPAN』会場:グランドハイアット東京 ボールルーム公演数:全13公演チケット料金:Breakfast Show 88,000円(税込)Dinner Show 110,000円(税込)VIPパッケージ 300,000円(税込) *VIPパッケージは夜公演のみの販売 ※完売ディナーショースケジュール:8月2日(金) Dinner Show (Dinner 18:30 / SHOW TIME 20:00)8月3日(土) Breakfast Show (Breakfast 11:45 / SHOW TIME 13:00)8月3日(土) Dinner Show (Dinner 18:30 / SHOW TIME 20:00)8月4日(日) Breakfast Show (Breakfast 11:45 / SHOW TIME 13:00)8月4日(日) Dinner Show (Dinner 18:30 / SHOW TIME 20:00)8月23日(金) Dinner Show (Dinner 18:30 / SHOW TIME 20:00)8月24日(土) Breakfast Show (Breakfast 11:45 / SHOW TIME 13:00)8月24日(土) Dinner Show (Dinner 18:30 / SHOW TIME 20:00)8月25日(日) Breakfast Show (Breakfast 11:45 / SHOW TIME 13:00)8月25日(日) Dinner Show (Dinner 18:30 / SHOW TIME 20:00)8月30日(金) Dinner Show (Dinner 18:30 / SHOW TIME 20:00)8月31日(土) Breakfast Show (Breakfast 11:45 / SHOW TIME 13:00)8月31日(土) Dinner Show (Dinner 18:30 / SHOW TIME 20:00)<美麗-Bi-ray- 関連リンク>Official Instagram:https://www.instagram.com/Bi_RayOfficialOfficial X:https://x.com/Bi_RayOfficialOfficial Site: https://bi-ray.net/<XY 関連リンク>Official Instagram:https://www.instagram.com/xy___officialOfficial X:https://x.com/xy___officialOfficial Site:https://x-y.tokyo/<Y by YOSHIKI関連リンク>Y by YOSHIKI Official Site:https://www.ybyyoshiki.com/Y by YOSHIKI Official Instagram:https://www.instagram.com/ybyyoshiki/Y by YOSHIKI Official X:https://x.com/ybyyoshikiYOSHIKIオフィシャルSTORE:https://www.yoshiki-store.com/ec/products?tag=216<YOSHIKI関連リンク>YOSHIKI Official Site:https://jp.yoshiki.net/YOSHIKI Official Instagram: https://www.instagram.com/yoshikiofficial/YOSHIKI YouTube Channel:https://www.youtube.com/yoshikiofficial■「YOSHIKI+」■ITライフハック■ITライフハック X(旧Twitter)■ITライフハック Facebook■ITライフハック YouTube カルチャーに関連した記事 を読む・お弁当を全面リニューアル!セブン-イレブン メディア向け「発表会」・バーガーキング、『ドクターペッパー』をドリンク・フロートのラインアップに新たに追加・M84賞などを決定!飾りたいと思う写真展『アートの競演 2024白雨』受賞作品【Art Gallery M84】・初開催、数量・期間限定!ゆず庵「夏の贅沢 本まぐろ」を本日より販売開始・夏のお得な2週間!バーガーキング『チキンナゲット 16ピース』が30%オフ210円引き