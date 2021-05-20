¡Ö¤³¤ó¤Ê¶þ¿«¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Í¤¨¤è¡×²ÈÄÂÂÚÇ¼73ºÐÃËÀ¤ÎÁÔÀä·ëËö
¥³¥í¥Ê´¶À÷³ÈÂç¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤êºßÂð»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤ëÃæ¡¢¹âÎð¼Ô¤Î¸ÉÎ©²½¤¬¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢OAG»ÊË¡½ñ»ÎË¡¿ÍÂåÉ½¤ÎÂÀÅÄ³À¾Ï»Ò»á¤Î½ñÀÒ¡ØÉÔÆ°»ºÂç°ÛÊÑ¡§¡ÖºßÂð»þÂå¡×¤Î½»¤Þ¤¤¤ÈÀ¸¤Êý¡Ù¡Ê¥Ý¥×¥é¼Ò¡Ë¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¡¢»öÎã¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÈµïÏ·¿Í¤Î¸ÉÆÈ»à¡Ä¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¿¼¤Þ¤ë¸ÉÎ©
¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ï¡¢¿Í¡¹¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¿¨¤ì¹ç¤¤¤òµ¬À©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹¤¬µá¤á¤é¤ì¡¢»Å»ö¤Ç¤Ï¥ê¥â¡¼¥È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤â°ì»þ¤ÏÃæ»ß¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó°û¤ß²ñ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ò¤È¤ê¤Ç°û¤à¤è¤ê¤Ï¡¢²èÌÌ¾å¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¿Í¤ÈÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¤ª¼ò¤¬°û¤á¤ë¡£°Õ³°¤È³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤À¤È¡¢ÃÎ¤Ã¤¿¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¤½¤ì¤¬¹âÎð¼Ô¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡µ»½ÑÅª¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¿Í¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ì¤À¤±¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Îã¤¨¤Ð¥ª¥ó¥é¥¤¥ó°û¤ß²ñ°ì¤Ä¤ò¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¼ã¤¤²ÈÂ²¤¬¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Î¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°Åù¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤±¤ì¤É¤âÃ¯¤Ë¤â¶µ¤ï¤ì¤º¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¹¥Þ¥Û¤â»ý¤¿¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¤ä¤ê¤¿¤¯¤Æ¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤â¤½¤â¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó°û¤ß²ñ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¹¤é¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤¦¤·¤Æ¸ÉÆÈ¤Ê¹âÎð¼Ô¤Ï¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¸ÉÎ©¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
²ÈÄÂ¤Ê¤ó¤ÆÊ§¤¦¤â¤ó¤«¡¢¤È¸ø¸À¤¹¤ëÆâÅÄÍÎÊ¿¤µ¤ó¤È¤¤¤¦73ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆâÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢Âç¹©¤È¤·¤Æ50Ç¯°Ê¾åÆ¯¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤â¤Ê¤ª¸½Ìò¤Ç¤¹¡£¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤Ìõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¿¦¿Íµ¤¼Á¤ÎÆâÅÄ¤µ¤ó¤Ï¶Ú¤ÎÄÌ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ïµö¤»¤Ê¤¤¡¢¤È²ÈÄÂ¤òµñÈÝ¤·»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ê¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹/PIXTA¡Ë
ºÇ¶á¤Î²ÈÄÂÊÝ¾Ú²ñ¼Ò¤ÎÊÝ¾ÚÊýË¡¤Ë¤Ï¡¢³µ¤Í°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê2¼ïÎà¤Î»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÄÂ¼Ú¿Í¤Ï²È¼ç¤Ë²ÈÄÂ¤ò»ÙÊ§¤¤¡¢ÂÚÇ¼¤¬¤¢¤ì¤ÐÊÝ¾Ú²ñ¼Ò¤ËÏ¢Íí¤ò¤·¤ÆÂå°ÌÊÛºÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¦
¢ÄÂ¼Ú¿Í¤Ï²ÈÄÂÊÝ¾Ú²ñ¼Ò¤Ë²ÈÄÂ¤ò»ÙÊ§¤¤¡¢²ÈÄÂÊÝ¾Ú²ñ¼Ò¤«¤é²È¼ç¤Ë»ÙÊ§¤¦
