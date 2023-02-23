¿²µ¯¤¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ä¿çÌ²¤Î¥×¥í¤¬¶µ¤¨¤ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤à¤Î¤ËÅ¬¤·¤¿»þ´ÖÂÓ
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢³ÑÃ«¥ê¥ç¥¦¡ØÆ¯¤¯¤¢¤Ê¤¿¤Î²÷Ì²ÃÏ¿Þ¡Ù¡Ê¥Õ¥©¥ì¥¹¥È½ÐÈÇ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¿²µ¯¤1»þ´Ö¤ÏÂÎÆâ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¹â¤Þ¤ë
Ä«¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Î¸ú²Ì¤Ç»ä¤¿¤Á¤òÄ«¤«¤é¸µµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤¬Ä«¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤à½¬´·¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¾¯¤·Á°¤Þ¤ÇÀ¤³¦ÊÝ·òµ¡¹½¤¬¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÏÂÎ¤ËÈ¯¤¬¤óÀ¤¬¤¢¤ë¡×¤È´«¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾Ü¤·¤¯Ä´ºº¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤à¤·¤í¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÏÂÎ¤ËÎÉ¤¤¡×¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ2016Ç¯¤ËÄûÀµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¸í²ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬ÂÎ¤ËÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢·è¤·¤Æ¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤¬ÂÎ¤ËÎÉ¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼Â¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë¤ÏÂÎ¤Ë¤è¤¤¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë¡¢¥¯¥í¥í¥²¥ó»À¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤Ä¤Ä¡¢¤½¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤òÂÇ¤Á¾Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ºÇ¶á¤Ç¤Ï1Æü4ÇÕÄøÅÙ¤Þ¤Ç¤Ê¤é¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÉÂµ¤¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò²¼¤²¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢¿®ÍÑ¤¢¤ëµ¡´Ø¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Â¿´¤·¤Æ°û¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¸ú²Ì¤ÎÏÃ¤Ï¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤Ë¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¿²µ¯¤¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¤ªÏÃ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¿Í¤ÏÌÜ³Ð¤á¤ë¤È¥¹¥È¥ì¥¹¤ËÄñ¹³¤·¤¿¤ê¡¢ÂÎÆâ¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òºî¤ê½Ð¤¹¥³¥ë¥Á¥¾¡¼¥ë¤È¤¤¤¦¥Û¥ë¥â¥ó¤¬Ê¬Èç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ1»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤«¤±¤Æ¾å¾º¤·Â³¤±¤Æ¥Ô¡¼¥¯¤ËÃ£¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢²¼¹ß¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¿Í´Ö¤¬ËÜÍè»ý¤Ä¼«¤é¸½¼Â¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤¿¤á¤Îµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£
¢£¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤à¥Ù¥¹¥È¤Ê»þ´Ö
¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬Ì²µ¤¤ò¥¹¥Ã¥¥ê¤µ¤»¤ëÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤³¤Î¥³¥ë¥Á¥¾¡¼¥ë¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¿²µ¯¤¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÏÌÜ³Ð¤á¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ä¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¿²µ¯¤¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò½¬´·¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¼«È¯Åª¤Ë¥³¥ë¥Á¥¾¡¼¥ë¤òÊ¬Èç¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢Ä«µ¯¤¤Æ¤«¤é¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤à¥Ù¥¹¥È¤Ê»þ´Ö¤Ï¡¢ÌÜ³Ð¤á¤Æ1»þ´Ö°Ê¾å·Ð¤Ã¤¿¥³¥ë¥Á¥¾¡¼¥ë¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤¯¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£»Å»ö¤Î½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç°û¤à¤È¸áÁ°Ãæ¤Î³ÐÀÃ¤¬·ÑÂ³¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸á¸å¤Î¤ª¤¹¤¹¤á»þ´Ö¤Ï¡¢Ãë¿©¸å¤ÎÌ²¤¯¤Ê¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¸á¸å2»þ¤«¤é4»þ¤Î³ÐÀÃ¤¬Äã²¼¤¹¤ë»þ´ÖÂÓ¤Ç¤¹¡£
