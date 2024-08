Metaが2024年第2四半期(4〜6月)の決算報告書を2024年7月31日(水)に発表しました。Meta - Meta Reports Second Quarter 2024 ResultsMeta’s Reality Labs posts $4.5 billion loss in second quarterhttps://www.cnbc.com/2024/07/31/metas-reality-labs-posts-4point5-billion-loss-in-second-quarter.html

Meta reports $39 billion in revenue for Q2 earnings as AI spend ramps - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/7/31/24210786/meta-earnings-q2-2024-ai-llama-zuckerbergMetaの2024年第2四半期の収益は前年同期比22%増の390億7100万ドル(約5兆8500億円)で、利益は前年同期比73%増の134億6500万ドル(約2兆200億円)でした。部門別の収益は広告部門が383億2900万ドル(約5兆7400万円)、「Facebook」「Instagram」「Messenger」「WhatsApp」などを担当するFamily of Apps部門は387億1800万ドル(約5兆8000億円)、VRやメタバースなどを担当するReality Labs部門は3億5300万ドル(約529億円)でした。このうち、Reality Labs部門は44億8800万ドル(約6720億円)の損失を計上。Metaは「Reality Labs部門は引き続き製品開発やエコシステムの拡大を進めるため、2024年全体の損失は前年より大幅に増えると予想している」と述べています。MetaはAIの研究開発に力を注いでおり、2024年7月には高性能AIモデル「Llama 3.1」をリリースしました。AIの開発能力を強化するにはAI処理インフラストラクチャーの増強が必要不可欠です。このため、Metaは2024年の設備投資額を370億〜400億ドル(約5兆5400億〜6兆円)と見積もっているほか、「現時点では、2025年に設備投資額が大幅に増加すると予想している」と述べています。MetaがGPT-4超えのAIモデル「Llama 3.1」をリリース - GIGAZINEなお、マーク・ザッカーバーグCEOは電話会談の中で「Llama 4を2025年にリリース予定で、すでに学習の準備を始めている」と述べたとのこと。また、「次世代のメガネ型AIデバイス」の開発にも意欲を示したそうです。