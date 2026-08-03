栃木県小山市内の市立中学校に侵入し、リコーダーなどを盗んだとして、栃木県警小山署は１日、茨城県常総市、会社員の男（７５）を建造物侵入と窃盗の疑いで逮捕した。発表によると、男は昨年１１月１８日午後７時２０分頃から同８時３５分頃、小山市内の市立中学校に侵入し、生徒のリコーダー２０本など２３点（時価合計２万５０００円相当）を盗んだ疑い。調べに対し、「間違いありません」と容疑を認めているという。