ÆâÅÄ¤µ¤ó¤Ï¢¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤·¤¿¡£ÄÌ¾ï¤Ï¶ä¹Ô¤«¤é¤Î¼«Æ°°ú¤Íî¤È¤·¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç°ú¤Íî¤È¤·¤¬¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥³¥ó¥Ó¥ËÊ§¤¤Åù¤ÎÀÁµá½ñ¤¬Íè¤Æ¡¢ÂÚÇ¼¼Ô¤Ï²ÈÄÂ¤ò¿¶¤ê¹þ¤à¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¤«ÆâÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«Æ°°ú¤Íî¤È¤·¤ò·ù¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤¤¤Ä¤â¥³¥ó¥Ó¥ËÊ§¤¤¤ÎÍÑ»æ¤ò²ÈÄÂÊÝ¾Ú²ñ¼Ò¤«¤éÁ÷¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤½¤ì¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤é»ÙÊ§¤¦¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ÈÄÂÂÚÇ¼¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ö¶Ú¤ÎÄÌ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ïµö¤µ¤Ê¤¤¡×
¤¢¤ë»þ¡¢ÆâÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤¤Á¤ó¤È¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç»ÙÊ§¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¥³¥ó¥Ó¥ËÂ¦¤Î¥¿¥¤¥à¥é¥°¤Ç»ÙÊ§¤Ã¤¿¤³¤È¤¬²ÈÄÂÊÝ¾Ú²ñ¼Ò¤ËÆÏ¤«¤º¡¢²ÈÄÂÊÝ¾Ú²ñ¼Ò¤ÎÃ´Åö¼Ô¤«¤éÆÄÂ¥¤ÎÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¶Ê¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Âç·ù¤¤¡¢¶Ú¤ÎÄÌ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ïµö¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÆâÅÄ¤µ¤ó¡£
¼«Ê¬¤Ï¤¤Á¤ó¤È»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÆÄÂ¥¤ÎÅÅÏÃ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¶þ¿«¤Ç·ã¹·¡Ê¤²¤¤³¤¦¡Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÄÂÊÝ¾Ú²ñ¼Ò¤ÎÃ´Åö¼Ô¤â¡¢»ÙÊ§¤¤¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤°Ê¾å¡¢ÆÄÂ¥¤·¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ìõ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤â¤©µö¤»¤Í¤¨¡£²¶¤òÂÚÇ¼¼Ô¸Æ¤Ð¤ï¤ê¤·¤ä¤¬¤Ã¤Æ¡£ÁÊ¾Ù¤Ç¤â²¿¤Ç¤â¤·¤ä¤¬¤ì¡£¶âÎØºÝ¡¢²¶¤Ï²ÈÄÂ¤ò»ÙÊ§¤ï¤Í¤¨¤«¤é¡ª¡×
¤½¤ÎÆÄÂ¥¤ÎÅÅÏÃ°Ê¹ß¡¢ÆâÅÄ¤µ¤ó¤Ï¸ø¸ÀÄÌ¤ê²ÈÄÂ¤òÊ§¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸åÆü¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤È¡¢Ã´Åö¼Ô¤ÏÆâÅÄ¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤Ë¼Õºá¤ÎÅÅÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¤è¤Û¤ÉÊ¢¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö²¶¤Ïº£¤Þ¤Ç¿Í¤ÎÆ»¤ò³°¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤Í¤¨¤ó¤À¡£¤³¤ó¤Ê¶þ¿«¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Í¤¨¤è¡×
ÆâÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢Ã´Åö¼Ô¤ÎÏÃ¤âÊ¹¤«¤º¤ËÅÅÏÃ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å²¿ÅÙ¤âÃ´Åö¼Ô¤ÏÅÅÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆâÅÄ¤µ¤ó¤Ï½Ð¤¿½Ö´Ö¤ËÅÜÌÄ¤Ã¤ÆÀÚ¤ê¡¢Ë¬Ìä¤·¤Æ¤â²ñ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤º¡¢ÏÃ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤Þ¤Þ3¥«·î¤¬²á¤®¡¢¤¤¤è¤¤¤è²ÈÄÂÊÝ¾Ú²ñ¼Ò¤â¤³¤Î¤Þ¤Þ¤È¤¤¤¦Ìõ¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂÚÇ¼¤ÎÌÀ¤±ÅÏ¤·¤ÎÁÊ¾Ù¼êÂ³¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤Î²ÈÄÂÊÝ¾Ú²ñ¼Ò¤È¤Î¸ò¾ÄÍúÎò¤ò¸«¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢¤É¤ì¤À¤±ÆâÅÄ¤µ¤ó¤¬ÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ÏÁÊ¾Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ê¡Ä¡Ä»ä¤Ï¤½¤¦³Ð¸ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ÙÊ§¤¤¤òµá¤á¤ë»ä¤«¤é¤ÎÆâÍÆ¾ÚÌÀÍ¹ÊØ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¡¢ÆâÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤¹¤°¤Ë»ä¤ËÅÅÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤«¤éÅÜÌÄ¤ê¸ýÄ´¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¤¤¤µ¤Ä¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¡ª¡¡¤ª¤Þ¤¨¤â¤¢¤¤¤Ä¤é¤ÎÃç´Ö¤«¡ª¡×
