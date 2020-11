1988年に任天堂が発売したファミリーコンピュータ向けの横スクロールアクションゲームである「 スーパーマリオブラザーズ3 」の未開封品が、オークションハウスのHeritage Auctions上で15万6000ドル(約1600万円)で落札されました。単一のゲームソフトの落札額としては過去最高額となります。Super Mario Bros. 3 - Wata 9.2 A+ Sealed ["Bros." Left, First | Lot #93032 | Heritage Auctionshttps://comics.ha.com/itm/video-games/nintendo/super-mario-bros-3-wata-92-a-sealed-bros-left-first-production-nes-nintendo-1990-usa-we-re-often-amazed/a/7236-93032.sUnopened Copy of Super Mario Bros. 3 Fetches for $156,000, Breaking Record | PCMaghttps://www.pcmag.com/news/unopened-copy-of-super-mario-bros-3-fetches-for-156000-breaking-record現地時間の2020年11月20日(金)早朝に、未開封品の「 スーパーマリオ ブラザーズ3」が15万6000ドルで落札されました。オークションで販売された単一のゲームソフトの落札額としては、史上最高額となります。落札された「スーパーマリオブラザーズ3」は、コレクター向けのゲームグッズを取り扱い、製品状態などを公平に評価するWataGamesから、製品状態は10段階中「9.2」、パッケージの品質は「A+」(CからA++までの7段評価で上から2番目)と評価されています。なお、これまで単一のゲームソフトの落札額として史上最高額だったのは、2020年7月に11万4000ドル(約1200万円)で落札された未開封品の「スーパーマリオブラザーズ」でした。落札された「スーパーマリオブラザーズ」はWataGamesから製品状態は10段階中「9.4」、パッケージの品質は「A+」と評価されています。1200万円超で未開封のスーパーマリオブラザーズが落札される、単一のゲームソフトの落札額としては過去最高に - GIGAZINEHeritage Auctionsでビデオゲーム部門のディレクターを務めるヴァラリー・マクレッキー氏によると、匿名のある人物のクローゼットの中で未開封のスーパーマリオブラザーズ3が見つかり、これがオークションに出品されることになったとのこと。テクノロジー系メディアのPCMagがHeritage Auctionsにコメントを求めたところ、マクレッキー氏から「多くの場合、未開封のゲームは購入してそのまま忘れ去られてしまったものであり、今回のスーパーマリオブラザーズ3もそうでした」という回答があったそうです。Heritage Auctionsに未開封のスーパーマリオブラザーズ3が出品されたのは今回が初めてではなく、2020年7月にも別の未開封品が出品されていました。なお、その際の落札額は3万8400ドル(約400万円)だったとのこと。なぜ今回出品されたスーパーマリオブラザーズ3が史上最高額を更新することになったのかというと、その秘密はゲームのパッケージにあります。Heritage Auctionsは「ゲームの状態が驚くほど良いというだけでなく、パッケージのレイアウト自体にもその特異性があります。パッケージ上に書かれた『BROS.』の文字が左に配置されている未開封品は非常に珍しいものです」と、「BROS.」の文字の配置により希少性が格段に変わってくると説明しています。今回史上最高額を更新したのは、マリオの右手部分に「BROS.」の文字が重なった初期に北米で販売されたパッケージ(左)。右のパッケージデザインは「BROS.」の文字が真ん中に移動し、文字が読みやすくなっているものの、希少性は低くなる模様。なお、スーパーマリオブラザーズ3がアメリカで発売されたのは1990年で、当時の販売価格は49.99ドル(約5200円)だったそうです。