½»¤ß¤¿¤¤³¹¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ö²£ÉÍ»Ô¡×¤¬ÉÔÆ°¤Î1°Ì¡¡´×ÀÅ¤Ê½»Âð³¹¤Ç»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤Î¿Íµ¤½¸¤á¤ë
¥¦¥§¥¤¥Ö¥À¥Ã¥·¥å¤Ï4·î30Æü¡¢¡ÖÁ´¹ñ½»¤ß¤¿¤¤³¹¥é¥ó¥¥ó¥°2021¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï4·î¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¼Â»Ü¤·¡¢Æ±¼Ò±¿±Ä¤Î¡ÖÀ¸³è¥¬¥¤¥É.com¡×¤Î²ñ°÷2Ëü3119¿Í¤«¤é²óÅú¤òÆÀ¤¿¡£
½»¤ß¤¿¤¤³¹¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Ï¡¢2005Ç¯Ä´ºº¤«¤é¼ó°Ì¤ò¼é¤êÂ³¤±¤ë¡Ö¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡×¤À¤Ã¤¿¡£³¤¤äÃæ²Ú³¹¡¢Îò»ËÅª¤Ê·úÂ¤Êª¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÅÔ²ñ¤ÎÍøÊØÀ¤òÈ÷¤¨¤¿¥¨¥ê¥¢¡£¾¦¶È»ÜÀß¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ö¡Ö¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤ÃÏ¶è¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´×ÀÅ¤Ê½»Âð³¹¤¬¹¤¬¤ëÃÏ¶è¤â¤¢¤ê¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤Î¿Íµ¤¤â½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
3°Ì¤ÎÅìµþÅÔ¹Á¶è¤Ï"À®¸ù¼Ô¤Î½»¤à³¹"
2°Ì¤ËÂ³¤¤¤¿¤Î¤Ï¡ÖËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¡×¡ÊÁ°²ó2°Ì¡Ë¡£½Õ²Æ½©Åß¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë´Ä¶¤¬Ì¥ÎÏ¡£¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä¾¦¶È»ÜÀß¤¬Î©¤ÁÊÂ¤ÖËÌ³¤Æ»¿ï°ì¤ÎÅÔ»Ô¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¸ø±à¤Î¿ô¤Ï2,741¤«½ê°Ê¾å¤ÈÆüËÜ»Ô¶è¤Ç¤ÏºÇÂ¿¡£Æ±¼Ò¤Ï¡¢
¡Ö»Å»ö¤«¤éÍ·¤Ó¤Þ¤Ç»¥ËÚ»Ô¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¤â¡¢½»¤ß¤¿¤¤¤È´¶¤¸¤ëÍ×°ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¤È¾å°Ì¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ÎÇØ·Ê¤ò¹Í»¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
3°Ì¤Ï¡ÖÅìµþÅÔ¹Á¶è¡×¡ÊÆ±3°Ì¡Ë¡£Ï»ËÜÌÚ¤ä¤ªÂæ¾ì¡¢Çò¶â¤È¤¤¤Ã¤¿³¹¤¬¤¢¤ëÅÔ²ñÅª¤«¤Ä¹âµé¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¨¥ê¥¢¡£¹Á¶è¤ò½»¤ß¤¿¤¤³¹¤ËÁª¤ó¤À¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢²ñ¼Ò°÷¤ä²ñ¼ÒÌò°÷¤Ê¤É¸½Ìò¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ëÀ¤Âå¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢·ÝÇ½¿Í¡¦ºâÀ¯¿Í¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÃøÌ¾¿Í¤¬Â¿¿ô½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤â¸À¤ï¤ì¡¢ Æ±¼Ò¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤ËÀ®¸ù¼Ô¤Î½»¤à³¹¤È¤â¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
4°Ì°Ê¹ß¤Ï¡ÖÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡×¡ÊÆ±5°Ì¡Ë¡¢¡ÖÊ¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô¡×¡ÊÆ±4°Ì¡Ë¡¢¡ÖÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡×¡ÊÆ±6°Ì¡Ë¡¢¡Ö°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡×¡ÊÆ±8°Ì¡Ë¡¢¡ÖµþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô¡×¡ÊÆ±9°Ì¡Ë¡¢¡ÖÊ¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¡×¡ÊÆ±7°Ì¡Ë¡¢¡Ö²Æì¸©ÆáÇÆ»Ô¡×¡ÊÆ±12°Ì¡Ë¤Þ¤Ç¤¬¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤·¤¿¡£
¹ÔÀ¯¶èÊÌ¡¢»¥ËÚ»Ô¤Î¿Íµ¤¤Ï¡ÖÃæ±û¶è¡×¤Ë°ì¶Ë½¸Ãæ
¤µ¤é¤Ë¡¢À¯Îá»ØÄêÅÔ»Ô¤Ç¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿²£ÉÍ¡¢»¥ËÚ¡¢Ê¡²¬¤Î3»Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ÔÀ¯¶è¤Î½ç°Ì¤ÈÉ¼¤Î³ÍÆÀ³ä¹ç¤ò»»½Ð¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢²£ÉÍ»Ô¤Î1°Ì¤Ï¡ÖÃæ¶è¡×¡Ê16.2¡ó¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç¡ÖÀÄÍÕ¶è¡×¡Ê10.8¡ó¡Ë¡¢¡ÖÀ¾¶è¡×¡Ê10.5¡ó¡Ë¡¢¡Ö¹ÁËÌ¶è¡×¡Ê10.0¡ó¡Ë¡¢¡Ö¿ÀÆàÀî¶è¡×¡Ê9.1¡ó¡Ë¤ÈÂ³¤¯¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¶è¤Ë¿Íµ¤¤¬Ê¬»¶¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
»¥ËÚ»Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÃæ±û¶è¡×¡Ê60.7¡ó¡Ë¤¬1°Ì¤Ë¡£2°Ì°Ê¹ß¤Ï¡ÖËÌ¶è¡×¡Ê8.6¡ó¡Ë¡¢¡ÖËÊ¿¶è¡×¡Ê6.4¡ó¡Ë¡¢¡Ö¸üÊÌ¶è¡×¡Ê4.8¡ó¡Ë¡¢¡ÖÀ¾¶è¡×¡Ê4.5¡ó¡Ë¤ÈÂ³¤¡¢¿Íµ¤¤Ï6³ä°Ê¾å¤ÎÉ¼¤ò½¸¤á¤¿Ãæ±û¶è¤Ë°ì¶Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Ê¡²¬»Ô¤Î1°Ì¤Ï¡ÖÃæ±û¶è¡×¡Ê32.0¡ó¡Ë¡£¼¡¤¤¤Ç¡ÖÇîÂ¿¶è¡×¡Ê28.9¡ó¡Ë¡¢¡ÖÅì¶è¡×¡Ê10.9¡ó¡Ë¡¢¡ÖÀ¾¶è¡×¡Ê10.6¡ó¡Ë¡¢¡ÖÆî¶è¡×¡Ê8.3¡ó¡Ë¤Ê¤É¤ÈÂ³¤¡¢Ãæ±û¶è¤ÈÇîÂ¿¶è¤ÎÆó¶Ë½¸Ãæ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤¿¡£