¤¹¤´¤¤·õËë¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¤³¤Á¤é¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤¤µ¤Ä¤ÏÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Ãç´Ö¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Ìõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò°ìÀ¸·üÌ¿¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤º¤Ã¤ÈÅÜÌÄ¤é¤ì¤ÃÊü¤·¤Ç¤¹¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë»ä¤âÈè¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Î¤¦¡Ä¡Ä¡£»ä¤¬ÆâÅÄ¤µ¤ó¤Ë²¿¤«¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡¡ÅÜÌÄ¤é¤ì¤¿¤éÏÃ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÆâÅÄ¤µ¤ó¤Î´õË¾¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¤ä¤ó¤ï¤ê¤½¤¦¸À¤¦¤È¡¢¤Û¤ó¤Î¾¯¤·ÆâÅÄ¤µ¤ó¤Î¥È¡¼¥ó¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö²¶¤òÂÚÇ¼¼Ô¸Æ¤Ð¤ï¤ê¤·¤¿¤«¤éÅÜ¤Ã¤¿¤ó¤À¤¾¡×
¡Ö²¶¤µ¡¢¤¢¤ÎÊÝ¾Ú²ñ¼Ò¤ÎÅÛ¤ÈÃç°ã¡Ê¤Ê¤«¤¿¤¬¡Ë¤¤¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢ÂÀÅÄ³À¤µ¤ó¤µ¤¡¡¢Ãç¤ò¼è¤ê»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡©¡¡¤½¤¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢ÂÚÇ¼Ê¬Á´Éô¤Þ¤È¤á¤Æ¤¹¤°Ê§¤¦¤«¤é¤µ¤¡¡×
ÆâÅÄ¤µ¤ó¤Ê¤ê¤Ë¡¢º£¤Î¾õ¶·¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¸¤ã¤¢¡¢Ã´Åö¤Î¿Í¤È°ì½ï¤Ë¼Õ¤ê¤Ë¹Ô¤±¤Ð¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡¡»ä¤â°ì½ï¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×
»ä¤¬¤½¤¦¸À¤¦¤È¡¢ÆâÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÀ¼¤Ç¡¢
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤¸¤ã¡¢¤¹¤°¿¶¤ê¹þ¤à¤«¤é¤Ê¡×
¤½¤¦¸À¤Ã¤ÆÅÅÏÃ¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÍâÆüÁá¡¹¤Ë¤Ï¡¢ÂÚÇ¼³Û¤¬Á´³Û»ÙÊ§¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê¤ª¶â¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Ìõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£²ÈÄÂÊÝ¾Ú²ñ¼Ò¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ËÁ´³Û¿¶¹þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÏ¢Íí¤¹¤ë¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤º¤Ã¤ÈÏÃ¤â¤Ç¤¤º¡¢ÅÜÌÄ¤é¤ì¤ÃÊü¤·¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ì¤âÅöÁ³¤Ç¤¹¡£
¤ª¶â¤âÁ´³ÛÆþ¶â¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¼êÂ³¤¤ò¤¹¤ëÌõ¤Ë¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£²ñ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸ÀÃæ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë¼Õ¤ê¤Ë¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅöÆü¡¢Êª·ï¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢Æ»¤ËÌÌ¤·¤¿Áë¤«¤éÆâÅÄ¤µ¤ó¤Ï»ä¤¿¤Á¤¬Íè¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÌÚÂ¤¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î³°³¬ÃÊ¤«¤é2³¬¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥É¥¢¤ò³«¤±¤Æ¿Î²¦Î©¤Á¤ÇÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÅÏÃ¤Î´¶¤¸¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¥µ¥é¥Ã¤È½ª¤ï¤ë¤Î¤«¤Ê¤È´Å¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤¤Ê¤êÆâÅÄ¤µ¤ó¤ÏÅÜÌÄ¤ê»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤¬¤Ê¡¢²¶¤òÂÚÇ¼¼Ô¸Æ¤Ð¤ï¤ê¤·¤¿¤«¤éÅÜ¤Ã¤¿¤ó¤À¤¾¡£¤½¤ì¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤«¡ª¡×
¤Þ¤À¼Ò²ñ¿Í2Ç¯À¸¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆâÅÄ¤µ¤ó¤ÎÅÜ¤ê¤Ï¼ý¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÅÜ¤ê¤À¤·¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤É¤ó¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç»ä¤¬¸ý¤ò¤Ï¤µ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤ÈÍ¾·×¤ËÅÜ¤ê½Ð¤·¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆâÅÄ¤µ¤ó¤¬¤Ò¤È¤·¤¤êÅÜ¤ë¤Î¤ò¤¿¤À¤¸¤Ã¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ó¤È¤³¤ÎÅÜ¤ê¤Ï¡¢1»þ´Ö°Ê¾åÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãç¤ò¼è¤ê»ý¤Ã¤Æ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡£»ä¤Ï¾¯¤·°Õ³°¤ÊÅ¸³«¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤Á¤ó¤È¼Õ¤Ã¤ÆÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¤é¡¢¿¶¤ê¾å¤²¤¿·ý¤â²¼¤í¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿Ï¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÆâÅÄ¤µ¤ó¡Ä¾×·â¤ÎÍýÍ³
¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤½¤ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆâÅÄ¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÀµÏÀ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼Õºá¤¹¤ë¤È¤¤Ï¸À¤¤Ìõ¤·¤Ê¤¤¡¢Ãç´Ö¤Î¼ºÇÔ¤Ï¼«Ê¬¤Î¼ºÇÔ¡¢¼Õºá¤¹¤ë¤È¤¤ÏÁê¼ê¤¬µö¤¹¤Þ¤ÇÆ¬¤ò²¼¤²Â³¤±¤ë¡Ä¡Ä¡£¸·³Ê¤Ê¿¦¿Íµ¤¼Á¤¬¡¢¼ã¤¤Ã´Åö¼Ô¤¬³ÎÇ§ÉÔÂ¤Çµ¯¤³¤·¤¿¼ºÇÔ¤òµö¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Î»þÂå¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¥¬¥Á¥¬¥Á¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤¡¡Ä¡ÄÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë»ä¤â¤·¤ó¤É¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ì¤¤À¤Ë¸½Ìò¤ÇÂç¹©¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÆâÅÄ¤µ¤ó¡£¸½¾ì¤Ç¤â¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤é¡¢¼ã¤¤¿Í¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤Ê¤¢¡¢¤Õ¤È¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¤â»×¤Ã¤¿¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£
¤ä¤Ã¤ÈÏÃ¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤ªµö¤·¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢²òÊü¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥È¡¼¥¿¥ë1»þ´ÖÈ¾¡£¤è¤¦¤ä¤¯Ä¹¤«¤Ã¤¿»þ´Ö¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸ÀÃæ¤Î¤³¤Î½ÐÍè»ö¤ò¡¢»ä¤Ï´û¤ËËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿8·î¡£¤Þ¤¿ÆâÅÄ¤µ¤ó¤ÎÂÚÇ¼¤Ç¡¢ÁêÃÌ¤´¤È¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤«¤é¤ÏËè·î»ÙÊ§¤¦¤ÈÌóÂ«¤·¤¿¤Ï¤º¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¸ò¾ÄÍúÎò¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤Þ¤¿ÆâÅÄ¤µ¤ó¤È¤ÏÏ¢Íí¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¾õ¶·¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¹âÎð¼Ô¤¬¼¡¤ÎÉô²°¤òÃµ¤¹¤Î¤â¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÅÜ¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢³§¤¬³§¡¢¼«Ê¬¤Î»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤ÏÆ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤Ï¤º¡£
»Å»ö¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¼çÄ¥¤¬ÀµÏÀ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤âÄÌ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ö²ÈÂ²¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÆâÅÄ¤µ¤ó¡£ÌÚÂ¤¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î1DK¤Ë¤Ò¤È¤ê¤Ç½»¤ó¤Ç¡¢¼ä¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡£¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬Êé¤¦¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡Ä¡Ä¡£
»ä¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢»ÅÊý¤Ê¤¤¤«¤È¤Þ¤¿¼êÂ³¤¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤Î»×¤¤¤ÏÂÇ¤ÁÇË¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ÆâÅÄ¤µ¤ó¤Î½»Ì±É¼¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÆâÅÄ¤µ¤ó¤Ï´û¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸ÀÃæ¤Ë»ä¤¿¤Á¤¬¹Ô¤Ã¤¿¸å¡¢¤½¤Î2½µ´Ö¸å¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
´°Á´¤Ê¸ÉÆÈ»à¤Ç¤·¤¿¡£»àË´Ç¯·îÆü¤¬5·î21Æü¤«¤é6·î4Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤È¤¤¤¦¡¢ÆÃÄê¤Ç¤¤Ê¤¤µºÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤â»àË´ÆÏ¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï6·îËö¡£
¤³¤ì¤Ï²¿¤«¤ÇÆâÅÄ¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¡¢»à°ø¤¬ÆÃÄê¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç²òË¶¤È¤Ê¤ê¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤³¤Î´Ö¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿ÇÃÇ½ñ¤¬½Ð¤Æ¤ä¤Ã¤ÈÆÏ½Ð¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤¬6·îËö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÆâÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤ÏÌ¼¤¬¤¤¤¿¤¬¡ÄÎä¤¿¤¹¤®¤ëÂÐ±þ¤ËÀä¶ç
