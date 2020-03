HBOが『ゲーム・オブ・スローンズ』に続いて贈る話題作！『ウォッチメン＜シーズン1＞』リリース決定

大ヒットドラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』が2019年5月に完結した後、同年10月に同じ米HBOで始まった歴史改変SFアクションドラマ『ウォッチメン』。そのシーズン1のブルーレイ&DVDが6月3日(水)よりリリースされる。

原作は、「Vフォー・ヴェンデッタ」「スワンプシング」「フロム・ヘル」などを生んだ人気作家、アラン・ムーアによるDCコミック。その原作の34年後を描く本作では、歴史上有名な出来事の影にはヒーロー(ヴィジランテ)の存在があったとする"パラレルワールド"のアメリカが舞台。かつて米ソ冷戦で招いた核戦争による地球滅亡の危機をDr.マンハッタンのおかげで回避した2019年のアメリカでは、ヴィジランテは無法者となり、黒人を擁護する政権に反発して白人至上主義のテロ組織が横行していた。巨大な陰謀も渦巻く中、黒衣を身にまとった女性ヒーロー"シスター・ナイト"が戦いに身を投じていく...。

キャストには3人のオスカー俳優も。助演女優賞(『ビール・ストリートの恋人たち』)を受賞したレジーナ・キング、主演男優賞に輝いたジェレミー・アイアンズ(『運命の逆転』)、助演男優賞を獲得したルイス・ゴセット Jr.(『愛と青春の旅だち』)が名を連ねる。共演は、ドン・ジョンソン(『ナイブズ・アウト/名探偵と刃の館の秘密』)、ティム・ブレイク・ネルソン(『オー・ブラザー!』)、ジーン・スマート(『スリーピー・ホロウ』)など。声優も豪華で、斉藤貴美子、内田直哉、池田秀一、上田燿司、塩田朋子、三宅健太、勝部演之、内田夕夜と、人気ドラマでおなじみの面々が揃う。

映像特典も豪華で、120分を超えるボリュームとなる予定。原作者がシスター・ナイトを作画している貴重映像やキャスト&スタッフのインタビュー、劇中に度々登場するルッキングラスの地下室やロールシャッハの覆面など、本編をより深く楽しめるコンテンツが満載だ。

パラレルワールドのアメリカでは、テロ組織から身を守るために警官がマスクで身元を隠している。タルサ警察のアンジェラ・エイバーは、友人であり警察長官のジャッド・クロフォ ードの指導の下、銃撃戦で病院送りとなった同僚の殺人未遂事件を捜査することになり、ルッキングラスとともに犯人のアジトを突き止める。一方、かつてヒーローだった実業家のエイドリアン・ヴェイトは、忠実な使用人とともにある記念日を祝っていた...。

■『ウォッチメン<シーズン1>』商品情報

<セル>

ブルーレイ(13,000円)/DVD(11,000円)...6月3日(水)発売

<レンタル>

DVD Vol.1〜...6月3日(水)レンタル開始

<デジタル>

4月22日(水)より先行配信

発売・販売元:ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント

