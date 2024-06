2024年5月7日、Appleが開催したイベントの中で新型の「 iPad Pro 」が発表されました。AppleはこのiPad Proを「史上最薄」と宣伝していますが、今後、iPhoneやMacBook Pro、Apple Watchも薄型へとリデザインされる可能性を、Apple情報に詳しいマーク・ガーマン氏が指摘しています。When Is Apple Intelligence Coming? Some AI Features Won't Arrive Until 2025 - Bloomberg

2024年5月7日のイベントで発表されたiPad Proは、11インチモデルが薄さ5.3mm、13インチモデルが薄さ5.1mmと、過去のiPad Proと比べて明らかに薄く、歴代iPodで最薄だった2008年発売のiPod nanoすら越える薄さです。M4チップ搭載&OLEDディスプレイ採用で「Apple史上最薄」に進化した新型「iPad Pro」が登場、iPod nanoよりも薄い - GIGAZINE経済誌・Bloombergの記者でApple情報に詳しいマーク・ガーマン氏によると、ここ数年、Appleは新端末で「薄くする」ことをあまりせずに他の機能拡張を行ってきましたが、新しいiPad Proは再び端末を薄くする動きへの回帰を示すものだとのこと。すでに、2025年に登場する見込みの「iPhone 17」ではラインナップが見直され、薄型の「iPhone 17 Slim」が登場することが示唆されています。iPhone Plusモデルの代わりに超薄型&最新SoC搭載でPro Maxを超える最上位モデル「iPhone 17 Slim」が登場する可能性、iPhone 17のラインナップ見直しで - GIGAZINEこのほかに、MacBook ProとApple Watchも薄型化が行われる見込みだとのことです。ニュースサイトの9to5Macは、MacBook Proが2021年の再設計以降、どんどん大型化が進んでいたことを指摘しています。AppleがM1 Pro/Max搭載の「MacBook Pro」を発表、充電アダプタを磁石でくっつけるMagSafeが復活もTouch Barは廃止 - GIGAZINE