「ものすごくいい人」なのにモテない男性９パターン
女友達は多いし、「いい人」で通っているのに、なぜか女性に縁がない…そんな人、身の回りにいませんか？ 彼らがモテない理由を知れば、自分が「いい人止まり」にならずに済むかもしれません。そこで今回は『オトメスゴレン』の女性読者のみなさんに、「『ものすごくいい人』なのにモテない男性」にはどんな特徴があるのか尋ねてみました。
【１】普段は大人しいのに怒ると暴言を吐いたり、モノを壊したりする二面性を感じる男性
「普段とのギャップで怖さ倍増」（２０代女性）というように、怒ったときに攻撃的になる男性と付き合うと、「自分も何かされるのでは…」と恐怖を感じるのでしょう。不快なことを言われたらすぐにやんわりと言いかえすなど、怒りを溜めこまない工夫をしたほうが良さそうです。
【２】あまりに気を遣いすぎて、周りまで疲弊させる男性
「いい人すぎて疲れるというか」（１０代女性）というように、気遣いがありすぎても女性が落ち着かないようです。気のおけない仲になりたいなら、あえて「相手に好かれようとしすぎない」ことも大切なのかもしれません。
【３】いつも周りの目を気にしてオドオドしている男性
「堂々とすればいいのに…」（２０代女性）というように、友達なら気が小さい男性も許せるけれど、付き合うとなると頼りなさすぎて耐えられないという女性もいます。うつむかずに背筋を伸ばして歩く、目を見て話すなど、少し行動を変えれば女性の反応も変わるでしょう。
【４】断るのがヘタで、いつもたくさんの仕事を抱えてイッパイイッパイになっている男性
「一緒にソンをしたくない…」（２０代女性）というように、いつもテンパっている男性と付き合って、会える時間がなかったり、デートをドタキャンされたりするのが嫌という女性もいます。思い当たる節がある場合は、仕事を定時で切り上げる、自分がやる必要のない仕事は断るなど、スマートに仕事をこなす努力をするといいかもしれません。
【５】親と子ほど年が離れている男性
「オジさんにしか見えない」（１０代女性）というように、年齢が離れすぎていて、恋愛対象として見られないケースもあります。ただし、「恋愛に年は関係ない」という女性に大人ならではの包容力をアピールできれば、恋仲に発展する可能性もありそうです。
【６】肩にフケが積もっているなど、とても不潔に見える男性
「やさしくても生理的に無理」（１０代女性）というように、清潔感のない男性とのスキンシップは考えられないという女性もいます。毎日髪を洗う、髭をそる、ていねいに歯を磨くなどをサボらないだけでも、女性の反応は変わるでしょう。
【７】きちんとした職につかず、とても叶いそうもない夢を追っている男性
「１０代ならまだいいんだけど…」（２０代女性）というように、友達として夢を応援するのはいいけど、苦労を共にするのは嫌だという女性もいるようです。ただし、実現に向けてのプランを具体的に話せるのであれば、将来性があると思ってもらえるかもしれません。
【８】本人は気づいていないけれど、女性には耐えがたい口臭がある男性
「いい人だけど、においが無理」（２０代女性）というように、人間的には魅力があるけど、生理的に受け入れられないというケースもあるようです。胃や歯など口臭の原因を突き止める、口臭予防のために定期的な健診を受けるなどしてもソンはないでしょう。
【９】なんでも言うことを聞くので、女性からするとつまらない男性
「ちょっとくらいオレ様なところがほしい」（２０代女性）というように、友達としては使い勝手がいいけれど、付き合うとイエスマンすぎて退屈だと思われてしまうようです。女性の目には、引っ張ってくれるほうが、魅力なのかもしれません。
「『ものすごくいい人』なのにモテない男性」には、ほかにどんな特徴があると思いますか？ ご意見をお待ちしております。（外山武史）