»ä¤Ï¤½¤Î½»Ì±É¼¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤ÊË´¤¯¤Ê¤êÊý¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ã¯¤Ë¤â´Ç¼è¤é¤ì¤º¡¢¤·¤«¤âÃ¯¤Ë¤âµ¤¤Å¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ºË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÆâÅÄ¤µ¤ó¡£¸½Ìò¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢°ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤ì¤È¤â¥³¥í¥Ê¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢»Å»ö¤¬°ì»þ¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤ì¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ËÎÔ¤·¤¹¤®¤ë·ëËö¤Ç¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯¤Þ¤º¤ÏÁêÂ³¿Í¤òÁÜ¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÂ²¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡¢¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÆâÅÄ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÅÙ·ëº§¤µ¤ì¡¢Ì¼¤µ¤ó¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¾î¤µ¤ó¤¬3ºÐ¤Î¤È¤¤ËÎ¥º§¡£Ì¼¤µ¤ó¤â¡¢¤¹¤Ç¤Ë50ºÐ¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÇ¯Îð¤Ç¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¶Ã¤¯¤³¤È¤Ë¡¢»àË´ÆÏ¤ò½Ð¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤Ë¡¢Ì¼¤µ¤ó¤ÏÁêÂ³Êü´þ¤Î¼êÂ³¤¤Þ¤Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢Ä¹¤¤¤³¤È²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼Ú¶â¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤âÊ¬¤«¤é¤ºÉÝ¤¤¤Î¤Ç¡ÊÍµÊ¡¤½¤¦¤ÊÀ¸³è¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¤·¡Ë¼êÂ³¤¤ò¼è¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£ÉáÄÌ¤Ïºâ»º¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«Ãµ¤·¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤À¤±Áá¤¯¤Ë¸«ÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¡Ö°ìÀÚ´Ø¤ï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ»×É½¼¨¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»ä¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¿¦¿Íµ¤¼Á¤ÇÍ»ÄÌ¤¬¤¤«¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆâÅÄ¤µ¤ó¤Ï¿Í¤¬°¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ï»×¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¿Í¤«¤éÌµ¾ò·ï¤ËÊé¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤À¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢73Ç¯¤âÀ¸¤¤Æ¤¤Æ¡¢¿Æ¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥³¥í¥Ê¤À¤Ã¤¿¤«¤éÃ¯¤Ë¤âµ¤¤Å¤«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÆâÅÄ¤µ¤ó¤¬¸ÉÆÈ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡¢º£¤È¤Ê¤ì¤ÐÃ¯¤Ë¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¥³¥í¥Ê¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤¤Ã¤È¿¦¾ì¤Î¿Í¤¬µ¤¤Å¤¤¤Æ¡¢¤â¤¦¾¯¤·Áá¤¯¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£Âè»°¼Ô¤Ç¤¢¤ë»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢»àË´¸¶°ø¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤»¤á¤Æ¶ì¤·¤Þ¤º¡¢Ç¦¤Ó´ó¤ë»à¤òÆâÅÄ¤µ¤ó¤¬¼«³Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Å·¤Ë¾¤¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¿¤À¤¿¤Àµ§¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿Í¤È¤Î´Ø·¸¤ò¼×ÃÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇÆâÅÄ¤µ¤ó¤Î¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÈá¤·¤¤·ëËö¤Ç¤·¤¿¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»öÎã¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦ÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì¾Á°¤Ï²¾Ì¾¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÀÅÄ³À ¾Ï»Ò
OAG»ÊË¡½ñ»ÎË¡¿ÍÂåÉ½¡¡»ÊË¡½ñ»Î