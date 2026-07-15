5月31日をもって嵐としての活動を終了した大野智(45)が15日、個人サロン「さと島」をオープンさせた。サロンの会費がファンの間で話題となっている。

大野は今月3日、公式インスタグラムとX（旧ツイッター）を開設。投稿した動画で、オンライン上で会員向けに情報発信する個人サロン「さと島」を開設すると発表した。

個人サロンについては「人間・大野智」としての日常や趣味などを発信していくと説明。「それをみんなで共有できる場になればいいかなと思って、この名前にしました。僕の日記を紹介していく感じですかね」としていた。

さと島では、大野の最新情報やTICKET先行販売、大野自身がデザインしたロゴのデジタル会員証などが得点。スタンダードコースの「島民プラン」は月額980円で、年額は大野の誕生日である11月26日にちなんだ1万1260円(いずれも税込み)となっている。

また、専用アプリでの限定生配信などの特典がある「プレミアム島民プラン」は「さとし」にちなみ月額3104円、年額3万1040円の設定となっている。

ファンからは「やっぱり3104円かー、好きだね3104くん」「その数字にはさとしファンが弱い」「サトシ価格や〜」などの声が上がっていた。