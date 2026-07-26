7月26日までに、美容研究家の大谷真理子氏がInstagramを更新。女優の田中みな実とのオフショットを公開したのだが、その写真をめぐって波紋が広がっている。

大谷氏は、《先日田中みな実ちゃんが私のお誕生日をお祝いしてくれました》とつづり、田中のはからいで誕生日会がおこなわれたことを報告。ティファニーカフェで食事した際の写真を複数、添えたが、そのなかのある写真に注目が集まった。

「淡いブルーのワンピースに白いカーディガンを羽織った田中さんが、大谷氏を抱きしめるようなポーズで撮影された写真がありました。よく見ると、田中さんの手には指輪がキラリ。その手が左手のため、結婚指輪ではないかと騒然となったのです」（芸能プロ関係者）

華奢な指に大きく光る指輪。思わず目を奪われる圧倒的な存在感に、Xでは大きく話題になった。その一方で厳しい声も並んでいた。

《田中みな実側からポロリがあるのは立場をわかってないと思う》

《旦那がアイドルなら指輪は取って欲しかったね》

トップアイドルである亀梨和也との結婚を発表した田中。その配慮に欠ける姿に、亀梨のファンからは落胆の声が寄せられたのだ。

「これまでにもトップアイドルと結婚し、その後の言動がファンの逆鱗に触れた人はいます。アイドルの妻による“匂わせ”は嫌われる傾向にあり、今回も批判が巻き起こってしまいました」（前出・芸能プロ関係者）

波紋を呼んだ指輪写真。Xで大きく話題になった後、大谷氏は写真を削除。指輪が写っていないツーショットに差し替えられていた。

「田中さんは結婚と妊娠が公になった後、担当するラジオ番組で自らの口から報告しました。その際には亀梨さんの名前にいっさい触れることなく、あくまでも自分の環境の変化として、配慮を見せていました。今回は彼女自身からではなく、知人の投稿から指輪の存在が明らかになってしまったようです」（同前）

思わぬ形で、批判の矛先が田中へ向いてしまった。