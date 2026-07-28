藤川球児監督と旧交を温める新庄剛志監督（カメラ・宮崎　亮太）スポーツ報知

新庄監督が黄金バットを手に球宴に登場し、2年連続の「新庄劇場」を示唆

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 日本ハムの新庄剛志監督がオールスターにド派手な黄金バットで登場した
  • メーカーから贈られた特注ノックバットを持参したが、ノックは打たない予定
  • 昨季の電光掲示サングラスに続き、2年連続の「新庄劇場」を匂わせている
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