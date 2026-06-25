幹事経験者のオススメ！合コンが大成功した鉄板スポット９パターン
合コンが盛り上がるかどうかはメンバー次第ではありますが、場所も重要な要素といえます。では、女性が気分よく盛り上がれるスポットはどこなのでしょうか？ 今回は『スゴレン』男性読者へのアンケートをもとに、「幹事経験者が『合コンが大成功した！』とオススメする鉄板スポット」を紹介します。
【１】大空の下で開放的な気分になれるBBQ
「学生時代のキャンプを思い出しますよ！」（30代男性）など、BBQの合コンは、共同作業によってグッと仲が深まり、一体感が生まれるようです。ただし、あまりに暑いと女性も疲れるので、さわやかな気候のころに開催するのがいいかもしれません。
【２】落ち着いた雰囲気で会話が進むホテルラウンジ
「相手はハイソなタイプの女性だったので、ホテルラウンジにしたらすごく喜ばれた」（20代男性）など、大人の女性を誘うときにオススメのスポットのようです。仕事相手など、いきなり砕けた場所に誘うのがはばかられる場合に検討してみるといいのではないでしょうか。
【３】大部屋の貸し切れるカラオケ店
「選曲で女子の趣味などがわかって楽しいですよ！」（20代男性）など、お酒を飲みながらカラオケパーティーというのもアリのようです。ただし、「男女両方ともが盛り上がる曲を歌えないと温度差が生まれる」（10代男性）という意見もあるように、お互いにノリのよさが必要かもしれません。
【４】工場直送のビールが飲めるビアレストラン
「普段から帰りに一杯やっているような人なら絶対に喜びます！」（20代男性）など、「ビール党」の女性が合コン相手ならビアレストランは鉄板スポットといえるようです。事前に相手がどんなお酒が好きかをヒアリングし店選びを進めるのは、合コンを成功に導く大切なプロセスと覚えておきたいところです。
【５】お酒の飲める牛丼チェーン店
「貧乏学生同士の合コンだったんだけど、牛丼屋でやったら超盛り上がった」（20代男性）など、圧倒的な価格の安さとアットホームさがバッチリとハマるケースもあるようです。最初から計画的に行くにはリスキーな場所ですが、二次会などにその場のノリで行ってみるのはアリかもしれません。
【６】忍者が出てくるなどのアトラクション系居酒屋
「相手を選ばないところがGood！」（20代男性）など、レジャー施設のごとく凝った造りの店内だと、話のネタになり自然と盛り上がれるようです。ただし、じっくり話して飲み会を楽しみたい場合やトークで盛り上げる自信がある場合は、お店の演出がノイズになる恐れもあるので控えたほうがいいでしょう。
【７】ボウリング場と飲食店などが併設されているアミューズメント施設
「相手が顔見知りなら、一気に仲良くなりやすいからオススメ！」（20代男性）など、軽い知り合い同士の合コンなら、アミューズメント施設で遊んで仲を深めてから飲み会に突入するのもアリのようです。ゲームは男女ペアになりやすいボウリングなどが望ましいでしょう。
【８】夜景が一望できるレストラン
「女性陣、窓の外を見てずっと興奮してました！」（30代男性）というように、高層ビルに入っているレストランなども盛り上がるようです。「東京タワーと通天閣の設計者は同じ」など、窓から見える景色をもとに面白いエピソードトークを展開できると◎でしょう。
【９】オシャレなのにリーズナブルな創作居酒屋
「安心して飲めるみたい」（20代男性）など、オシャレでリーズナブルな創作居酒屋は女性からの人気が高いようです。女性陣の趣味がわからなくて開催場所に困った場合、「とりあえず」で選んで失敗しなそうなスポットといえるでしょう。
女性のタイプに応じて、合コンの場所、雰囲気を検討するのは大切なこと。上記のスポットは「女性のタイプ別鉄板スポット」なので、みなさんも合コン相手が決まった暁には、しっかり相手の好みをヒアリングし、最も盛り上がりそうなスポットを上の９パターンから選んでみてはいかがでしょうか。（BLOCKBUSTER）
【１】大空の下で開放的な気分になれるBBQ
「学生時代のキャンプを思い出しますよ！」（30代男性）など、BBQの合コンは、共同作業によってグッと仲が深まり、一体感が生まれるようです。ただし、あまりに暑いと女性も疲れるので、さわやかな気候のころに開催するのがいいかもしれません。
「相手はハイソなタイプの女性だったので、ホテルラウンジにしたらすごく喜ばれた」（20代男性）など、大人の女性を誘うときにオススメのスポットのようです。仕事相手など、いきなり砕けた場所に誘うのがはばかられる場合に検討してみるといいのではないでしょうか。
【３】大部屋の貸し切れるカラオケ店
「選曲で女子の趣味などがわかって楽しいですよ！」（20代男性）など、お酒を飲みながらカラオケパーティーというのもアリのようです。ただし、「男女両方ともが盛り上がる曲を歌えないと温度差が生まれる」（10代男性）という意見もあるように、お互いにノリのよさが必要かもしれません。
【４】工場直送のビールが飲めるビアレストラン
「普段から帰りに一杯やっているような人なら絶対に喜びます！」（20代男性）など、「ビール党」の女性が合コン相手ならビアレストランは鉄板スポットといえるようです。事前に相手がどんなお酒が好きかをヒアリングし店選びを進めるのは、合コンを成功に導く大切なプロセスと覚えておきたいところです。
【５】お酒の飲める牛丼チェーン店
「貧乏学生同士の合コンだったんだけど、牛丼屋でやったら超盛り上がった」（20代男性）など、圧倒的な価格の安さとアットホームさがバッチリとハマるケースもあるようです。最初から計画的に行くにはリスキーな場所ですが、二次会などにその場のノリで行ってみるのはアリかもしれません。
【６】忍者が出てくるなどのアトラクション系居酒屋
「相手を選ばないところがGood！」（20代男性）など、レジャー施設のごとく凝った造りの店内だと、話のネタになり自然と盛り上がれるようです。ただし、じっくり話して飲み会を楽しみたい場合やトークで盛り上げる自信がある場合は、お店の演出がノイズになる恐れもあるので控えたほうがいいでしょう。
【７】ボウリング場と飲食店などが併設されているアミューズメント施設
「相手が顔見知りなら、一気に仲良くなりやすいからオススメ！」（20代男性）など、軽い知り合い同士の合コンなら、アミューズメント施設で遊んで仲を深めてから飲み会に突入するのもアリのようです。ゲームは男女ペアになりやすいボウリングなどが望ましいでしょう。
【８】夜景が一望できるレストラン
「女性陣、窓の外を見てずっと興奮してました！」（30代男性）というように、高層ビルに入っているレストランなども盛り上がるようです。「東京タワーと通天閣の設計者は同じ」など、窓から見える景色をもとに面白いエピソードトークを展開できると◎でしょう。
【９】オシャレなのにリーズナブルな創作居酒屋
「安心して飲めるみたい」（20代男性）など、オシャレでリーズナブルな創作居酒屋は女性からの人気が高いようです。女性陣の趣味がわからなくて開催場所に困った場合、「とりあえず」で選んで失敗しなそうなスポットといえるでしょう。
女性のタイプに応じて、合コンの場所、雰囲気を検討するのは大切なこと。上記のスポットは「女性のタイプ別鉄板スポット」なので、みなさんも合コン相手が決まった暁には、しっかり相手の好みをヒアリングし、最も盛り上がりそうなスポットを上の９パターンから選んでみてはいかがでしょうか。（BLOCKBUSTER）