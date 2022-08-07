¥Î¥Ö¥³¥ÖµÈÂ¼¿ò¡¡¿··¿¥³¥í¥Ê´¶À÷¡¡6Æü¤ËÈ¯Ç®¤·PCR¸¡ºº¡¡ÁêÊý¡¦ÆÁ°æ¤ÏÂÎÄ´¤Ë°Û¾ï¤Ê¤·
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢Ê¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¤ÎµÈÂ¼¿ò¡Ê42¡Ë¤¬¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë´¶À÷¤·¤¿¤È7Æü¡¢½êÂ°Àè¤ÎµÈËÜ¶½¶È¤¬È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡µÈÂ¼¤Ï¡¢6Æü¤ËÈ¯Ç®¤·¡¢PCR¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿·ë²Ì¡¢ÍÛÀ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£º£¸å¤ÏÊÝ·ò½ê¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤Ã¤ÆÎÅÍÜ¤¹¤ë¡£ÁêÊý¤ÎÆÁ°æ·òÂÀ¡Ê41¡Ë¤Ï¸½ºß¤Î¤È¤³¤í¡¢ÂÎÄ´¤Ë°Û¾ï¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¡ÖÅö¼Ò¥°¥ë¡¼¥×¤Ï°ú¤Â³¤¡¢¤ªµÒÍÍ¡¢½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¤ª¼è°úÀè¤Î³§ÍÍ¡¢¼Ò°÷¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¡¢ÊÝ·ò½ê¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¹ÔÀ¯µ¡´Ø¡¢°åÎÅÀìÌç²È¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤È¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷Í½ËÉ¡¢³ÈÂçËÉ»ß¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£