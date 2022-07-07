²ÆËÜÈÖ¤â¡ÖÊ¿Ç¯¤ò¾å²ó¤ë¡×¹ó½ë¤Ë¡¡Ç®Ãæ¾É¤Ë·Ù²ü¡¡¡ÖÇß±«¤ÎÌá¤ê¡×¤â¡¡1¤«·îÍ½Êó
¤¤ç¤¦7Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¤Î1¤«·îÍ½Êó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÀè1¤«·î¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ëµ¤²¹¤¬¹â¤¤·¹¸þ¤Ç¤¹¡£°ìÇ¯¤Î¤¦¤Á¤ÇºÇ¤âµ¤²¹¤¬¹â¤¤7·î²¼½Ü¤«¤é8·î¾å½Ü¤Ë¤«¤±¤Æ¤â¡¢Ê¿Ç¯¤ò¾å²ó¤ë½ë¤µ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÀè¡ÖÊ¿Ç¯¤è¤ê¹â¤¤µ¤²¹¡¦¸·¤·¤¤½ë¤µ¤¬Â³¤¯¡×
µ¤¾ÝÄ£¤Ï¤¤ç¤¦7Æü¡¢ºÇ¿·¤Î1¤«·îÍ½Êó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤ÎÀè1¤«·î¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ëµ¤²¹¤¬¹â¤¤·¹¸þ¤Ç¤¹¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡ÖÊ¿Ç¯¤è¤ê¹â¤¤µ¤²¹¡¦¸·¤·¤¤½ë¤µ¤¬Â³¤¯¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ËÌÆüËÜ¤ÈÅìÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÀè°ì½µ´Ö¤ÏÆÃ¤Ëµ¤²¹¤¬¹â¤¯¡¢À¾ÆüËÜ¤È²Æì¡¦±âÈþ¤Ç¤Ïº£·îÃæ½Ü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÆÃ¤Ëµ¤²¹¤¬¹â¤¯¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£¤È¤ê¤ï¤±¡¢¶å½£ÆîÉô¡¦±âÈþÃÏÊý¤È²ÆìÃÏÊý¤Ë¤Ï¡Ö¹â²¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÁá´üÅ·¸õ¾ðÊó¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸·¤·¤¤½ë¤µ¤¬Â³¤¯¤È¡¢ÈèÏ«¤¬¤¿¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢ÂÎÎÏ¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Æü¡¹¤ÎÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢½½Ê¬¤Ê¿çÌ²¤ä¡¢ËèÆü¤ÎÄ«¿©¤ò¤È¤Ã¤Æ¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½½Ê¬µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½µ¤´¤È¤Îµ¤²¹¤Î·¹¸þ
½µ¤´¤È¤Îµ¤²¹¤Î·¹¸þ¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
1½µÌÜ(7·î9Æü¡Á15Æü)¤Ï¡¢Á´¹ñÅª¤ËÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÌÆüËÜ¤«¤é²Æì¡¦±âÈþ¤Ë¤«¤±¤Æ¹¤¯¡¢Ê¿Ç¯¤è¤ê¹â¤¤Í½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
2½µÌÜ(7·î16Æü¡Á22Æü)¤Ï¡¢À¾ÆüËÜ¤È²Æì¡¦±âÈþ¤Ï¡¢Ê¿Ç¯¤è¤ê¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅìÆüËÜ¤Ï¡¢Ê¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«¹â¤¤Í½ÁÛ¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢ËÌÆüËÜ¤Ï¸·¤·¤¤½ë¤µ¤ÏÍî¤ÁÃå¤¡¢Ê¿Ç¯ÊÂ¤ß¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
3¡Á4½µÌÜ(7·î23Æü¡Á8·î5Æü)¤Ï¡¢ÅìÆüËÜ¤ÈÀ¾ÆüËÜ¡¢²Æì¡¦±âÈþ¤ÏÊ¿Ç¯¤è¤ê¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÌÆüËÜ¤âºÆ¤Ó¹â²¹·¹¸þ¤È¤Ê¤ê¡¢Ê¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«¹â¤¤Í½ÁÛ¤Ç¤¹¡£°ìÇ¯¤Î¤¦¤Á¤ÇºÇ¤âµ¤²¹¤¬¹â¤¤»þ´ü¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´¹ñÅª¤ËÊ¿Ç¯¤è¤ê¤âµ¤²¹¤¬¹â¤¤·¹¸þ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¡¢¶Ë¤á¤Æ¸·¤·¤¤½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
7·îÃæ½Ü¤Þ¤Ç¡ÖÇß±«¤ÎÌá¤ê¡×?¡¡ÅìËÌËÌÉô¤Ï²¼½Ü¤Ë¤ÏÇß±«ÌÀ¤±¤«
¤³¤ÎÀè¤ÎÅ·¸õ¤Ï¡¢ËÌÆüËÜ¤«¤éÀ¾ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢º£·îÃæ½Ü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¯¡¢ÆÞ¤ê¤ä±«¤ÎÆü¤¬Â¿¤¤Í½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯¤ÎÇß±«ÌÀ¤±¤Ï¡¢¶å½£ÆîÉô¤«¤éÅìËÌÆîÉô¤Þ¤Ç°ÛÎã¤ÎÁá¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ê¿Ç¯¤Ç¤Ï7·îÃæ½Ü¤Þ¤Ç¤ÏÇß±«¤Î»þ´ü¤Ç¤¹¡£½µ´ÖÍ½Êó¤Ç¤Ï¡¢Ê¿Ç¯¤é¤·¤¯ÆÞ¤ê¤ä±«¤ÎÆü¤¬Â¿¤¯¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÇß±«¤ÎÌá¤ê¡×¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ì²ó¤Ë¹ß¤ë±«¤ÎÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢Âç±«¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£·î²¼½Ü°Ê¹ß¤Ï¡¢Á´¹ñÅª¤ËÊ¿Ç¯¤ÈÆ±ÍÍ¤Î·¹¸þ¤Ç¡¢ËÌÆüËÜ¤Ç¤ÏÅ·µ¤¤¬¿ôÆü¤Î¼þ´ü¤ÇÊÑ¤ï¤ê¡¢ÅìÆüËÜ¡¢À¾ÆüËÜ¡¢²Æì¡¦±âÈþ¤ÏÀ²¤ì¤ëÆü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Çß±«ÌÀ¤±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅìËÌËÌÉô¤Ç¤âÇß±«ÌÀ¤±¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¶¯¤¤Æüº¹¤·¤¬¾È¤ê¤Ä¤±¡¢²ÆËÜÈÖ¤Î½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ä¾¼ÍÆü¸÷¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯Èò¤±¤Æ¡¢Å¬ÀÚ¤ËÎäË¼¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎËüÁ´¤Î½ë¤µÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡ÚÅìÆüËÜ¡Û´ØÅì¹Ã¿®¡¦ËÌÎ¦¡¦Åì³¤ÃÏÊý
¡ÚÀ¾ÆüËÜ¡Û¶áµ¦¡¦Ãæ¹ñ¡¦»Í¹ñ¡¦¶å½£ËÌÉô¡¦¶å½£ÆîÉôÃÏÊý
¡Ú²Æì¡¦±âÈþ¡Û¼¯»ùÅç¸©±âÈþÃÏÊý¡¦²ÆìÃÏÊý