おととし発覚したドジャース大谷翔平選手の元通訳・水原一平受刑者による不正送金事件で、犯行が明るみに出る直前に行われた水原受刑者の電話インタビューが公開されました。

記者

「量刑言い渡しについて一言お願いします」

水原受刑者が、大谷選手の口座から2021年11月から2024年3月にかけて、およそ1700万ドル、日本円で27億8000万円ほどを不正に送金していた事件。水原受刑者は去年2月に禁錮4年9か月が言い渡され、現在、服役中です

28日、アメリカのスポーツ専門チャンネルESPNは事件をめぐる音声ドキュメンタリーを公開し、犯行が明るみに出る直前に行われた水原受刑者への電話インタビューを配信しました。

そこで水原受刑者が淡々と語ったのは「嘘」の言葉でした。この中で水原受刑者は、実際は大谷選手に無断で不正送金していたにもかかわらず、「スポーツギャンブルによる借金を大谷選手が肩代わりしてくれた」と虚偽の説明をしました。

内容はすでに報道されていますが、90分間にわたるインタビューの実際の音声が公開されるのは初めてで、水原受刑者は「大谷選手が『今回は自分が払うからもうこんなことに手を出さないように』と言って払ってくれた」などの嘘を、淡々と語っています。

一方で、「毎日のように罪悪感にさいなまれ続けている」と言葉に詰まりながら話し、葛藤をのぞかせる場面もありました。

このドキュメンタリーシリーズでは違法賭博の胴元などへのインタビューも配信される予定です。