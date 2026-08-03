日米両政府による円買いの為替介入について、木原官房長官は「政府としては状況を注視し、アメリカの財務省と緊密なコミュニケーションを維持をしている」と述べました。片山財務大臣はけさ（3日）、過度な円安を食い止めるため、日米両政府が円買いの為替介入を実施したと明らかにしました。木原官房長官も午前の記者会見で「円の過度な変動や無秩序な動きに対処をした」とした上で次のように述べました。木原稔 官房長官「