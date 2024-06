テイラー・スウィフト(34)が、ウィリアム皇太子の42歳の誕生日を自身のSNSで祝福した。テイラーは英ロンドン公演に訪れた皇太子、ジョージ王子(10)、シャーロット王女(9)、恋人トラヴィス・ケルシーとの自撮り写真を公開。ウィリアム皇太子に向けて「誕生日おめでとう」とメッセージを添えた。ファンからは「こんなに嬉しそうなシャーロット王女の姿は見たことがない」といった声が多数寄せられている。

テイラー・スウィフトが現地時間22日、ウィリアム皇太子、ジョージ王子、シャーロット王女と寄り添う自撮りショットを自身のSNSに公開した。写真には、テイラーの恋人でNBL選手のトラヴィス・ケルシーも参加している。写真は21日に英ロンドンの「ウェンブリー・スタジアム」で開催された、テイラーのコンサートのバックステージで撮影したものだ。テイラーはコンサートツアー『The Eras Tour(ザ・エラス・ツアー)』を敢行中で、21日には「ウェンブリー・スタジアム」で3日間にわたる公演を開始した。同日には、42歳の誕生日を迎えたウィリアム皇太子が息子ジョージ王子、娘シャーロット王女とともにコンサート会場を訪れていた。トラヴィスは兄ジェイソン・ケルシーさんと滞在中の仏カンヌから駆けつけていた。テイラーが披露したのは、ウィリアム皇太子がジョージ王子とシャーロット王女を手前に並ばせて抱き寄せている様子だ。皇太子の隣にはトラヴィスが立ち、手前には自撮りするテイラーが写っている。5人は身体を寄せ合いながら、カメラに向かって嬉しそうな笑顔を見せている。投稿には、ウィリアム皇太子に向けて「誕生日おめでとう、友よ!」と祝福し、「ロンドン公演は素晴らしいスタートを切ったわ」と記して、英米の国旗と握手の絵文字を添えた。テイラー、トラヴィス、ウィリアム皇太子と子ども達が並ぶ貴重な1枚に、ファンからはこのようなコメントが寄せられた。「オーマイガー。英国のロイヤルファミリーと、米国のロイヤルカップルだ。」「ウィリアム皇太子に最高の誕生日を与えてくれてありがとう。これで彼は正式にスウィフティー(テイラー・スウィフトのファン)だね。」「我らのアメリカン・クイーンが、未来の国王と一緒にいる! それに、こんなに嬉しそうなシャーロット王女の顔は見たことないわ。本当に素敵よ。」同日にはケンジントン宮殿の公式SNSも、コンサートのバックステージで撮影した、テイラー、ウィリアム皇太子、ジョージ王子、シャーロット王女の写真を公開した。テイラーが皇太子や子ども達と一緒に、自撮りしている様子を捉えたものだ。この写真にも王室ファンは熱狂し、「喜びと幸せに満ちている」「シャーロットの幸せそうな顔ったら。ウィリアム皇太子にとって楽しい誕生日パーティーだったね」「ジョージ王子とシャーロット王女の笑顔が貴重すぎる」「大声で叫んでしまった。これは最高」と歓喜のコメントで溢れ返った。さらに『The Eras Tour』の公式SNSでは、ウィリアム皇太子が「ウェンブリー・スタジアム」の観客席で、テイラーが歌う『シェイク・イット・オフ〜気にしてなんかいられないっ!!』に合わせてダンスをする動画を公開した。ウィリアム皇太子とテイラーは、2013年にケンジントン宮殿で開催されたチャリティイベントで、ジョン・ボン・ジョヴィのステージに飛び入り参加し、『リヴィン・オン・ア・プレイヤー』を熱唱したことで大きな話題となった。画像2〜4枚目は『Taylor Swift X「Happy Bday M8!」』『The Prince and Princess of Wales Instagram「Thank you @taylorswift for a great evening!」』『The Eras Tour X「Prince William vibing and dancing along to “Shake It Off” at Night」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)