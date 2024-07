7月23日 発表

ユービーアイソフトは、11月15日に発売予定のプレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用アクションアドベンチャー「アサシン クリード シャドウズ(以下、シャドウズ)」において、開発チームより日本コミュニティに向けた声明を7月23日に発表した。

声明では「シャドウズ」が日本をはじめとするプレーヤーたちから指摘や意見が寄せられていることを受け、「懸念を生じさせた」ことについて謝罪。そのうえで、本作に関する開発意図と開発に関する決定についての説明が行なわれている。

(C) 2024 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Assassin’s Creed, Ubisoft, and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries. Mac(R) & MacApp(R) are trademarks of Apple Inc.