2日夕方、大分市の国道交差点で乗用車と中型バイクが衝突し、2台が全焼しました。この事故でバイクを運転していた19歳の男子大学生が頭の骨を折る重傷です。 警察によりますと、2日午後5時半頃、大分市中判田の国道10号で、信号機のある交差点を右折しようとした乗用車と、直進してきた中型バイクが衝突しました。 この事故で2台ともに炎上して全焼。バイクを運転していた大分市の男子大学生（19）が病院に搬送されましたが、頭