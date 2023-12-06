¡Ö¥¹¥È¡¼¥Ö¤Î¾å¤Ë¾è¤»¤Ê¤¤¤Ç¡ª¡×¥Û¡¼¥í¡¼À½¤Î¤ä¤«¤ó¡¦¥Ý¥Ã¥È¡Ö´Ö°ã¤¨¤¬¤Á¡×¤Ê»È¤¤Êý¡¡²ÐºÒ¤Î¶²¤ì¤â¡Ä¥á¡¼¥«¡¼¤¬·Ù¾â
12·î¤ËÆþ¤ê¡¢ÃÈË¼´ï¶ñ¤¬³èÌö¤¹¤ëµ¨Àá¡£¥¹¥È¡¼¥Ö¤ò»È¤¦²ÈÄí¤âÁý¤¨¡¢²Ã¼¾¤Î¤¿¤á¤Ë¤ªÅò¤òÆþ¤ì¤¿¤ä¤«¤ó¤ä¥Ý¥Ã¥È¤ò¥¹¥È¡¼¥Ö¤Î¾å¤Ë¾è¤»¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Ä´ÍýÍÑÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¡ÖÉÙ»Î¥Û¡¼¥í¡¼¡×¤¬¡¢¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Û¡¼¥í¡¼À½¤Î¥±¥È¥ë¡¦¤ä¤«¤ó¡¦¥Ý¥Ã¥È¤ò¥¹¥È¡¼¥Ö¤Î¾å¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Ë¾è¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡£¥Û¡¼¥í¡¼¤È¤Ï¡¢Å´¡¢¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤Ê¤É¤Î¶âÂ°ºàÎÁ¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¡¢¥¬¥é¥¹¼Á¤ÎîØÌô¤ò¹â²¹¤Ç¾Æ¤ÉÕ¤±¤¿¤â¤Î¡£¥ì¥È¥í¤ÊÊÁ¤ä¿§¹ç¤¤¤¬¿Íµ¤¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¸í¤Ã¤¿»È¤¤Êý¤Ï´í¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡Ä¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥È¡¼¥Ö¤Ë¤Î¾å¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤ÍýÍ³¤È¤Ï¡Ä
ÅÝ¤·¤Æ¤ä¤±¤É¤·¤¿Îã¤â
ÉÙ»Î¥Û¡¼¥í¡¼¤¬X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¤Î¤Ï11·î29Æü¡£¸ìÏ¤¹ç¤ï¤»¤«¤é¡Ö¸À¤¤¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¦Æü¡×¤Ë¾è¤¸¤ÆÈ¯¿®¤·¤¿¡£
ÍýÍ³¤Ï¡¿å¤¬¾øÈ¯¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¥¹¥È¡¼¥Ö¤Ë¾è¤»Â³¤±¤ë¤È¶õÊ²¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Ò¤Ó³ä¤ì¡¦ÇíÎ¥¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¢¶õÊ²¤¤Î¤Þ¤Þ¿å¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¥·¥ó¥¯¤ËÃÖ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯(²¹ÅÙº¹¤Ë¤è¤ëµÞÎä)¤Ç¤Ò¤Ó³ä¤ì¡¦剝Î¥¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë£¤ªÅò¤¬¿á¤¤³¤Ü¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¥¬¥¹¥³¥ó¥í¤È°ã¤Ã¤Æ¼«Æ°¾Ã²Ðµ¡Ç½¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥¹¥È¡¼¥Ö¤¬ÉÔ´°Á´Ç³¾Æ¾õÂÖ¤È¤Ê¤êÍÆÇ¥¬¥¹¤¬È¯À¸¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤¥¹¥È¡¼¥ÖËÜÂÎ¡¦¥±¥È¥ë¤¬Å¾ÅÝ¤·¡¢¤ä¤±¤É¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡½¤«¤é¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢Ç®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò¿¨¤Ã¤Æ¤³¤Ü¤·¡Ö¤ä¤±¤É¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Ã´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹ØÆþ¼Ô¤«¤é¤â¡Ö¥¹¥È¡¼¥Ö¤Ç»È¤¨¤Ê¤¤¤Ê¤éÊÖÉÊ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬²áµî¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢²Ã¼¾¸ú²Ì¤â¹Í¤¨¤Æ¥¹¥È¡¼¥Ö¤Î¾å¤Ë¤ä¤«¤ó¤ò¾è¤»¤ëÊý¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¥À¥á¤ÈÃÎ¤ë¤È¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¸À¤¤¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤È¤·¤ÆÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¥¢¥ë¥ß¤ä¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¤Ç¤âÆ±ÍÍ
¼ÂºÝ¡¢¶Ã¤¤¤¿¿Í¤ÏÂ¿¤¯¡¢¡ÖÉáÄÌ¤Ë¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¿¡Ä¡×¡Ö¼Â²È¤ÎÊì¤¬¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤Î°Õ¸«¤â¡£°ìÊý¤Ç¡¢Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¥Û¡¼¥í¡¼À½¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÁÇºà¤ä¥¹¥È¥ì¥ó¥¹¤ä¥¢¥ë¥ß¡¢Æ¼À½¤Î¤â¤Î¤Ç¤âÆ±¤¸¡£¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤¬Äê¤á¤ë¡Ö²ÈÄíÍÑÉÊ¼ÁÉ½¼¨Ë¡¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼è¤ê°·¤¤¾å¤ÎÃí°Õ¤È¤·¤Æ¥¹¥È¡¼¥Ö¤Î¾å¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤»Ý¤¬ÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡¦»³ÏÆ Ì¤ºÚÈþ¡Ë