マイナビオールスターゲーム２０２６・第１戦、全セ５−７全パ」（２８日、東京ドーム）阪神・大山悠輔内野手が球宴４回目の出場にして初本塁打初打点を記録した。六回の守備から途中出場。八回１死二塁からロッテ・横山の１４７キロ直球を左翼スタンド中段へ運んだ。打った直後に柵越えを確信。すると、珍しく一塁ベンチを向いてバットを投げずに走り出した。太山はシーズン中はほとんど感情を表に出すことがないだけに