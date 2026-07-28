熊本県で震度７を観測する地震で、同県天草市と上天草市は２８日、警戒レベル５にあたる「緊急安全確保」をそれぞれ市内全域に発令した。対象は天草市全域の３万５６５０世帯６万９４４２人、上天草市全域の１万９６０世帯２万３３０１人。