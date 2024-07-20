½©ÅÄMFÂçÀÐÎµÊ¿¤¬Á°Àá¤Î»î¹çÃæ¤ËÉé½ý¡Ä±¦É¨ÆâÂ¦Â¦Éûð×ÂÓÂ»½ý¤È¿ÇÃÇ
[¸Î¾ã¼Ô¾ðÊó]
¡¡¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ¤Ï20Æü¡¢MFÂçÀÐÎµÊ¿¤¬±¦É¨ÆâÂ¦Â¦Éûð×ÂÓÂ»½ý¤Ë¤è¤ê¡¢Á´¼£8½µ´Ö¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÀÐ¤Ï14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿J2Âè24Àá¡¦¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFCÀï¤ÇÉé½ý¡£¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂô¤«¤éº£µ¨²ÃÆþ¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇJ2¥ê¡¼¥°Àï22»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ç1¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ¤Ï20Æü¡¢MFÂçÀÐÎµÊ¿¤¬±¦É¨ÆâÂ¦Â¦Éûð×ÂÓÂ»½ý¤Ë¤è¤ê¡¢Á´¼£8½µ´Ö¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÀÐ¤Ï14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿J2Âè24Àá¡¦¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFCÀï¤ÇÉé½ý¡£¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂô¤«¤éº£µ¨²ÃÆþ¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇJ2¥ê¡¼¥°Àï22»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ç1¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£