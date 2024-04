「ウィッチャー」シーズン5で完結へ ─「壮大な番組にふさわしい結末をお届けします」

シリーズ「ウィッチャー」(2019-)が、シーズン5で完結することがわかった。

アンドレイ・サプコフスキの同名小説に基づく「ウィッチャー」は、怪物や魔術の壮大なファンタジー・ドラマシリーズ。怪物退治を請け負うウィッチャーのゲラルトが、暴力と陰謀が渦巻く世の中を旅する様が描かれる。

このたび公式(旧Twitter)は、リアム・ヘムズワースをはじめとするキャスト陣が台本の読み合わせを行う映像を投稿し、「『ウィッチャー』シーズン4が正式に製作を開始しました」と発表。さらに「でも、それだけじゃありません。最終となるシーズン5をすでに計画中です」と明かし、「この壮大な番組にふさわしい結末をお届けします。大陸でお会いしましょう」と締めくくった。

It's official, The Witcher season 4 is in production. But that's not all, we're already planning season 5, which will be the final season and bring this epic show to a fitting conclusion. See you on The Continent.