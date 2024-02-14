ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÂÖÅÙ¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÇÉ¿ÊÑ¤Î¥Ê¥¼¡Ä¥á¥Ç¥£¥¢ÂÐ±þ¤Ç¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤È¤Ï¡È±ÀÅ¥¤Îº¹¡É
¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¡¢¿Í¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤Ï¤½¤ó¤ÊÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü¡Ú¸åÊÔ¤òÆÉ¤à¡ÛÂçÃ«¤¬¥Ë¥³¥Ë¥³¤È¥á¥Ç¥£¥¢ÂÐ±þ¤Ë¶Ð¤·¤à¥Ê¥¾²ò¤¡Ä·üÇ°¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹ÃßÀÑ
¡¡ÊÆ¥¢¥ê¥¾¥Ê¤Ç¥¥ã¥ó¥×¤òÁ÷¤ëÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê29=¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤Î¥á¥Ç¥£¥¢ÂÐ±þ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤À¡£
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö4Æü¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¤Ç¤Ï¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¼«Âð¤Ç¤Î°¦¸¤¥Ç¥³¥Ô¥ó¤È¤Î²á¤´¤·Êý¤Ê¤É¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î°ìÃ¼¤òÊñ¤ß±£¤µ¤ºÌÀ¤«¤¹¤È¡¢½ªÎ»¸å¤Ë¤ÏÆüÊÆÎ¾Êý¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ë¤â±þ¤¸¤¿¡£
¡¡Æ±10Æü¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÁÈ¤È¥ê¥Ï¥Ó¥êÁÈ¤Ë¤è¤ë¥¥ã¥ó¥×½éÆü¤Ë¤Ï¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿ÆüÊÆ¤ÎÊóÆ»¿Ø¤ÎÂ¿¤µ¤ËÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢±Ñ¸ì¤ÈÆüËÜ¸ì¤ËÊ¬¤±¤Æ¹Ô¤Ã¤¿2ÅÙ¤Î²ñ¸«¤ÏÃúÇ«¤Ê¼õ¤±Åú¤¨¤Ë½ª»Ï¡£º£¥¥ã¥ó¥×½é¤Î¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤ò¹Ô¤Ã¤¿Æ±13Æü¤Ë¤âÊóÆ»¿Ø¤ËÂÐ±þ¤·¡¢ºòÇ¯9·î¤ÎÂÇ·âÎý½¬¤ÇÄË¤á¤¿±¦ÏÆÊ¢¤ä¼ê½Ñ¤·¤¿±¦Éª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌäÂê¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ½çÄ´¤Ë¤¤¤±¤Ð¡Ê³«Ëë¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¦¡Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¤È²óÉü¤Ö¤ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Ï¼èºà¤Ë±þ¤¸¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¡È³¨ºî¤ê¡É¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤âÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±12Æü¤Ë¡¢¿·¤¿¤ËÆ±Î½¤È¤Ê¤Ã¤¿»³ËÜÍ³¿¡Ê25¡Ë¤¬¥¥ã¥ó¥×2ÅÙÌÜ¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥ë¡¼¥¡¼±¦ÏÓ¤Î¼Ð¤á¸å¤í¤ÇÅêµå¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¤·¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬½ª¤ï¤ë¤ÈÏ¢¤ì¤À¤Ã¤Æ¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ë°ú¤ÍÈ¤²¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤ó¤Ê¸«Êý¤ò¤¹¤ë¡£
¡Ö¤½¤ì¤â¤³¤ì¤â¥Æ¥ì¥Ó¤Î±ÇÁü¤ä¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤á¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦ÂçÃ«¤ÎÇÛÎ¸¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÆüÂØ¤ï¤ê¤Î¥Ý¥ë¥·¥§¤Çµå¾ìÆþ¤ê¤·¤¿¤ê¤È¡¢¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤ÏÏª½Ð¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×
¡¡¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¤â´Þ¤á¤ì¤Ð¡¢2·î¤À¤±¤Ç¤¹¤Ç¤Ë3²ó¤â¥á¥Ç¥£¥¢ÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòµ¨¤Þ¤Ç6Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤È¤ÏÂç°ã¤¤¤À¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¥¥ã¥ó¥×2ÆüÌÜ¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¤À¤±¡£½é¤á¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë3·î¤ÎWBC¤ò¹µ¤¨¤Æ¡¢ÄÌ¾ï¤è¤ê¤âÁá¤¤Ä´À°¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¢¤È¤Ï³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡±¦Éªð×ÂÓ¤ò½¤Éü¤¹¤ë1²óÌÜ¤Î¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿Íâ19Ç¯¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ï¡¢½éÆü¤ËÊóÆ»¿Ø¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¤À¤±¡£µåÃÄ¤¬»öÁ°¤ËÊóÆ»¿Ø¤ËÂÐ¤·¡¢¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Ï¼èºàµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤¤ÈÄÌÃ£¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤¹¤é¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÐÈÄ»þ¤âÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¥ê¥¢¥ëÆóÅáÎ®¼Â¼Á1Ç¯ÌÜ¤Î21Ç¯°Ê¹ß¤ÏÅÐÈÄ¸å¡¢ÊóÆ»¿Ø¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤À¤±¤Ç¡¢°ìÈ¯¤òÊü¤Ã¤Æ¤âÂçÃ«¤ÎÆùÀ¼¤¬Ê¹¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤âºòÇ¯¤ÏÊóÆ»¿Øµã¤«¤»¤À¤Ã¤¿¡£ËÜ¿Í¤Ï8·î9Æü°Ê¹ß¡¢¸ø¤Î¾ì¤Ç°ìÀÚ¡¢ÆùÀ¼¤òÈ¯¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ÜÀÒÌäÂê¤Ë´Ø¤·¤Æ¸ý¤ò³«¤«¤Ê¤¤¤Î¤ÏÂåÍý¿Í¤ÎÀïÎ¬¤â¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ËþÉ¼¤Ç2ÅÙÌÜ¤ÎMVP¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Ä¾¸å¤ÎÅÅÏÃ²ñ¸«¤â·ë²Ì¤È¤·¤Æ¥É¥¿¥¥ã¥ó¡£¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤¬Î®¤ì¤¿¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆüº¢¤«¤éÆüÊÆÎ¾¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÂçÃ«¤ÎÀ¸¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤¿¤¤¤È¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¹Êó¤Ë¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µåÃÄ¤ÏËÜ¿Í¤Î°Õ¤ò¼à¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¤Ï¸½ÃÏÆÃÇÉ°÷¤À¡£
¡Ê¡Ú¸åÊÔ¡Û¤Ë¤Ä¤Å¤¯¡Ë
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡Ú¸åÊÔ¤òÆÉ¤à¡Û¡Ä¤Ç¤Ï¡¢ÂçÃ«¤ÎÂÖÅÙ¤¬¡ÖÉ¿ÊÑ¡×¤·¤¿ÇØ¤ËÊ¢Âå¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤Ê£»¨»ö¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅ°ÄìÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£