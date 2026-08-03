千葉県市川市のマンションで起きた爆発事故で、ガス漏れが爆発前日の深夜から発生していた可能性があることが分かった。事故では2人がけがをしたほか、周辺の住宅や中学校でも窓ガラスが割れるなど被害が広がった。警察は住民からの通報内容などをもとに、ガス漏れと爆発との関連を詳しく調べている。マンション爆発に関連か前日から“ガス漏れ”か千葉県市川市のマンションの爆発事故で、爆発が起きた前日の夜からガスが漏れて