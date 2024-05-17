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Declaration of AI Training Opt Out - Sony Music
https://www.sonymusic.com/sonymusic/declaration-of-ai-training-opt-out/
Sony Music Warns Against Unauthorized AI Training on Its Catalog
Sony Music warns AI firms over training: 'Permission is required in advance' - Music Ally
https://musically.com/2024/05/16/sony-music-warns-ai-firms-training-permission-required/
Sony Music sends letters to 700 AI, music streaming companies declaring it¡Çs ¡Æopting out¡Ç of AI training - Music Business Worldwide
https://www.musicbusinessworldwide.com/sony-music-sends-letters-to-700-ai-music-streaming-companies-declaring-its-opting-out-of-ai-training1/
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