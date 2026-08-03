8月3日、北海道苫小牧市の交差点で、10歳未満の男の子2人が乗用車にはねられる事故がありました。事故があったのは、苫小牧市澄川町6丁目付近の信号機のある交差点です。3日午前6時半ごろ、「横断歩道の信号を見落として男の子2人をひいてしまいました」と車の運転手から消防に通報がありました。消防によりますと、10歳未満の男の子2人が病院に搬送され、このうち1人は意識がもうろうとした状態で、もう1人は足を骨折した疑いがあ