Í¼Êý°Ê¹ß¤Ï¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Î¸ú²Ì¤¬6¡Á8»þ´ÖÂ³¤¤¤Æ¿çÌ²¤Î¼Á¤ò²¼¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ì¤ÐÍ¼Êý°Ê¹ß¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Ê¥Î¥ó¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤ÏOK¤Ç¤¹¡Ë¡£
¢£ÌÜ³Ð¤á¤Ë¤Ï¡ÖÄ«Æü¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¾ÈÌÀ¡×¤ò³èÍÑ¤¹¤ë
ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¤Î¤Ë°ìÈÖÎÉ¤¤¤Î¤Ï¡¢Ä«Æü¤òÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤À¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¿¤·¤«¤ËÄ«Æü¤òÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Á´¤Æ¤ÎÌÜ³Ð¤á¤ÎÊýË¡¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¸ú²Ì¤Î¤¢¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î¿çÌ²²þÁ±¤Ç³èÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«ÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ïµ¨Àá¤äÆü¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÀÍÛ¤Î¶¯¤µ¤äÆü¾È»þ´Ö¤¬°ã¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Æü¤Î½Ð¤ÎÃÙ¤¤Åß¤À¤Èµ¯¤¤ë¤Î¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢±«¤ÎÆü¤Ë¤âµ¯¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Åß¤ÏÄ«Æü¤òÍá¤Ó¤ë¤¿¤á¤Ë¥«¡¼¥Æ¥ó¤ò³«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£Ãæ¤Ë¤Ï¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¥«¡¼¥Æ¥ó¤ò³«¤±¤¿¤Þ¤Þ¿²¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤ä¤êÊý¤À¤È¿çÌ²Ãæ¤Ë³°¤«¤é¸÷¤¬Æþ¤ë¤Î¤Ç¿çÌ²¤Î¼Á¤ò²¼¤²¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¡£¤½¤ì¤Ï¥º¥Ð¥ê¡Ö¾ÈÌÀ¡×¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÉÙ»³Âç³Ø¤¬¹Ô¤Ã¤¿¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢¶¯¤¤¾ÈÌÀ¤Î¸÷¤Çµ¯¤¤¿»Ò¤É¤â¤Ï¡¢¾ÈÌÀ¤ò»È¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤ËÈæ¤Ù¤ÆÌÀ³Î¤Ë¿²µ¯¤¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¸áÁ°Ãæ¤Îµ¤Ê¬¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Çµ¯¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤¤¤³¤È¤º¤¯¤á¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÇò¤¯¡×¡Ö¶¯¤¤¡×¸÷¤¬1Ëü±ß°Ê²¼¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë
Ä«µ¯¤¤ë¤¿¤á¤Î¾ÈÌÀ¤Ï¡¢¿²¤ëÁ°¤ÎÈ¿ÂÐ¤Ç¡ÖÇò¤¯¡×¡Ö¶¯¤¤¡×¸÷¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
ºÇ¶á¤ÏÄ´¸÷¡¦Ä´¿§µ¡Ç½ÉÕ¤¤Ç¥¿¥¤¥Þ¡¼¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¾ÈÌÀ¤¬°ìÎ®¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤â1Ëü±ß°Ê²¼¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÈó¾ï¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡Ê°ÊÁ°¤Ï5Ëü±ß¤Û¤É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ë¡£
¼¡¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¸÷¤ò¾È¼Í¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÌÜ³Ð¤á¤òÂ¥¤¹¡Ö¸÷ÌÜ³Ð¤Þ¤·»þ·×¡×¤Ç¤¹¡£
Éô²°¤Î¾ÈÌÀ¤ÈÆ±¤¸¤¯ºÇ¶á¤Ï4000±ßÄøÅÙ¤ÇÉ¾È½¤ÎÎÉ¤¤¸÷ÌÜ³Ð¤Þ¤·»þ·×¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°¤ÏÃÍÃÊ¤¬°Â¤¤¤â¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤êÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤¯¤Æ¸ú²ÌÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤µ¤ó¤ÎÉ¾È½¤âÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£
ºÇ¸å¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¾ÈÌÀ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼«Æ°¤Ç¥«¡¼¥Æ¥ó¤ò³«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëµ¡³£¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ì¤ËÀäÂÐ¤ËÄ«Æü¤Çµ¯¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£
¥«¡¼¥Æ¥ó¤ËÄ¾ÀÜ¡¢¸åÉÕ¤±¤Ç¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤ëÁõÃÖ¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¿ôÌ¾¤·¤«É¾È½¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¤ª¤à¤ÍÉ¾È½¤ÏÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£ÌÜ³Ð¤á¤ÎÎÉ¤µ¤Ï¡Ö·ì°µ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÂÎ²¹¡×¤Ç·è¤Þ¤ë
