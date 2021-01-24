ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¢17ºÐ¼¡½÷Koki,¤Î¡ÈÂçÃÀ¼Ì¿¿¡É¤Ë¡Ö¤Á¤ç¡¢¤Þ¤Æ¤è¡×¡¡Éã¿Æ¤È¤·¤Æ¤ÎÊ£»¨¤Ê»×¤¤
¡Òº£Ìë¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¤ªÆé¤Ë·èÄê!!¡¡¿ÆÀÌ¤«¤éÆÏ¤¤¤¿ñ»Ò¤âÆþ¤ì¤Æ¡Ä¡Ä¡Ó
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê3Ëç¡Ë
¡¡12·î19Æü¡¢ÌîºÚ¤ä¤¤Î¤³¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤Ã¤¿Æé¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ê48¡Ë¡£²ÈÂ²ÃÄ¤é¤ó¤¬ÌÜ¤ËÉâ¤«¤Ö¤¬¡¢¼Â¤Ïº£¡¢¤¢¤ë²èÁü¤¬ÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤¤¤ÆÎ¥¤ì¤Ì¤è¤¦¤Ç¡½¡½¡£
¥¥à¥¿¥¯¤Î¿´¡¢»ÒÃÎ¤é¤º¡©
Koki,¤ÎÂçÃÀ¤¹¤®¤ë¼Ì¿¿¤ËSNS¤ÇÌäÂê»ë¤¹¤ëÀ¼¤â
¡¡ÌÚÂ¼¤òÇº¤Þ¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢¼¡½÷¤ÎKoki,¡Ê17¡Ë¤Î¥»¥ß¥Ì¡¼¥É¡£11·î27Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿½÷À¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡Ö¥¨¥ë¡¦¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¤Ç¡¢Ä¹½÷Cocomi¡Ê19¡Ë¤¬Koki,¤ò»£±Æ¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤À¡£
¡¡Á´8¥«¥Ã¥È¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¾åÈ¾¿ÈÍç¤Ë¥Ð¥Ã¥°¤Ç¶»¤ò±£¤·¤¿¤À¤±¤Î»Ñ¤ä²¼Ãå»Ñ¡¢¥Ü¥Ç¥£¥¹¡¼¥Ä¤Ç¤ª¿¬¤òÆÍ¤½Ð¤¹¥Ý¡¼¥º¤Ê¤É¡¢ÂçÃÀ¤Ê¥«¥Ã¥È¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥»¥Ã¥È¤ä¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤ÏCocomi¤µ¤ó¥µ¥¤¥É¤«¤é¤ÎÄó°Æ¤Ç·è¤á¤¿¤¬¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ï¥×¥í¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¡£Cocomi¤µ¤ó¤¬¡ØËå¤Î¶ÚÆù¤òåºÎï¤Ë»£¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¸À¤¤¡¢¥Ý¡¼¥º¤ò»Ø¼¨¡£»ÐËå¤À¤«¤é¤³¤½¤ÎÂçÃÀ¤¹¤®¤ë¼Ì¿¿¤¬»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ò»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡Ó¡Ò¥¥à¥¿¥¯¤â¤è¤¯µö¤·¤¿¤è¤Ê¤¡¡Ó¤Ê¤É¤ÈÌäÂê»ë¤¹¤ëÀ¼¤â¡£
¡¡Koki,¤òÁ´ÌÌ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ëÊì¿Æ¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á¡Ê50¡Ë¤Ï½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤È¡¢¤´Ëþ±Ù¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢ÃË¿Æ¤È¤·¤Æ¤Ï¡È¤Á¤ç¡¢¤Þ¤Æ¤è¡É¤È¤¤¤¦Ê£»¨¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÄ¹½÷¤¬¼¡½÷¤ò»£¤ë¤È¤¤¤¦´ë²è¤Ï»öÁ°¤ËÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢³¸¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¤¢¤Þ¤ê¤ÎÏª½Ð¤Î·ã¤·¤µ¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡ØÌ¼¤µ¤ó¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ù¤È¿å¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢¡Ø¤¢¤¢¡¢¤É¤¦¤â¡Ù¤ÈÉÔµ¡·ù¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡£¤½¤â¤½¤âÌÚÂ¼¤µ¤ó¤ÏÌ¼¤Î·ÝÇ½³èÆ°¤ËÂç»¿À®¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ø²¶¤Ï·ÝÇ½³¦¤Ï¤É¤¦¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¦¤±¤É¡¢ËÜ¿Í¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤éÈ¿ÂÐ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÌÚÂ¼¤Ë¤ÏÉ½Î©¤Ã¤Æ¸ý½Ð¤·¤Ç¤¤Ê¤¤»ö¾ð¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
·ÝÇ½°ì²È¡¦ÌÚÂ¼²È¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ä¡Ä
¡Öº£¤ä·ÝÇ½°ì²È¤È¤Ê¤Ã¤¿ÌÚÂ¼²È¤ÏÀÅ¹á¤¬»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£5·î¤«¤é»Ï¤á¤¿ÌÚÂ¼¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤ÏÀÅ¹á¤¬¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºÂ¦¤Ë³Ý¤±¤¢¤Ã¤Æ¼Â¸½¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ì¼¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ë¤âÉã¿Æ¤È¤·¤Æ¤ÎÌÚÂ¼¤¬¤¿¤Ó¤¿¤ÓÅÐ¾ì¤·¡¢²ÈÂ²Ãç¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¸Ä¡¹¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡£º£¤äÌÚÂ¼²È¤Ï¡È¥»¥Ã¥ÈÇä¤ê¡É¤Ç¡¢ÌÚÂ¼¤âÊìÌ¼¤ÎÀïÎ¬¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÊÌ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤ó¤ÊÌÚÂ¼¤Ï1·î3Æü¡¢4ÆüÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¶µ¾ì¶¡×¡Ê¥Õ¥¸·Ï¡Ë¤Î»£±Æ¤Ç¤â°ì¶ìÏ«¡£½Ð±é¼Ô¤Î°ËÆ£·òÂÀÏº¡Ê23¡Ë¤¬¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤Ç¹ßÈÄ¡¢ºÆ»£±Æ¤È¤Ê¤ê¡¢Ä¶¥Ï¡¼¥É¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢
¡Ö¶õ¤»þ´Ö¤ÏÌÛ¡¹¤È¶Ú¥È¥ì¤ò¤·¤Æ¡¢Èè¤ì¤Æ¤¤¤ë¶¦±é¼Ô¤Ë¡Ø¤¬¤ó¤Ð¤í¤¦¡Ù¡Ø¤â¤¦¾¯¤·¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£ËÜ¿Í¤âÄÁ¤·¤¯NG¤òÏ¢È¯¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢11·î22Æü¤ËÌµ»ö¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥É¥é¥Þ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×´Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¥à¥¿¥¯
¡¡Ç¯Ëö¤ÏÈÖÀë¤ËËÛÁö¤·¡¢¸µÆü¤Ë¤ÏÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤È¶¦¤Ë¡Ö¤µ¤ó¥¿¥¯¡×¡Ê¥Õ¥¸·Ï¡Ë¤Ç3»þ´Ö¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤ËÄ©¤ó¤À¡£
¡ÖSMAP»þÂå¤Ïµ¤Ê¬²°¤Ç°·¤¤¿É¤¤»þ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤Ï´Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£½Ð±é¥É¥é¥Þ¤Î¤¿¤á¤Ê¤é¥í¥±¤â¹Ô¤¯¤·¡¢¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤â¤ä¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¡£Àê¤¤ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹ÄÌ¤ê¤ËÀÖ¤¤¥Ñ¥ó¥Ä¤òÀü¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤¹¤Ê¤É¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¥È¡¼¥¯¤Þ¤Ç¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¥³¡¼¥¿´²¢À¹¤ÊÌ¼¤Ë¤â´Å¤¤¡È¥Ñ¥Ñ¥¿¥¯¡É¤Ê¤Î¤À¡£
¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2020Ç¯12·î31Æü¡¦2021Ç¯1·î7Æü¹æ¡Ë