¤ª¤½¤é¤¯¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÊý¤¬¡¢¡Ö·ì°µ¤¬Äã¤¤¿Í¡áÌÜ³Ð¤á¤¬°¤¤¿Í¡×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼Â¤Ï»ä¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿çÌ²¤òÀµ¼°¤Ë³Ø¤ó¤À½éÆü¤Ë¡Ö·ì°µ¤ÎÄã¤µ¤ÈÌÜ³Ð¤á¤Î°¤µ¤Ï´Ø·¸¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼ø¶È¤Ç½¬¤Ã¤¿»þ¤Ë¤ÏÂçÊÑ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¼ÂºÝ¤Ë¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ëº£¤Þ¤Ç²¿¿Í¤â²ñ¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¼ø¶È¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Êý¤Ï¥É¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¤·¡¢¿çÌ²¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Î¸¢°Ò¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¿®ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¸å¤ÇÄ´¤Ù¤Æ¤â¤ä¤Ï¤êÀäÂÐ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÀâ¤¬ÍÎÏ¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¡Ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢°ìÂÎ²¿¤¬ÌÜ³Ð¤á¤È´Ø·¸¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¼Â¤Ï¡ÖÂÎ²¹¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¼¡¤Î¥°¥é¥Õ¤Ç¸«¤ë¤È¤Û¤Ü´°Á´¤ËÆ±¤¸¶ÊÀþ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¤ÏÄ«¤Ë¤Ê¤ë¤È¼«Á³¤ËÂÎ²¹¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¾å¾º¤Î»ÅÊý¤¬ÌÜ³Ð¤á¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¹¤«¤é·ì°µ¤ÎÄã¤¤¿Í¤Ç¤âÂÎ²¹¤¬¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÌÜ³Ð¤á¤âÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»ö¼Â¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢·ì°µ¤¬Äã¤¤¤Î¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤êµ¯¤¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤êÂÎ¤òÆ°¤«¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¤µ¤é¤ËÌÜ³Ð¤á¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦°½Û´Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¤³¤Î»ö¼Â¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤à¤·¤í¤É¤¦ÂÎ²¹¤ò¾å¤²¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óÄ«¤«¤éÊâ¤¤¤¿¤êÁÝ½ü¤ò¤¹¤ì¤ÐÂÎ²¹¤Ï¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤¤¤¤Ê¤ê¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¯¡¢¼ºÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£Ä«1ÇÕ¤ÎÇòÅò¤Î»ý¤Ä¸ú²Ì
³Î¼Â¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÂÎ²¹¤ò¾å¤²¤ëÊýË¡¤Ï¡¢¤Þ¤º¼¼²¹¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£²Æ¤À¤ÈÄ«Êý¤À¤±¥¯¡¼¥é¡¼¤òÀÚ¤ë¡¢Åß¤Ê¤éÃÈË¼¤òÉÕ¤±¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤Ç¤¹¡£
Ä«µ¯¤¤ë»þ´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¿¥¤¥Þ¡¼¤ÇÅòÁ¥¤òÄ¥¤ì¤ëÊý¤Ï¡¢Ä«É÷Ï¤¤Ï³Î¼Â¤ËÂÎ²¹¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óÄ«¥·¥ã¥ï¡¼¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡Ê42¡î°Ê¾å¤Î¤ªÅò¤ò»È¤¦¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡Ë¡£
ºÇ¸å¤ÏÇòÅò¤ò°û¤à¤³¤È¤Ç¤¹¡£¿Í¤Ï°ß¤ÎÃæ¤ËÊª¤¬Æþ¤ë¤È¤Þ¤º°ß¤¬Æ°¤¡¢¤½¤Î¸åÄ²¤âÆ°¤½Ð¤·¤ÆÂÎ²¹¤¬¾å¾º¤·¤Þ¤¹¡£
ÃËÀ¤ä°ß¤Î¶¯¤¤Êý¤Ï¾ï²¹¤Î¿å¤Ç¤âÂÎ²¹¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤Ï¾ï²¹¤Î¿å¤Ç¤Ê¤¯ÇòÅò¤ò1ÇÕ°û¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤È¡¢ÂÎ¤òÎä¤ä¤¹¤³¤È¤Ê¤¯³Î¼Â¤ËÂÎ²¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æµ¤Ê¬¤è¤¯ÌÜ³Ð¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
----------
³ÑÃ« ¥ê¥ç¥¦¡Ê¤¹¤ß¤ä¡¦¤ê¤ç¤¦¡Ë
¥¹¥ê¡¼¥×¥³¡¼¥Á
LIFREE¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô¡£NTT¥É¥³¥â¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡¢Â»ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ê¤É¤ÎÂç¼ê´ë¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢·×120¼Ò¡¢Îß·×6Ëü5000¿Í¤Î¿çÌ²²þÁ±¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¿¾åµé¿çÌ²·ò¹¯»ØÆ³»Î¡£ÆüËÜ¥µ¥¦¥Ê³Ø²ñ³Ø²ñ°÷¡£¿À¸Í»ÔÌò½ê¶ÐÌ³»þ¤ËÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ËÌÜ³Ð¤á¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ò¤Ä¤±¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÍýÏÀÅª¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÍ¸úÀ¤ò¼Â´¶¡£¤¢¤é¤æ¤ëÍÌ¾¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤ò¸¦µæ¤¹¤ë¡£Ìò½ê¤òÂà¿¦¸å¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£¿À¸Í¤ÈÂçºå¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò·Ð±Ä¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¤é¤â¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤ä´ë¶È¤Ç»ØÆ³¤ò¹Ô¤¦¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥ÖÀìÌç¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¡£
----------
¡Ê¥¹¥ê¡¼¥×¥³¡¼¥Á ³ÑÃ« ¥ê¥ç¥¦¡Ë